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Distribuci obálek s hlasovacími lístky pro nadcházející souběžné volby do zastupitelstev obcí i Senátu mají na starosti samy obce. Voliči k urnám půjdou v pátek 9. a v sobotu 10. října 2026. Druhé kolo senátních voleb se uskuteční přesně o týden později.
Kdy a kam lístky přijdou
Typická modrošedá obálka obsahující lístky se jmény všech kandidátů musí do schránek voličů – na adresu trvalého bydliště – dorazit nejpozději tři dny před volbami.
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Pro nadcházející volby do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu České republiky, které připadají na konec prvního říjnového týdne, je nejzazším termínem úterý 6. října 2026.
Teoreticky je možné, že lístky se k voličům nedostanou – obálku omylem sebere někdo jiný, nebo se dostane do popelnice s nánosem letáků. Že by se ale na doručení zapomnělo, je nepravděpodobné. K lístkům se navíc lze dostat i jinak.
Kam jít volit
Obálka vyjma lístků obsahuje i další důležitou informaci – číslo okrsku a adresu volební místnosti. Zpravidla jde o úřady, školy, či hasičské zbrojnice.
Voliči se mohou obrátit na svou radnici a tam si vyzvednout novou sadu. Tu také na požádání vydá komise přímo během voleb. A ještě rada na závěr – ona modrošedá obálka, v níž lístky přišly, není obálkou určenou k hlasování. Takto odevzdaný hlas je neplatný.
Kde voliči mají dvoje volební lístky
Voliči v části statutárních měst – konkrétně v Brně, Ostravě, Plzni, Pardubicích a Ústí nad Labem – stejně jako obyvatelé osmi městských částí Opavy, Vratislavic nad Nisou v Liberci a také hlavního města Prahy, kromě nového zastupitelstva městské části rozhodnou také o obsazení křesel na magistrátech.
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Lístky pro komunální volby (stejně jako obálky) jsou šedé. Pro volby do městských částí, jednotlivých obcí či magistráty statutárních měst však mívají odlišný formát i další rozdílné prvky.
Oboustranné lístky
Hlasovací lístky pro volby do zastupitelstev statutárních měst i jednotlivých městských částí mohou být v případě velkého množství kandidátů vytištěné i oboustranně.
- Lístky pro hlasování v obcích či městských částech bývají menšího formátu, jelikož je na nich méně kandidujících subjektů.
- Lístky pro hlasování do zastupitelstev statutárních měst mívají podobu větších archů. Na levém okraji jsou také pro snadnější rozeznání označené svislým růžovým pruhem.
Pro úplnou jistotu je v záhlaví každého lístku uveden plný název obce nebo městské části, stejně jako počet členů zastupitelstva, který má být zvolen.
Říjnové komunální volby se v třetině volebních obvodů konají souběžně s volbami do senátu. Lístky a obálky pro snadné rozlišení používají žlutou barvu. Každý kandidát do Senátu je na zvláštním hlasovacím lístku.
Ztráta nebo poškození lístků
Voliči do volební místnosti nemusí přinést „své“ hlasovací lístky – proto nijak nevadí ani jejich ztráta či poškození. Ve volební místnosti mohou komisi požádat o vydání nové sady. Například počmárání lístků nevadí – takové zůstávají v platnosti. Komise však neuzná například přetržený lístek.
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Pro úspěšné odvolení je tedy potřeba jediné: platný občanský průkaz nebo pas. Nezapomeňte také, že v komunálních volbách není možné hlas odevzdat jinde než v místě trvalého bydliště a to ani za pomoci voličského průkazu. Ten lze použít jen pro hlasování ve volbách do Senátu – a to ještě s omezením.
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