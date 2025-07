„Chtěl bych vytvořit z ministerstva průmyslu robustní ministerstvo hospodářství, dát ho dohromady s ministerstvem pro místní rozvoj, které v dané chvíli je už za svým zenitem, a vytvořit skutečně velmi silný resort, který bude garantovat hospodářský růst,“ prohlásil Karel Havlíček.

Řekl to při debatě za účasti zástupců šesti stran zastoupených ve Sněmovně, která se primárně týkala podpory startupů.

Hnutí ANO zatím nezveřejnilo svůj volební program, chce ho celý ukázat až na začátku září, měsíc před volbami do Sněmovny.

A vzniku ministerstva hospodářství nemluví Havlíček poprvé. Plánoval to už před čtyřmi lety, kdy chtěl slučovat ministerstva průmyslu a obchodu a dopravy, která tehdy obě řídil a byl i vicepremiérem.

„Ministerstvo průmyslu a obchodu mám ambici ukázat jako resort spojený ve smyslu dopravy a průmyslu a vytvořit zde resort hospodářství po vzoru nejvyspělejších zemí, který by měl pod sebou infrastrukturu průmyslovou, infrastrukturu dopravní, infrastrukturu energetickou, a to by bylo provázáno obchodem moderního střihu, službami a výzkumem a inovacemi. Toto všechno by mohlo vzniknout spojením rezortů průmyslu a dopravy,“ řekl už v červnu 2021 Karel Havlíček.

Čáru přes rozpočet jeho plánu ale udělal výsledek voleb, po nichž se premiérem stal šéf ODS Petr Fiala a sestavil vládu pětikoalice.

Nyní první místopředseda ANO Havlíček zkouší svůj plán na slučování ministerstev prosadit podruhé, jen „oběť“ redukce počtu ministerstev má být jiná – ministerstvo pro místní rozvoj, které v tomto volebním období nejprve tři roky vedl tehdejší šéf Pirátů Ivan Bartoš a po odchodu Pirátů z vládní koalice je v jeho čele Petr Kulhánek z hnutí STAN.