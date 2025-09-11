„Předvolební čas nejsou jen sliby nebo kulturní války. Inventura hlasování ukazuje konkrétní rozhodnutí poslanců ve srozumitelné formě, aby si každý mohl zjistit, kdo ho skutečně zastupoval,“ říká Michal Škop, spoluzakladatel a autor Volební kalkulačky, která byla v českém prostředí poprvé spuštěna už v roce 2006.
Volby 2025: Inventura hlasování ukáže, jaký poslanec vám je nejblíž
Inventura obsahuje třiatřicet hlasování, která v tomto období určovala směřování země.
Patří mezi ně například odsouzení ruského útoku na Ukrajinu, zrušení EET, financování obrany na úrovni 2 % HDP, snížení valorizace důchodů, zavedení windfall tax (daně z neočekávaných zisků), korespondenční volba, nová definice znásilnění, konsolidační balíček nebo také otázka, zda má stát mít možnost rychle regulovat nové psychoaktivní látky, jako je HHC nebo kratom.
Kandidáti do voleb 2025: kdo se uchází o hlasy voličů a chce do Sněmovny
Volební kalkulačka vychází tradičně ve dvou verzích. Inventura hlasování rekapituluje končící období a pomáhá rozhodnout se do budoucna, protože řada poslanců a poslankyň své mandáty obhajuje. Druhou verzí je klasická volební kalkulačka.
Ta je dlouholetým projektem neziskového sdružení KohoVolit.eu, které ji poprvé spustilo v roce 2006, a za tu dobu se stala jedním z nejpoužívanějších a nejdůvěryhodnějších online nástrojů pro volební rozhodování. Jen v minulých volbách ji v Česku využilo více než 2,5 milionu lidí.