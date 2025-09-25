Volby 2025Sledovat další díly na iDNES.tv
„Přeji vám, abyste dobře zvolili, aby Česká republika pokračovala na cestě prosperity a v tom, že určuje zahraniční politiku v regionu. To je také naděje pro nás na Slovensku. Chci vás tedy povzbudit, abyste si vybrali dobře. Kdybych měl volit v České republice, volil bych Petra Fialu,“ podpořil Heger českého předsedu vlády.
Slovenský kabinet vedl Eduard Heger od dubna 2021 do května 2023 po pádu vlády Igora Matoviče.
Nesmíme s ruskými kolaboranty prohrát osud naší země, vyzval Fiala
Heger ve videu upozorňuje na to, co se dnes na Slovensku děje. „S údivem, velkým překvapením a šokem sledujeme, co se na Slovensku děje a jak rychle se to děje. Ficova vláda rozpustila protikorupční orgány, Ficova vláda rozpustila Úřad zvláštního prokurátora. Fico jezdí do Moskvy, aby se klaněl Putinovi. Slovensko je dnes izolované a jeho veřejné finance jsou v chaosu. To je situace, kterou bych nepřál žádné zemi. Táhnou nás po běloruské cestě,“ říká bývalý slovenský premiér.
Česko mění vztah se Slovenskem kvůli jeho otočce na východ po nástupu Fica
Premiér Petr Fiala při zahájení závěrečné části kampaně SPOLU varoval před populisty a extremisty, hnutími ANO, Stačilo! a SPD.
„Nesmíme s ruskými kolaboranty prohrát osud naší země,“ prohlásil Fiala.
Jeho vláda také loni v březnu přerušila praxi společných jednání české a slovenské vlády. „Není možné zastírat, že existují rozdílné názory na některá klíčová zahraničněpolitická témata,“ uvedl tehdy Fiala.
A ministr zahraničí Jan Lipavský výslovně zmínil jednání šéfa slovenské diplomacie Juraje Blanára s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem. Sešli se v Turecku, s Lavrovem se setkal také maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó.
„Řekněme ne maďarské cestě, stejně jako té slovenské,“ vyzval minulý týden na akci SPOLU kromě Fialy také šéf KDU-ČSL Marek Výborný.
Maďarsko i Slovensko, ač jsou členy NATO a Evropské unie, se ve své zahraniční politice stále více odlišují od ostatních členů obou uskupení. Jejich politika je smířlivější vůči imperiální politice Ruska. Diktátor Vladimir Putin v jeho čele rozpoutal válku proti Ukrajině na jejím území.