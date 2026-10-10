Jaká je atmosféra pirátského štábu v Trojském pivovaru?
Zažil jsem pár ne úplně veselých volebních štábů vzhledem k výsledkům. Ale myslím si, že nálada je dobrá. A vlastně vypadá podobně jako v kampani. Závěr kampaně byl postavený na našich kandidátech a dobrovolnících. Byl zábavný, ať už šlo o hudbu, nebo o aktivity, které Piráti dělají.
Po té poměrně dlouhé a těžké kampani se tady vidíme a je znát radost. Lidé, kteří vedli kampaň ve svých pražských městských částech, se třeba dosud neviděli. Myslím si, že to bude hezký večer.
Během kampaně jste kladli důraz i na hlasy Slováků a dalších občanů EU s trvalým bydlištěm nebo přechodným pobytem. Mohou být tyto hlasy podle vás rozhodujícím faktorem?
To si nemyslím. Nemáme změřeno, jaký podíl mohou tvořit takzvaní expati, respektive lidé, kteří tu mají pobyt. Přijde mi, že na ně politické strany často zapomínají. Přitom jsou to naši sousedé, kteří s námi bydlí na Praze 2 a jejichž děti chodí na stejné kroužky jako ty naše.
Taktéž jste cílili na lidi v nájmech, mladé rodiny či studenty. Jak se vám dařilo v kampani tyto lidi oslovovat?
Politik má vnímat, jaké problémy společnost má. Bez ohledu na to, jestli je dané téma v tu chvíli populární, je má otevírat v kampani a snažit se, aby se o něm dozvěděli lidé, kterých se přímo dotýká, a hledali spolu s politiky řešení.
Situace s bydlením je tristní. Jako ministr jsem zahájil výstavbu dostupných nájemních bytů pro mladé lidi, mladé rodiny a vybrané profese. Spustili jsme programy – Stanjura je zastavil. Tahle vláda to totálně zničila, ty peníze tam nejsou.
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Není to dobrý výsledek, říká Nislerová. Piráti se radují z neúspěchu Motoristů a SPD
Jaké je podle vás východisko?
Jediná varianta je posunout se alespoň o krůček blíž k městům, jako je Vídeň. Obnovit bytové fondy, které se dříve zprivatizovaly, a hledat alternativy k čistě tržnímu řešení. V České republice to selhává v tom, že nemovitosti a byty si pořizují ti, kteří už řadu nemovitostí mají.
Nájmy jdou nahoru, nikdo nenabízí žádnou alternativu. V Praze je 20 tisíc bytů v režimu Airbnb, které nejsou zkolaudované pro poskytování ubytování. To jsou všechno byty, které by měly být na trhu určené k bydlení.