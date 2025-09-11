Hlasovali byste jako Fiala, nebo Babiš? Inventura hlasování ukáže shodu s politiky

Ke kterému z nynějších poslanců máte názorově nejblíže? Stačí zodpovědět 33 otázek, jak byste rozhodli o důležitých zákonech a tématech, a inventura hlasování vám ukáže, s jakým zákonodárcem máte největší shodu.

Mimořádná schůze Sněmovny k případu bitcoinů darovaných ministerstvu spravedlnosti je poloprázdná. (5. června 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

„Předvolební čas nejsou jen sliby nebo kulturní války. Inventura hlasování ukazuje konkrétní rozhodnutí poslanců ve srozumitelné formě, aby si každý mohl zjistit, kdo ho skutečně zastupoval,“ říká Michal Škop, spoluzakladatel a autor Volební kalkulačky, která byla v českém prostředí poprvé spuštěna už v roce 2006.

Volby 2025: Inventura hlasování ukáže, jaký poslanec vám je nejblíž

Inventura obsahuje třiatřicet hlasování, která v tomto období určovala směřování země.

Patří mezi ně například odsouzení ruského útoku na Ukrajinu, zrušení EET, financování obrany na úrovni 2 % HDP, snížení valorizace důchodů, zavedení windfall tax (daně z neočekávaných zisků), korespondenční volba, nová definice znásilnění, konsolidační balíček nebo také otázka, zda má stát mít možnost rychle regulovat nové psychoaktivní látky, jako je HHC nebo kratom.

Kandidáti do voleb 2025: kdo se uchází o hlasy voličů a chce do Sněmovny

Volební kalkulačka vychází tradičně ve dvou verzích. Inventura hlasování rekapituluje končící období a pomáhá rozhodnout se do budoucna, protože řada poslanců a poslankyň své mandáty obhajuje. Druhou verzí je klasická volební kalkulačka.

Ta je dlouholetým projektem neziskového sdružení KohoVolit.eu, které ji poprvé spustilo v roce 2006, a za tu dobu se stala jedním z nejpoužívanějších a nejdůvěryhodnějších online nástrojů pro volební rozhodování. Jen v minulých volbách ji v Česku využilo více než 2,5 milionu lidí.

Černochová připustila vyslání vojáků na Ukrajinu. Metnar to považuje za hazard

„Fantom“ ve formuli se proháněl po D4. Řidiče policisté dohnali doma, syn ho brání

Po dálnici D4 se v neděli ráno proháněla formule. Jednapadesátiletého řidiče se policistům podařilo zastavit v obci Buk, odkud jej odvezli na výslech do Příbrami, kde se k věci odmítl vyjádřit. S...

V Lisabonu vykolejila slavná lanovka. Vůz se roztříštil o dům u trati, zahynulo 16 lidí

V Lisabonu vykolejila a havarovala lanovka Glória, která patří mezi oblíbené turistické atrakce. Počet úmrtí vzrostl na šestnáct, v nemocnici jsou dvě desítky lidí. Příčina nehody je zatím...

Ulice slaví 20 let od premiéry. Jak šel čas s hrdiny nekonečného seriálu

Je to přesně 20 let od premiéry prvního dílu nováckého seriálu Ulice. Za tu dobu „nekonečným“ seriálem prošla řada herců. Někteří už nejsou mezi námi, jiní odešli, aby se pak zase vrátili, další...

Řidič formule ukázal, jak ho policie dopadla. Stěžuje si, že neprávem

Policistům se podařilo v neděli zastavit formuli, která se proháněla po dálnici D4. Jednapadesátiletého řidiče pronásledovali až k jeho domu, kde se muž odmítal policii ztotožnit. Hájil se tím, že...

Rozpadla se jako krabice, pak se ozval pláč. Svědci popisují hrůzu v Lisabonu

Svědci popisují, že slavná lisabonská lanovka Glória se při nárazu do budovy rozpadla jako krabice z kartonu. Někteří uvádějí, že na místě nehody bylo ticho, které narušil až pláč dítěte. Společnost...

Diamo pod tlakem kvůli heřmanické haldě. Padají žaloby, Ostrava jedná s koksovnami

Společnost Ridera Bohemia podala tento týden žalobu na státní podnik Diamo kvůli poškození dobré pověsti. Jde již o třetí právní spor mezi oběma firmami. První žaloby se týkají neuhrazených závazků...

11. září 2025  13:36

Černochová bilancuje čtyři roky v čele obrany. Podepíše se také nákup Leopardů

Přímý přenos

Ministryně obrany Jana Černochová z ODS ve čtvrtek odpoledne na tiskové konferenci hodnotí své čtyřleté působení v čele resortu. Podle ní resort za dobu jejího vedení uzavřel 46 tisíc smluv za...

11. září 2025  10:24,  aktualizováno  13:33

Kirk sekundy před smrtí zlehčoval střelby. Trumpův favorit dráždil a kritizoval i Kyjev

Vražda jednatřicetiletého pravicového aktivisty Charlieho Kirka otřásla americkou politikou a předčasně ukončila kariéru muže, jenž pomohl definovat mládežnické křídlo hnutí amerického prezidenta...

11. září 2025  13:22

GLOSA: Pražský příběh Dana Browna skončí na Netflixu jako seriál. Může selhat?

Tak to v novodobém zábavním průmyslu končí: od velkofilmů na velkém plátně se přechází k seriálům pro streamovací služby. Čeká to i nejnovější předlohu Dana Browna, pražský příběh Tajemství všech...

11. září 2025  13:22

Na Zélandu našli skrýš v divočině, kde uprchlý muž držel své děti. Měl pomocníky

Novozélandská policie zveřejnila snímky úkrytu, v němž se svými dětmi, které před čtyřmi lety unesl do divočiny, pobýval uprchlý Tom Phillips. Vyšetřovatelé tvrdí, že se muži muselo dostávat pomoci...

11. září 2025  12:38

Méně danit práci, více majetek. Experti představili daňovou reformu

Ekonomové z Paq Research, Centra veřejných financí a IDEA při CERGE-EI představili ucelenou daňovou reformu, která by podle nich výrazně zlepšila ekonomickou prosperitu v Česku. Navrhují například...

11. září 2025  12:09

Volby 2025: Superdebata na ČT, Nova dvě debaty na závěr, Prima o regionech

Volby se Sněmovny se blíží. Předvolební vysílání v televizích běží v plném proudu. Předvolební debaty odhalují názory politiků na obrazovkách CNN Prima NEWS, České televize i Novy. Televize toho pro...

11. září 2025

Turek nejprve připustil toleranci od Stačilo! Teď říká, že je antikomunista

Filip Turek, volební lídr Motoristů sobě ve Středočeském kraji, připustil, že by po volbách mohla vzniknout vláda s účastí Motoristů sobě tolerovaná hnutím Stačilo! Na billboardech přitom strana...

11. září 2025  11:59

Stáhněte Faltýnka z kandidátky, vyzývá ANO Rakušan. Vadí mu údajný vliv na veřejné zakázky

Hnutí ANO by mělo stáhnout ze své kandidátky poslance Jaroslava Faltýnka. Na síti X to uvedl ministr vnitra Vít Rakušan. Faltýnek dle odposlechů mohl ovlivnit rozhodování Úřadu pro ochranu...

11. září 2025  11:39

Maďarsko objevilo další ložisko domácí ropy, bude dodávat tisíc barelů denně

Skupina MOL ve spolupráci se společností O&GD oznámila objev nového ropného naleziště u maďarské obce Galgahévíz. Ropu nalezla v hloubce 2 400 metrů. Nový vrt bude tvořit přibližně 4 procenta ropné...

11. září 2025  11:31

Zrádná záměna. Žena si spletla borůvky s jedovatým rulíkem, skončila v nemocnici

Záchranáři zasahovali v Pavlově u Mohelnice na Šumpersku, kde seniorka v lese sbírala borůvky a omylem požila několik plodů jedovatého rulíku zlomocného, který je podobný. Ženu se podařilo...

11. září 2025  11:11

