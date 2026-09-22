S klubem čítajícím 16 poslanců jste vyhlásili, že necháte hlasovat o nedůvěře vládě. I když se k vám všichni opoziční zákonodárci přidají, budete mít stále jen 92 hlasů. Není to tedy jen plácnutí do vody?
Pro mě je důležité, o co to opíráme. Tedy že vláda představila nějaké kroky, zejména návrh rozpočtu, který je v rozporu s jejím vlastním vládním prohlášením. Je poměrně krátce po volbách a už tam dochází k zásadním rozkolům. Protože schodek znamená extrémní zadlužení 400 miliard a koaliční partneři ANO sami říkali, že netušili, že bude tak vysoký, a že s ním nesouhlasí. Z ANO to nevěděl minimálně ministr školství Plaga, kterému přes obří schodek chybí v resortu peníze. Když vám předseda rozpočtového výboru (Vladimír Pikora z Motoristů, pozn. red.) říká, že zvažoval, že položí mandát, jsou to podle mě zásadní věci. Chtěli jsme dát těm lidem prostor, aby svůj názor vyjádřili. Pokud totiž Motoristé a SPD stojí za tím, co slibovali před volbami a podepsali v programovém prohlášení, měli by se k tomu nějak postavit a říct, zda stále mají důvěru k tomu, jak to hnutí ANO vede, anebo ne.
Oni to už veřejně řekli. Navíc jednoduchou matematiku asi umíme oba. Vládní tábor má 108 hlasů, opoziční pouze 92. Neděláte to spíš proto, že máme za měsíc komunální a senátní volby, kampaň KDU-ČSL jsem – aspoň tady v Praze – téměř neviděl a udělat si ji z hlasování o nedůvěře vládě bývá vcelku oblíbený postup?
My nemáme sílu vládu shodit. Ale je strašně důležité, abychom viděli, co budou říkat třeba Motoristé na to, že jsou ve vládě, která nás zadluží téměř 400 miliardami. Byť si po očekávaném divadle něco málo odškrtali, což ale nehraje žádnou roli. Ať už budou Motoristé či SPD nakonec proti, anebo vládu naopak podrží, bude to velký signál pro jejich voliče. A my z dat víme, že vládní voliči jsou s návrhem rozpočtu velice nespokojeni.
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Jinak je pravda, že hnutí ANO v minulosti téměř před každými volbami vyvolalo hlasování o nedůvěře. Využívalo se toho tak, toho jsme si vědomi. Pro nás je to zase…
… a vy – tehdy vládní strany – jste za to ANO také kritizovali. Já jsem to nekritizoval.
Myslím, že tehdy ta hlasování o nedůvěře ani nebyla vyvolána s nějakým konkrétním tématem, často to bylo obecné. Bývalo to opřeno třeba o ekonomickou situaci a podobné věci. Byť samozřejmě to poslední ohledně bitcoinů naprosto chápu a nezpochybňuji. My to o konkrétní téma opřené máme. Ano, je to před volbami a vůbec to nezastírám. Je potřeba, aby si lidi před volbami uvědomili, že vládní strany obhajují kroky, které jsou v rozporu nejen s jejich programem, ale i programovým prohlášením. A aby volili strany, které nedělají takovéto zásadní fauly. A co se týče naší kampaně, v Praze kandidujeme s Prahou sobě, jako lidovci nemáme žádného kandidáta, takže tady to nevidíte. Když přijedete na jižní Moravu, bude to úplně jiné. Jsem rád, že už se naši kandidáti hlásí k našemu celostátnímu brandu, dříve to tak vždy nebývalo.
Jako předseda jste v poměrně složité situaci, protože byť na tom lidovci před čtyřmi roky nebyli v celostátních průzkumech o moc lépe než teď, mezi stranami tehdy získali nejvíc zastupitelů a v senátních volbách samostatně prosadili nejvíc senátorů. Když to bude nyní horší, budete to brát na sebe?
Vzhledem k tomu, kolik kandiduje lidí a kolik máme kandidátek – celostátně jich teď máme o něco míň než tehdy, ale odpadly ty méně aktivní organizace – tak si myslím, že ve volbách potvrdíme, že jsme pořád nejsilnější komunální strana. V senátních volbách pak bude důležité potvrdit naše tři mandáty, které obhajujeme. Už to by byl úspěch.
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Jak moc bude pro vás a vaši stranickou pozici důležitý váš souboj o Senát s kandidátkou hnutí ANO Petrou Absolonovou ve Vyškově?
Vlastně je jedno, která osoba tam za ANO kandiduje vzhledem k tomu, jakou míru aktivity tomu věnuje jak paní Schillerová, tak jejich marketingový tým. Vzhledem k tomu, že udělali speciální web, na který si platí reklamu na všech serverech, tváří se, že je to komunální kampaň do Brna, přestože tam vůbec nekandidují, a schovávají za to trochu tu senátní kampaň, protože na tu je finanční limit, je vidět, že je tento senátní obvod pro hnutí ANO důležitý. Pro nás samozřejmě také, byť to pro nás není obvod jednoduchý. Proto tam také osobně kandiduji, abychom ho jako opoziční strany neztratili. Nebude to lehký souboj, ale nebude to souboj s paní Absolonovou, bude to souboj s marketingovým týmem hnutí ANO.
Vy tam přece máte také marketing, už jen proto, že jste jihomoravským hejtmanem a měl byste tam být všude vidět, ne? Co by pro vás tedy znamenala případná porážka?
Určitě nepočítáme s tím, že bychom tento senátní obvod nedali. Do voleb jdu s tím, že tam musím vyhrát. Na druhé straně si nemyslím, že by to pro stranu bylo tak fatální, abych měl v případě neúspěchu hned pokládat předsednické křeslo. Bavíme se ale o naprosto hypotetické situaci. Vůbec si nic takového nepřipouštím, dělám všechno proto, abych vyhrál.
Předvolební průzkumy pro parlamentní volby
Zdroj: průzkumy agentur STEM, Ipsos, Kantar, Median, NMS
Když jste nastupoval do čela KDU-ČSL, říkal jste, že nechcete přežívat, ale vyhrávat volby. Uplynulo několik měsíců a stále jste na tom stejně. To znamená kolem dvou až tří procent. Čím to a co s tím?
Tři až tři a půl procenta.
Dobře, tak jste si trochu přidal, ale to asi nehraje roli, ne?
Ne, dívám se do průzkumů, jaká čísla tam reálně jsou. Byla tam i čtyři procenta, to ale nikdo nezmiňuje.
Předvolební rozhovory s předsedy stran a hnutí na iDNES.cz
22. 9. Jan Grolich
25. 9. Zdeněk Hřib
29. 9. Martin Kuba
2. 10. Petr Macinka
5. 10. Tomio Okamura
6. 10. Martin Kupka
7. 10. Vít Rakušan
8. 10. Andrej Babiš
Dobře, zmíním tedy klidně čtyři procenta. Řekněme si ale, že ani tak to není žádná hitparáda...
Není to hitparáda, ale je to mírný růst, což je pro nás strašně důležité. STEM nám ukázal 2,8 procenta. I když je to mírný růst, je to samozřejmě málo. Důležité je ale dívat se na všechna data. Přesto, že u vysokoškoláků ostatní strany stagnují a ODS tam podpora dokonce spadla, tak nám to o dvě procenta vyrostlo. Čili je vidět, že k lidem, kteří se o politiku více zajímají, už se zpráva, že jsme udělali nějakou změnu a činíme nějaké kroky, dostala. Nedostalo se to zatím k dalším lidem, kteří se o politiku zajímají méně. Politika a průzkumy mají obrovskou setrvačnost. Když jsme do toho jako nové vedení šli, vůbec jsme neměli cíl, že bychom byli ještě před komunálními a senátními volbami nad pěti procenty. Právě tyto volby pro nás mohou být milníkem, kde by se to mohlo projevit. Kde si lidé daleko víc všimnou, že se něco stalo. Protože v celostátní komunikaci byl zatím náš silný okamžik akorát náš sjezd a teď to budou tyto volby. V mezičase byly dva měsíce prázdnin, kdy se lidi o politiku nezajímají a abyste se o ní něco dozvěděl, musíte být opravdu fajnšmekr, který to aktivně vyhledává. Když zvládneme dobře senátní a komunální volby, může se to projevit i u lidí, kteří se jinak o politiku moc aktivně nezajímají.
Jak váš plán vzhledem k volbám do Sněmovny za tři roky pokračuje?
Na začátek příštího roku chceme připravit, představit a také dobře komunikovat naši hospodářskou strategii. Myslím, že u několika stran bylo chybou, že sice také něco představily, ale buď v nevhodný okamžik, nebo to neviditelně komunikovaly. Takže ani nebyly tendence diskutovat, jestli tam mají dobré, nebo špatné nápady. Vlastně je to celkem jedno, protože to nebylo dobře načasované a komunikované. Tomu se chceme vyhnout. Takže to chystáme na začátek příštího roku, kdy nebudou žádné volby, ani jiné velké věci, a bude prostor komunikovat naše témata. Holt, když přebíráte stranu, stejně jako firmu, několik měsíců vám trvá, než to nastavíte tak, aby ten stroj šlapal podle vašich představ.
Máte nějakou metu, číslo, kde byste třeba rok před volbami chtěli být?
Nemáme to tak nastavené. Procento není klíčová informace. Strašně důležité je i to, kde budou ostatní. Když dostatečně porosteme, můžeme se dostat do role klíčové strany, která bude sestavovat nějakou předvolební formaci. Anebo musíme mít takovou sílu, abychom mohli kandidovat sami. Pohodlně, ne se strachem. Tou klíčovou stranou můžete být, když máte osmnáct, ale klidně také osm procent. Protože i tak můžete mít víc než někteří další, kteří usilují o to samé.
Zajímavé je, že mluvíte o „nějaké formaci“. V kuloárech se teď mluví o tom, že by mohla vzniknout obdoba koalice SPOLU. Jen s tím, že by vůdčí roli v triumvirátu s lidovci a TOP 09 namísto ODS mělo hnutí STAN v čele s Vítem Rakušanem. Co vy na to?
Žádný takový návrh tady nepadl, ani jsme se o tom nebavili.
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Umíte si to představit?
Já si umím představit strašně moc variant. Dokážu si představit bývalé SPOLU, dokážu si představit toto. Dovedu si představit i nějakou koalici, které budeme lídrovat my. V politice se může stát všechno a dokážu si představit spolupráci mezi těmito čtyřmi stranami ve všech různých kombinacích. V rámci těchto čtyř stran – snad jen Piráti jsou trochu někde jinde, i svým chováním – si dokážu představit jakékoli uspořádání, které může mít v daném okamžiku smysl. A to bude strašně záviset na tom, jakou bude mít která strana sílu v roce 2028.
Zatím se zdá, že silnější než ODS je dnes podle průzkumů STAN a rozdíl mezi nimi se zvětšuje. Dnešní „noví lidovci“ mají navíc ke Starostům ideově mnohem blíž než k ODS. Není to tak?
Nedokážu to říct. Pravdou je, že z těchto stran jsme si všichni strašně podobní. Proto je v opozici pro všechny ty strany strašně těžké se odlišit. Někdo říká, že jsme všichni podobní STAN. Další zase, že ODS. Středovou politiku jsme přitom historicky představovali my, lidovci. Pak k tomu středu začali postupně směřovat všichni. ODS není nějak extra pravicová oproti STAN, ty rozdíly až nuance jsou tam úplně minimální.
Volby 2026
Komunální: Termín, kandidáti, jak se hlasuje
Senátní: Kde se volí senátor a kdo kandiduje
Voličský průkaz: Jak a kdy žádat
Volební komise: Kdy a kde se přihlásit a jaká je odměna
Křížky, nebo kroužky: Jak se volí v komunálních volbách
Muž či žena na radnici: Jak se volí starosta a kolik za to bere
Primátor, nebo starosta? A kdo o něm rozhodne?
Není trochu smutné, že jste v opozici všichni stejní, a ještě o tom víte?
A proč by to mělo být smutné?
Tak místo soutěže o lídra opozice s vlastními recepty na úspěch to celé splývá do takové beztvaré hmoty, ne?
My tady ale teď nemáme volby do Sněmovny. Myslím, že před nimi to jednoznačné bude. Před volbami v roce 2021 jsme měli situaci úplně stejnou. Vytvořily se nějaké koalice, kromě SPOLU ještě PirSTAN, a o Ivanu Bartošovi se mluvilo coby o příštím premiérovi. Ve volbách to dopadlo úplně jinak. V politice se prostě věci přirozeně dějí a my dva se teď rok po volbách bavíme, jako kdybychom byli půl roku před volbami do Sněmovny. Situace bude úplně jiná. Budou tu buď jasně vyprofilované koalice, nebo silné politické strany. Každopádně opozice bude v úplně jiné formě než teď a bude mít vydefinované lídry. Naprosto přirozeně. Ne že se na tom budeme muset domluvit. Ale máme na to dva a půl roku čas.
Ještě dřív bude prezidentská volba. Očekává se, že svůj post bude obhajovat Petr Pavel. Zaznamenal jsem ale, že někteří lidé volají po tom, aby proti němu kandidoval bývalý předseda lidovců Cyril Svoboda. Co byste říkal tomu, kdyby do toho šel?
Nedívám se na to vůbec dobře a nemyslím, že je dobré takovou věc veřejně zvažovat, či dokonce oznamovat bez konzultace se stranou. To si myslím, že z jeho strany není i v rámci stranické politiky dobrý postup. Jelikož to v éteru zaznělo, tak jsme se o tom bavili a podporu z naší strany s velkou mírou pravděpodobnosti mít nebude. Možná by se případně týkala nějakých jednotlivců, ale že by za ním stála strana jako celek, to si nedovedu představit. Máme jednoznačnou shodu, že pokud bude kandidovat prezident Petr Pavel, nebudeme stavět našeho kandidáta a určitě budeme podporovat jeho.