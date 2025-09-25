Slovenský expremiér podpořil Fialu. Varoval před komunisty a populisty

Josef Kopecký
  12:26
Lídra koalice SPOLU, premiéra a předsedu ODS Petra Fialu před volbami do Sněmovny podpořil bývalý slovenský předseda vlády Eduard Heger. „I u nás na Slovensku byli lidé, kteří říkali, že když se vrátí komunisté, když přijdou noví populisti, případně i antisystémoví politici, nebude to tak zlé,“ říká ve videu Heger.

Volby 2025

Sledovat další díly na iDNES.tv

„Přeji vám, abyste dobře zvolili, aby Česká republika pokračovala na cestě prosperity a v tom, že určuje zahraniční politiku v regionu. To je také naděje pro nás na Slovensku. Chci vás tedy povzbudit, abyste si vybrali dobře. Kdybych měl volit v České republice, volil bych Petra Fialu,“ podpořil Heger českého předsedu vlády.

Slovenský kabinet vedl Eduard Heger od dubna 2021 do května 2023 po pádu vlády Igora Matoviče.

Nesmíme s ruskými kolaboranty prohrát osud naší země, vyzval Fiala

Heger ve videu upozorňuje na to, co se dnes na Slovensku děje. „S údivem, velkým překvapením a šokem sledujeme, co se na Slovensku děje a jak rychle se to děje. Ficova vláda rozpustila protikorupční orgány, Ficova vláda rozpustila Úřad zvláštního prokurátora. Fico jezdí do Moskvy, aby se klaněl Putinovi. Slovensko je dnes izolované a jeho veřejné finance jsou v chaosu. To je situace, kterou bych nepřál žádné zemi. Táhnou nás po běloruské cestě,“ říká bývalý slovenský premiér.

Česko mění vztah se Slovenskem kvůli jeho otočce na východ po nástupu Fica

Premiér Petr Fiala při zahájení závěrečné části kampaně SPOLU varoval před populisty a extremisty, hnutími ANO, Stačilo! a SPD.

Nesmíme s ruskými kolaboranty prohrát osud naší země,“ prohlásil Fiala.

Jeho vláda také loni v březnu přerušila praxi společných jednání české a slovenské vlády. „Není možné zastírat, že existují rozdílné názory na některá klíčová zahraničněpolitická témata,“ uvedl tehdy Fiala.

Slovenský expremiér Heger podpořil Petra Fialu
Předseda slovenského hnutí Demokrati Eduard Heger (31. července 2023)
Předseda slovenského hnutí Demokrati Eduard Heger (3. července 2023)
Společné jednání členů slovenské a české vlády. Na snímku premiér Petr Fiala (vlevo) a jeho slovenský protějšek Eduard Heger (vpravo). (3. dubna 2023)
20 fotografií

A ministr zahraničí Jan Lipavský výslovně zmínil jednání šéfa slovenské diplomacie Juraje Blanára s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem. Sešli se v Turecku, s Lavrovem se setkal také maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó.

„Řekněme ne maďarské cestě, stejně jako té slovenské,“ vyzval minulý týden na akci SPOLU kromě Fialy také šéf KDU-ČSL Marek Výborný.

Maďarsko i Slovensko, ač jsou členy NATO a Evropské unie, se ve své zahraniční politice stále více odlišují od ostatních členů obou uskupení. Jejich politika je smířlivější vůči imperiální politice Ruska. Diktátor Vladimir Putin v jeho čele rozpoutal válku proti Ukrajině na jejím území.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

Tajemná obálka otevřena: Masaryk psal o vážné nemoci, Němcích i svém „funusu“

Tajemná obálka s posledními slovy T. G. Masaryka se za účasti prezidenta Petra Pavla otevřela na lánském zámku. Podle archivářů a expertů je většina slov na pěti stránkách formátu A5 v angličtině....

OBRAZEM: Lichotky Kate a ruka na zádech. Trumpa u krále oslnili, došlo i na faux pas

Americký prezident Donald Trump se už podruhé na pozvání britského Karla III. vydal do Velké Británie a i se svou ženou Melanií navštívil královskou rodinu. Společně povečeřeli i zhlédli vojenskou...

Jízda kočárem, grandiózní přehlídka. Trumpa přijali ve Windsoru se vší pompou

Americký prezident Donald Trump zahájil oficiální část návštěvy Velké Británie. Helikoptéra s ním a jeho chotí Melanií přistála na hradě Windsor, kde je přivítal princ a princezna z Walesu a následně...

Macronovi předloží fotografické důkazy, že první dáma Francie je žena

Francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte plánují u soudu ve Spojených státech předložit fotografické a vědecké důkazy o tom, že první dáma Francie je žena. Prezidentský pár chce...

Stačil jeden záběr na záchody a Rusové vyzradili ústředí elitní dronové jednotky

Ruský propagandista Vladimir Solovjov se bude možná muset zapsat do seznamu „nepřátel Ruska“. V jeho reportáži se totiž objevily záběry, ze kterých novináři z Rádia Svoboda odvodili polohu ústředí...

Tisíce odběratelů bez elektřiny, stovky zásahů hasičů. Vítr zkomplikoval dopravu

Přibližně 13 tisíc odběratelů bylo v poledne kvůli silnému větru stále bez dodávek elektřiny. Nejvíce na Rychnovsku, Semilsku a Šumpersku. Oproti ránu přibylo Berounsko. Hasiči v noci odklízeli...

25. září 2025  9:26,  aktualizováno  12:46

Volby do Poslanecké sněmovny 2025 ONLINE: Slovenský expremiér podpořil Fialu

Sledujeme online

Volby do Poslanecké sněmovny se v Česku konají 3. a 4. října. Sledujte předvolební kampaň, volby samotné i povolební vyjednávání v podrobné online reportáži iDNES.cz.

25. září 2025  12:40

Hnutí STAN ve volbách 2025: výlety s voliči i dozimetrová zátěž. Co slibují a kdo kandiduje?

Starostové a nezávislí otevírají důležitá témata a nabízejí odlišnou kampaň. Jejich preference se dlouhodobě pohybují okolo jedenácti procent. Příliš jim neuškodila aféra Dozimetr ani další kauzy, ze...

25. září 2025  12:38

Turbokruháč v Plzni je změtí semaforů a cedulí, kroutí lidé hlavou. Ale i vtipkují

Přestavěná okružní křižovatka na Borských polích v Plzni ještě nezačala sloužit řidičům a už někteří mají obavu, jak se ve změti semaforů a cedulí vyznají a co si počnou, když se náhodou zařadí do...

25. září 2025  12:30

Slovenský expremiér podpořil Fialu. Varoval před komunisty a populisty

Lídra koalice SPOLU, premiéra a předsedu ODS Petra Fialu před volbami do Sněmovny podpořil bývalý slovenský předseda vlády Eduard Heger. „I u nás na Slovensku byli lidé, kteří říkali, že když se...

25. září 2025  12:26

Soud opět projednával kauzu Cimický. Přehrával záznamy, poškozené znovu vyslýchat nebude

Obvodní soud se znovu zabýval případem psychiatra Jana Cimického, který je obžalovaný ze čtyř znásilnění a desítek případů vydírání. Soud ve čtvrtek přehrával záznamy z předchozích jednání a...

25. září 2025,  aktualizováno  12:22

Měli jsme dost omezený prostor, říká k trase pekelného závodu v Ústí organizátor

Desítky kolabujících běžců, spousta práce pro záchranáře. Ústecký půlmaraton se stal jedním z nejnáročnějších závodů sezony. Běžel se nezvykle za tropického počasí, závodníci se navíc museli vydat...

25. září 2025  12:02

OBRAZEM: Lipno ztrácí vodu. Vltavská kaskáda čelí suchu i přes současné srážky

Lodě vytažené daleko od vody, nánosy kamení na rozlehlých plážích anebo socha Lipenské víly u Frymburky čnící vysoko nad hladinou na malé skále. To jsou v současnosti typické obrázky pro lipenskou...

25. září 2025  11:56

Moje vina je spíš morální, málo jsem si prověřoval lidi, tvrdí Hlubuček u soudu

Ve čtvrtek pokračuje hlavní líčení v kauze Dozimetr. Vypovídá jedna z nejvýraznějších osob celé aféry, Petr Hlubuček (dříve STAN). Bývalý náměstek pražského primátora měl podle obžaloby skrze svůj...

25. září 2025,  aktualizováno  11:55

Emisní povolenky zvednou náklady domácností o tisíce, spočítala analýza

Od roku 2027 se v Česku plánuje nový systém emisních povolenek ETS2 s cílem snížit emise oxidu uhličitého. Povolenky povedou ke zdražení plynu, benzínu, nafty i uhlí. Konkrétní důsledky na rozpočty...

25. září 2025  11:52

Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj
Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj

Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....

Vzala si úvěr a prodala bitcoiny, místo „záchrany“ milionů je poslala podvodníkům

Další případ úspěšného útoku kyberšmejdů, tentokrát navíc s velmi vysokou škodou, vyšetřují od středy kriminalisté z Olomouce. Žena podlehla nátlaku podvodníků, kteří znovu použili častou strategii...

25. září 2025  11:45

Ruské dodávky jsou bezpečné, nechci se zalíbit, reaguje Fico na Trumpův tlak

Slovenský premiér Robert Fico nechce, aby jeho země ukončila dovoz ruských energií jen jako výsledek ideologického rozhodnutí. Dodávky surovin z Ruska má za bezpečné a tlak na jejich ukončení Fico...

25. září 2025  11:41

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.