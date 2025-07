„Já říkám férově a korektně, že se navrátíme k našemu stavebnímu zákonu, ne proto, že jsme ho my připravovali a že byl geniální. Dva roky se to konzultovalo se všemi aktéry, to byly fakt tisíce připomínek, které k tomu byly, byl to jeden z nejnáročnějších zákonů posledních 20 let. A vyjádřili se k tomu od developerů profesní svazy, projektanti, architekti,“ prohlásil Havlíček při debatě, kterou uspořádal Institut pro politiku a společnost, think tank blízký opozičnímu hnutí ANO.

„Jeho podstata byla v tom, že zde tedy vznikne Centrální stavební úřad, podobně jako je Finanční správa. A poté tedy se pojede, zjednodušeně řečeno, podle jednoho kopyta (razítka – pozn. redakce). Nechci teď chodit do detailu, ale toto je pro nás důležitá věc. Jsme přesvědčeni, že to byla správná cesta a k té cestě se musíme vrátit,“ prohlásil Havlíček.

Když nastoupila po volbách v roce 2021 vláda pětikoalice, stavební zákon podle představ hnutí ANO zavrhla.

„Nevznikne megalomanský centrální stavební úřad. Dnes jsme zachránily stavební úřady ve městech a obcích,“ říkal k tomu tehdy šéf poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob.

Podle jednoznačného vyjádření předsedy stínové vlády ANO a místopředsedy opozičního hnutí Havlíčka se po volbách boj o stavební zákon znovu do parlamentu určitě vrátí.

My ho tedy budeme mít napsán a chtěli bychom ho představit skutečně v prvních dnech vládnutí,“ prohlásil Karel Havlíček.

Kritizoval s odvoláním na studii Deloitte při debatě, že dostupnost bydlení je v Praze druhá nejhorší v celé Evropské unii. „A co se týká bydlení v celé České republice, tak tam jsme ve smyslu dostupnosti úplně nejhorší,“ prohlásil místopředseda Sněmovny a ANO.

„Určitě jsme v krizi. Je to zřejmé z toho, že vlastně ani v Praze střední třída nedosáhne na vlastnické bydlení a velmi těžko na něj dosáhne i vyšší střední třída. běžný člověk si vlastní bydlení pořídit nemůže, je odkázán na to nájemní bydlení, které bohužel se taky nebudovalo systematicky dlouhé roky, takže ta nabídka není dostatečná,“ řekla při debatě Marcela Fialková, ředitelka strategie Urban Developers and Investors Ltd. „Stát má obrovské množství pozemků, takže určitě ty možnosti má, stát by se do toho měl výrazně zapojit, a to se doteď vlastně neděje,“ uvedla Fialková.

Ve Varšavě se za rok postaví 20 až 25 tisíc v bytů, v podobně velké Praze za rok jen okolo 5 tisíc

„Já ráda srovnávám Prahu a Varšavu, protože jsou to podobně velká města, mají za sebou tu podobnou historii, příjmy obyvatelstva se tam vyvíjely z nějaké základny předrevoluční postupně. Ve Varšavě se staví ročně 20 až 25 000 bytů, v Praze zhruba 5 tisíc. Takhle se to nezdá až takový rozdíl v jednom roku. Já jsem byla tohle na debatě, která se týkala toho, jak bude Praha vypadat v roce 2030. A když si to spočítáte, tak ve Varšavě vznikne za tu dobu o 100 tisíc bytů víc než v Praze,“ upozornila Fialková. K podobnému počtu bytů, jaký se za rok postaví ve Varšavě, by podle ní měla i Praha směřovat.

Havlíček při debatě mluvil i o tom, jak významnou roli ve stavebnictví mají zahraniční pracovníci.

„A to nás nemine ani do budoucna. Například Ukrajinci v tomhle tom sehrávají velmi významnou roli a je to dobře, že se zaměstnávají, že pracují a že jsou na stavebním trhu takřka nenahraditelní dnes. A možná v čase to budou ještě další cizinci, to neumím říct, ale to je trend, který je všude ve světě,“ řekl šéf stínové vlády ANO.