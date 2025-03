Koalice SPOLU zahájila kampaň s klíčovým apelem: letošní volby rozhodnou o budoucím směřování Česka. Jak tomu rozumíte?

No, že skutečně budou rozhodující a buď budeme pokračovat v tom marasmu, ve kterém se dnes nacházíme a bude se zhoršovat hospodářská situace, bude posilovat kádrování a budeme ztrácet v zahraniční politice, nebo se to otočí a vykročíme k nastartování ekonomiky a ukážeme, že jsme součástí vyspělého světa i NATO. Mám pocit, že to má vláda poslední dobou tendenci zpochybňovat, zejména vůči USA.

Premiér Petr Fiala řekl v rozhovoru pro Financial Times, že Andrej Babiš pomáhá Putinovi. A na domnělý příklon ANO k Rusku chce koalice sázet v kampani i nadále. Co na to říkáte?

Je to další dno a lež. Ukazuje se, že premiér Fiala už začíná dělat ostudu Česku i v zahraničí. Všichni dobře vědí, že je to nesmysl. Bylo to ANO, které v době, kdy si tato vláda ještě užívala v opozici, vyhostilo přes osmdesát Rusů, včetně diplomatů.

V té době byli také na kremelské listině nepřátel Ruska pouze dva státy, a to my a USA. Nemluvě o tom, že jsme odsoudili Rusko jako agresora a podpořili Ukrajinu. Co se týká směřování na Východ, tak je to přesně naopak. Oni směřují na Východ, soustředí se na Ukrajinu, zatímco my míříme na Západ a chceme posílit naše spojenectví s USA.

Podle některých lidí z koalice SPOLU má nicméně premiér v plánu v kampani ještě více varovat před Andrejem Babišem a směřováním země na Východ. Jak na to budete reagovat?

My se nenecháme nikým vyprovokovat. Pojedeme dál jako doposud, budeme poukazovat na selhání vlády, budeme to stavět na faktech a současně nastíníme naše řešení, protože lidé už jsou vytočeni z toho, že se neustále někdo vymlouvá a hledá viníka.

Lidé chtějí akčnost, rozhodnost a lídra, který třeba udělá chybu, ale jde si za tím, co slíbil. Oproti tomu se tahle vláda už čtvrtým rokem zmítá v totální letargii založené na tom, že za vše může Babiš a pořád si myslí, že jim to bude vycházet. To je jejich hra, my jim v tom bránit nebudeme.

A budete nějak konkrétně reagovat na to nařčení, že váš předseda pomáhá Putinovi?

Samozřejmě každá akce budí reakci. Premiér Fiala tím výrokem překročil Rubikon. To, že si vzájemně vyčítáme, kdo dělá lepší či horší kroky v oblasti ekonomiky, sociálních věcí či zdravotnictví, je v zásadě běžná věc.

Ale to, že Fialova vláda bezostyšně zneužívá téma války pro posílení své pozice a brutálně u toho lže, ať už se to týká billboardů, kde byl Babiš vedle Putina, nebo eurokampaně s heslem: Rusko, pro tebe všecko. Anebo nyní tou ostudou, co udělal premiér Fiala v rozhovoru pro Financial Times. To svědčí nejen o totální vyprázdněnosti, ale i o tom, že vládě není už nic cizí. Zneužívá válku, která je nedaleko nás. A to je smutné.

Když už jsme u billboardů, tak vy jste také přišli s plakáty proti vládě s heslem „Fiala je nejhorší premiér na světě“ a dalšími. Počítáte s tím, že v kampani ještě přitvrdíte a máte vůbec kam?

Myslím, že to nebyla nijak tvrdá kampaň. Pouze jsme využili toho, co je všeobecně známé. Jestliže tu máme nejvyšší nárůst cen energií a jestliže byl premiér Fiala výzkumnou společností označen jako premiér s nejnižší důvěrou, tak my jsme to pouze zopakovali.

Jen připomenu, že tahle vláda v době, kdy byla v opozici, v roce 2021 rozjela velkou kampaň, která byla pojmenována „Babišova drahota“. Zneužili toho, že v té době byla vyšší inflace v celé Evropě, aby ukázali na to, že my jsme jejími viníky. A pochopitelně každý věděl, že to tak nebylo. Nicméně teď se rozčilují a naše kampaň jim vadí.

Sami chtějí dávat facky, ale když nějakou dostanou, tak propadají hysterii. My v tomto budeme přiměřeně pokračovat, budeme dál ukazovat, v čem selhali, ale čím dál víc budeme přinášet i naše řešení.

V průzkumech se pohybujete dlouhodobě okolo 35 procent. I když váš předseda mluví o tom, že by nejraději jednobarevnou vládu, nejspíš nějakého partnera potřebovat budete. Vyjednáváte o možném spojení do voleb se SOCDEM či Přísahou?

Nejednáme s nikým v detailu, ale samozřejmě se občas s těmi lidmi potkáme. Ale nemáme v tom žádný plán, ani nechceme někomu vyklízet pozice. Neustále slýchám, ať si necháme vyrůst nějakého dalšího sparing partnera do případné vlády. Ale to ani nejde. Nedovedu si představit, že tomu nedáme vše, protože nikdy nevíte, kam by se ty hlasy mohly přelít a jaká strana by je získala. Třeba by je dostal někdo, s kým bychom si ve vládě nepřáli být. Takže to je nesmysl.

Samozřejmě si přejeme, aby do Sněmovny prošly strany, se kterými bychom si to dovedli představit. Ale spekulovat o tom dnes je předčasné. My musíme zvítězit s takovým náskokem, že se budou ostatní strany muset přizpůsobit našemu programu. A současně máme ambici, byť vím, že to je méně pravděpodobné, pokusit se poprvé od revoluce vyhrát tak, abychom vládu postavili sami.

Nicméně se proslýchá, že právě zástupci SOCDEM nebo Přísahy by se na vašich kandidátkách mohli objevit?

Zatím nic takového není a nic takového nedojednáváme. Každý den je to trochu jinak. Snaží se s námi komunikovat různé strany a třeba se tím i zviditelnit, aby s námi udělaly to či ono. Ale nic jsme zatím s nikým nedojednali.

Kromě současných sněmovních stran má podle průzkumů šanci překročit pětiprocentní hranici i Stačilo! a Motoristé, jejichž předseda Petr Macinka otevřeně mluví o tom, že by si to s vámi ve vládě uměl představit. Preferoval byste někoho z nich?

Není žádným tajemstvím, že jsme s Motoristy na evropské úrovni ve frakci Patriotů. A spolupráce tam funguje poměrně dobře. Máme s nimi třeba i podobný názor na Spojené státy, protože já jsem i v minulosti vždy tvrdil, že ať tam je jakákoliv administrativa, tak je transatlantická vazba mezi Evropou a USA úplně zásadní. A v dnešní době to platí obzvlášť.

Se Stačilo! byste si rozuměli?

Já jsem tržně orientovaný člověk a tam se stačí podívat do jejich programu a hned vidíte, že v tomto pro mě Stačilo! není komfortní. To říkám zcela otevřeně. Na druhou stranu ale zase musím říct, že když jsme vládli v minulém období, tak nás komunisté podporovali, a i navzdory tomu, že měli někdy totálně bláznivé nápady, tak jsme to vlastně dokázali ustát.

Nepodlehli jsme jejich tlaku, abychom třeba zvyšovali daně na rozdíl právě od Fialy, který tam má takzvaně pravicovou partu, ačkoliv je to z mého pohledu nejvíce socialistická vláda, co tady kdy vládla.

Minulý týden jste potvrdil, že se vrací Adam Vojtěch. Pokud ho schválí hnutí, bude lídrem na jihu Čech. Počítáte s ním opět na ministerstvo zdravotnictví, nebo po zkušenosti z diplomacie na resort zahraničních věcí?

Nechceme porcovat medvěda, dokud ještě běhá po lese. Na to jsme dostatečně pokorní, musíme si to ještě tvrdě odpracovat v kampani.

Nicméně kandidát na ministra Adam Vojtěch je?

Ano. Za prvé jsme rádi, že se Adam do voleb zapojí a že půjde jako lídr na jihu Čech. Pokud bychom uspěli, tak předpokládáme, že by měl největší šanci stát se ministrem zdravotnictví.

S kým tedy hnutí aktuálně pracuje jako s možnými kandidáty na resort zahraničních věcí?

Uvědomujeme si, že resort zahraničních věcí, zejména s ohledem na současnou situaci, trošku ustupuje k premiérské pozici. Na úrovni Evropy se vše dojednává na té nejvyšší úrovni, to znamená na úrovni hlavních summitů je to jednoznačně v rukou lídrů jednotlivých států, tedy premiérů.

Tím netvrdím, že pozice ministra zahraničních věcí je nevýznamná. To ne, ale my v zahraniční politice budeme sázet na premiéra. Otázkou také je, pokud bychom s někým sestavovali koalice, jestli by neměl zájem o ministerstvo zahraničních věcí.

Za Motoristy by to byl třeba Filip Turek, jak se o tom hojně spekuluje?

Co se týká možných partnerů, tak my jim do toho nebudeme zasahovat. Budeme respektovat, že mají nějaké ambice.

Po Robertu Plagovi byl Adam Vojtěch už druhým bývalým ministrem, který se k ANO před volbami vrátil. Pracujete ještě s dalšími lidmi, kteří byli dříve aktivní v politice a mohli se vrátit?

Jdete vyřazovacím způsobem, ale víte, že i s ohledem na ty lidi to teď nemůžeme komentovat. Na každou pozici dneska skutečně vytipováváme, spolupracujeme, komunikujeme 2 až 3 kandidáty a nechceme v tuhle chvíli ani naznačovat, o koho jde. I jich samých by se to mohlo dotýkat negativně, protože jsou v nějakých pozicích.

Musím ale zdůraznit, že příprava je pro nás zásadní věc a my budeme připraveni. A to i stran systémových změn v resortech a zákonů, které už píšeme. Budou v šuplíku a v prvních hodinách vlády je zveřejníme.

Co už máte v šuplíku?

Řeknu jeden příklad za všechny. Jedna z věcí, která se musí okamžitě změnit, je stavební řízení. To je tak strašný průšvih. To, do čeho nás dostala tato vláda, co tady v oblasti stavebnictví, a nejenom v oblasti stavebnictví, z pohledu širší ekonomiky nemá obdoby. To je totální debakl. To je frustrace stavebníků, projektantů, architektů, stavebních úřadů a tak dále.

Co v tomto směru chystáte?

Máme připraveno řešení ad jedna takové, že už dokončujeme paragrafované změny nejenom zákona, ale více zákonů, které v podstatě v prvních hodinách, v prvních dnech okamžitě pustíme a dáme do Sněmovny. Už nemůžeme ztratit ani den. Druhá věc jsou pochopitelně ceny energií, protože my jsme lidem a podnikům slíbili, že ceny energií budou férové.

Jak toho chcete docílit?

Není pravdou, co tvrdí tahle vláda, že vláda na to nemá žádný vliv. Netvrdím tady populisticky, že budeme mít nejlevnější energie v celé Evropě, ale stačí se podívat na opatření, které udělali v Německu.

Šlo by o nějaké zastropování?

Zastropování vláda úplně pohnojila. Jediným výsledkem toho je, že jsme měli nejvyšší nárůst cen energií v Evropě a kvůli tomu se rozjela obrovská inflace. Další zářez Jozefa Síkely a spol. My musíme jít přes regulovanou složku, která tvoří téměř 50 procent ceny elektřiny, a je de facto celá v rukou vlády. Ve střednědobém horizontu pak i přes silovou složku, ale tam to znamená ještě další opatření ze strany ČEZu.

Prý byste chtěl, aby vzniklo nové ministerstvo hospodářství, kam by přešla agenda ministerstva průmyslu a ministerstva pro místní rozvoj. Opravdu to plánujete?

Ano, je mojí ambicí vytvořit skutečně velmi silný resort hospodářství. Neznamenalo by to ale, že by sfúzoval s ministerstvem pro místní rozvoj. Je to o tom, že by se tam část agendy z MMR přesunula, stejně jako z jiných resortů. Je důležité, aby tady vzniklo regulérní ministerstvo hospodářství, byť dneska se jmenuje průmyslu a obchodu. To už ale dávno nedělá jenom tuto agendu.

Takže ministerstvo průmyslu a obchodu přejmenujete?

Nejde jen o jméno. Jde o to, že musí vzniknout resort, který bude silný a bude vyvažovat ministerstvo financí. To odpovídá za rozpočet a ministerstvo hospodářství musí odpovídat za hospodářský růst. Největší průšvih současné ekonomiky totiž není rozpočtový schodek, ten se v čase bude určitě zmenšovat. Největším průšvihem je dneska hospodářský růst. To, co vyčítáme této vládě, je naprosté selhání v tom, že podcenila růst ekonomiky, což znamená, že nebudou příjmy.

Z čeho budeme chtít skládat rozpočet? Motorem růstu musí být privátní sektor, zaměstnavatelé, jejich zaměstnanci a živnostníci. Stát musí vytvořit podmínky, aby to fungovalo. A to někdo musí hájit, to někdo musí nastavit. Mám tady hospodářskou strategii, na které dělám už dva roky se čtyřicítkou kvalitních lidí, expertů a tak dál. A to bude jízdní řád na dopravu, na průmysl, místní rozvoj, finance pro to, jakým způsobem se má zase nastavit hospodářský růst.