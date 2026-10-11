Historický zápis pro iDNES.cz potvrdil i mluvčí Českého statistického úřadu Jan Cieslar. Podle statistiků letošní volby přinesly mimořádná čísla i díky vyšší účasti.
Hned za Grolicha se na druhé místo historických tabulek zařadil další letošní úspěšný kandidát Jan Grulich (TOP 09) na Rychnovsku s 28 492 hlasy. Třetí příčka pak patří Janu Koukalovi z roku 1996.
K rekordu přispělo i to, že na Vyškovsku se o křeslo utkali pouze tři kandidáti. Pole navíc Grolichovi uvolnil dosavadní senátor Karel Zitterbart (dětský lékař a onkolog za STAN), který se rozhodl kandidovat v Brně, kde postoupil do druhého kola proti stávajícímu senátorovi Zdeňku Papouškovi (ODS). Na Vyškovsku tak proti hejtmanovi stanuli jen vrchní sestra Petra Absolonová za ANO (29,99 %) a starosta Studnic Jaroslav Fládr za Přísahu (6,66 %).
„Jsem nejlepší, máme na to data,“ komentoval svůj triumf s nadsázkou Jan Grolich. Následně však přiznal, že rozsah podpory předčil všechna očekávání. „V průběhu večera jsem zjistil, že mám nejvíc hlasů mezi kandidáty na senátora v České republice a že mi voliči dali takovou silnou podporu. A nejen to, dokonce jsem získal největší počet hlasů, který kdy byl jakémukoli kandidátovi v prvním kole při volbách dán,“ řekl iDNES.cz novopečený senátor.
Humorem proti útokům
Souboj na Vyškovsku se přitom podle Grolicha proměnil v celostátní bitvu. „Nečekal jsem, že hnutí ANO z našeho volebního obvodu udělá celostátní kolbiště ANO versus opozice, kde opozice byla prezentovaná mnou. Ty útoky byly opravdu silné a nevěděl jsem, jak na to lidé zareagují. My jsme na útoky odpovídali nadsázkou a humorem, a to zafungovalo. Ukázalo se, že útoky lidi nebaví,“ popsal taktiku svého týmu.
Podle lidoveckého lídra jeho výsledek boří zažitý mýtus o neporazitelnosti marketingu Andreje Babiše. „Doteď platilo, že nejlepší marketing má v zemi hnutí ANO. Ukázalo se ale, že my umíme dělat kampaň regionální, ale s celostátním dopadem. A hlavně ji umíme dělat pozitivně, bez osobních útoků. S nadsázkou a vtipem si protivník neumí poradit,“ vysvětlil Grolich a dodal: „Česká politická scéna to potřebuje, neútočit, ale slušně argumentovat.“
Otevřené dveře k voličům vládního tábora
Volby podle hejtmana ukázaly i významný trend pro celostátní politiku. „Ukázalo se, že voliči vládních stran mi hlas dali, máme potenciál vládním stranám voliče přebírat,“ podotkl Grolich.
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Hejtmana se nevzdám, senátní mandát nemusím dokončit, řekl Grolich. Štáb slavil
Se ziskem nového mandátu však přichází i otázka funkcí. Grolich v současnosti zastává post jihomoravského hejtmana, šéfa parlamentní KDU-ČSL a nově i senátora.
„Je to velký závazek. Musíme to řešit i ve straně, jak rozložíme mé síly v rámci celostátního a mého regionálního působení. Nechci z toho dělat unáhlené závěry,“ uzavřel s tím, že hodlá své působení vyhodnocovat v čase, ačkoliv už dříve otevřeně připustil, že kvůli ambicím v celostátních volbách nemusí celé šestileté senátorské období dokončit.