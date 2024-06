SPD chybělo srdce a uvěřitelnost. Můžeme se s někým spojit, říká Foldyna

SPD spojená s Trikolórou získala pouhých 5,73 procenta a ztratila jeden mandát. Do europarlamentu se z kandidátky dostal pouze Ivan David. „Pro SPD je to velký neúspěch. To očekávání bylo jiné. Nyní je potřeba průběh kampaně vyhodnotit a udělat kroky, aby se ty věci zlepšily,“ říká Foldyna, výrazná tvář uskupení a dlouholetý poslanec za Ústecký kraj.

Co bylo podle vás hlavní příčinou neúspěchu SPD?

V kampani SPD chybělo srdce a opravdovost. Protestní politika je do jisté míry součást emocí, a to se nepodařilo SPD na pódiích a při prosazování programu vyvolat. Musíme si zanalyzovat ty příčiny ještě jednou, ale znovu říkám, je to jednoznačně neúspěch. Chyběla tam ta emoce protestu. To měli paní Konečná (Kateřina Konečná, místopředsedkyně KSČM , lídryně koalice STAČILO! – pozn. redakce) nebo Filip Turek (lídr Přísahy a Motoristů), kteří to zahráli velmi dobře. Oběma gratuluji, protože jsou to protestní hlasy proti progresivismu, který v Evropě bují, a proti progresivismu, který prosazuje Fialova vláda. Ale gratuluji i hnutí ANO.

SPD usiluje o obdobně smýšlejí voliče jako řada dalších protestních stran. Zmíním KSČM, PRO – Jindřicha Rajchla, Přísahu a Motoristy či vrábelovce nebo ČSSD. Je cesta případná spolupráce s těmito uskupeními? Ostatně Michal Hašek od rajchlovců už po podobném spojení stran před dalšími volbami volá.

Varianty k zamyšlení jsou úplně všechny, protože znovu říkám, že po neúspěchu musíme najít východiska. Samozřejmě může v těch východiscích být i vytvoření partnerského subjektu. Když sečteme všechny hlasy SPD, paní Konečné, pana Turka, tak jsou to hlasy proti progresivismu, který v Evropě bují. Já se tomu nebráním. Otázka je, jak si to zanalyzuje vedení SPD.

S kým byste vy osobně šel do spolupráce?

S každým, kdo vidí svět podobnými očima jako já. Já si myslím, že je to důležité, abychom se spojili a abychom společně dosáhli zlomu. Aby se Evropa vrátila k Evropě spolupracujících suverénních států. Orbánovský model myšlení vidím jako základní kritérium. Evropa bude spolupracovat, ale měla by to být Evropa suverénních států. Kdo smýšlí stejně, může být partner SPD. Je to Konečná, je to i Turek a je to i Andrej Babiš samozřejmě, s těmi se můžeme spojit.

Evropské volby byly podle některých komentátorů generálkou na volby parlamentní. Co budete muset SPD udělat, aby zmobilizovala své voliče, nespala a uspěla?

Vrátím se k tomu, co už jsem říkal, musí se vrátit k emocím protestní strany. Musí být přesvědčivá a opravdová. Tak jako to udělala Kateřina Konečná, která z komunistické strany udělala Stačilo!, vylezla na pódium a „vybuchla“. A voliči jí to všichni věřili. Já neříkám, že lhala, ale byla prostě uvěřitelná. My jsme v této chvíli hráli politicky korektní SPD, ale naši voliči tohle neočekávali. Oni očekávali, jdeme do toho, oční kontakt s náměstím a vidíte to stejně. Komunikace s voličem musí být přesvědčivá a my jsme v této chvíli nebyli přesvědčiví.