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Nejlepší v historii. Nikdo nedostal v prvním kole senátních voleb víc hlasů než Grolich

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  12:56
Jan Grolich má senátorské křeslo prakticky jisté.

Jan Grolich má senátorské křeslo prakticky jisté. | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Jan Grolich přichází do volebního štábu lidovců.
Jan Grolich má senátorské křeslo prakticky jisté.
Jan Grolich (KDU-ČSL) na tiskové konferenci poslaneckého klubu KDU-ČSL ve...
Jan Grolich má senátorské křeslo prakticky jisté.
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Jihomoravský hejtman a předseda lidovců Jan Grolich přepsal historii senátních voleb. Ve volebním obvodu Vyškov získal 37 071 hlasů (63,34 %), což je nejvyšší počet hlasů, jaký kdy jakýkoli kandidát v prvním kole voleb do horní komory od vzniku samostatné České republiky obdržel. Grolich tak s drtivou převahou porazil své dva soupeře a mandát si zajistil rovnou bez nutnosti druhého kola.

Výsledky voleb 2026

Historický zápis pro iDNES.cz potvrdil i mluvčí Českého statistického úřadu Jan Cieslar. Podle statistiků letošní volby přinesly mimořádná čísla i díky vyšší účasti.

Hned za Grolicha se na druhé místo historických tabulek zařadil další letošní úspěšný kandidát Jan Grulich (TOP 09) na Rychnovsku s 28 492 hlasy. Třetí příčka pak patří Janu Koukalovi z roku 1996.

K rekordu přispělo i to, že na Vyškovsku se o křeslo utkali pouze tři kandidáti. Pole navíc Grolichovi uvolnil dosavadní senátor Karel Zitterbart (dětský lékař a onkolog za STAN), který se rozhodl kandidovat v Brně, kde postoupil do druhého kola proti stávajícímu senátorovi Zdeňku Papouškovi (ODS). Na Vyškovsku tak proti hejtmanovi stanuli jen vrchní sestra Petra Absolonová za ANO (29,99 %) a starosta Studnic Jaroslav Fládr za Přísahu (6,66 %).

„Jsem nejlepší, máme na to data,“ komentoval svůj triumf s nadsázkou Jan Grolich. Následně však přiznal, že rozsah podpory předčil všechna očekávání. „V průběhu večera jsem zjistil, že mám nejvíc hlasů mezi kandidáty na senátora v České republice a že mi voliči dali takovou silnou podporu. A nejen to, dokonce jsem získal největší počet hlasů, který kdy byl jakémukoli kandidátovi v prvním kole při volbách dán,“ řekl iDNES.cz novopečený senátor.

Humorem proti útokům

Souboj na Vyškovsku se přitom podle Grolicha proměnil v celostátní bitvu. „Nečekal jsem, že hnutí ANO z našeho volebního obvodu udělá celostátní kolbiště ANO versus opozice, kde opozice byla prezentovaná mnou. Ty útoky byly opravdu silné a nevěděl jsem, jak na to lidé zareagují. My jsme na útoky odpovídali nadsázkou a humorem, a to zafungovalo. Ukázalo se, že útoky lidi nebaví,“ popsal taktiku svého týmu.

Podle lidoveckého lídra jeho výsledek boří zažitý mýtus o neporazitelnosti marketingu Andreje Babiše. „Doteď platilo, že nejlepší marketing má v zemi hnutí ANO. Ukázalo se ale, že my umíme dělat kampaň regionální, ale s celostátním dopadem. A hlavně ji umíme dělat pozitivně, bez osobních útoků. S nadsázkou a vtipem si protivník neumí poradit,“ vysvětlil Grolich a dodal: „Česká politická scéna to potřebuje, neútočit, ale slušně argumentovat.“

Otevřené dveře k voličům vládního tábora

Volby podle hejtmana ukázaly i významný trend pro celostátní politiku. „Ukázalo se, že voliči vládních stran mi hlas dali, máme potenciál vládním stranám voliče přebírat,“ podotkl Grolich.

Hejtmana se nevzdám, senátní mandát nemusím dokončit, řekl Grolich. Štáb slavil

Se ziskem nového mandátu však přichází i otázka funkcí. Grolich v současnosti zastává post jihomoravského hejtmana, šéfa parlamentní KDU-ČSL a nově i senátora.

„Je to velký závazek. Musíme to řešit i ve straně, jak rozložíme mé síly v rámci celostátního a mého regionálního působení. Nechci z toho dělat unáhlené závěry,“ uzavřel s tím, že hodlá své působení vyhodnocovat v čase, ačkoliv už dříve otevřeně připustil, že kvůli ambicím v celostátních volbách nemusí celé šestileté senátorské období dokončit.

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