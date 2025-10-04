Rajchl, Šichtařová, Foldyna i Ševčík. Kdo se svezl do Sněmovny na Okamurově SPD

Byť SPD určitě nezaznamenala takový výsledek, na jaký měla ambice, ze společné kandidátky se do Sněmovny dostala některá zajímavá jména. Vrací se například Zuzana Majerová, která je sice členkou hnutí Trikolora, kandidovala ale společně s SPD. V Praze uspěla jednička kandidátky Markéta Šichtařová. Ta je pro změnu členkou strany Svobodní. Přinášíme přehled poslanců za SPD.
Tisková konference volebního štábu hnutí SPD v hotelu Don Giovanni. (4. října 2025)

Zuzana Majerová v Poslanecké sněmovně už jednou byla. Ve volbách v roce 2017 uspěla za ODS, od které se s Václavem Klausem mladším odtrhla a společně založili hnutí Trikolora, jehož je Majerová v současnosti předsedkyní. Na společné kandidátce s SPD byla letos Majerová ve Zlínském kraji jako jednička.

Osočení ze šikany i výhrůžky. Do Sněmovny míří exmanželé Pikora a Šichtařová

Také ekonomka Markéta Šichtařová zaujala na kandidátní listině SPD první příčku, a to v hlavním městě. Šichtařová je členkou strany Svobodní, kam vstoupila v roce 2023. Minulost ji ale také pojí s Trikolorou. Od roku 2019 do roku 2020 straně radila jako externistka. Za Svobodné se snažila dostat se do Senátu ve volbách v roce 2024 v městské části Praha 4, ale neúspěšně. V srpnu 2024 v rozhovoru pro iDNES.cz promluvila o domácím násilí ze strany svého manžela Vladimíry Pikory, se kterým má sedm dětí. Pikora se dostal letos do Sněmovny také. V Ústeckém kraji uspěl za Motoristy a se Šichtařovou se tak v dolní komoře potká.

Za Svobodné uspěl na společné kandidátce také Libor Vondráček, který je předsedou strany a do voleb šel v Jihočeském kraji. Ten těsně před volbami připoutal pozornost médií tím, že přijal podporu od slovenského europoslance Milana Mazurka. Ten v roce 2015 na sociálních sítích uvedl, že „šest milionů a mýdla ze židů jsou jen lži a pohádky. O Hitlerovi se podle něj ve škole učí jen samé nepravdy.“ Později příspěvek smazal. Případem se zabývala i policie, ale vinným Mazurek shledán nebyl.

Možná nejvýraznější tváří na kandidátce SPD ze členů jiných politických uskupení byl Jindřich Rajchl, předseda hnutí PRO. Kandidoval z prvního místa kandidátky v Moravskoslezském kraji. Dostal přes 14 tisíc preferenčních hlasů, což je skoro zhruba sedminásobek toho, co dostal další kandidát. Jan Síla z SPD dostal přes dva tisíce preferenčních hlasů, do Sněmovny mu to ale stačilo. Rajchl se stal populárním hlavně díky organizaci a vystupování na protivládních demonstracích.

Rajchl chce v Moravskoslezském kraji porazit Stanjuru. Je to mé velké přání, říká

Další výraznou tváří, která uspěla za SPD, je Miroslav Ševčík. Ten dříve působil jako děkan Národohospodářské fakulty VŠE. Do funkce byl podruhé v životě zvolen v roce 2022, ale kvůli jeho politické angažovanosti na protivládních protestech byl rektorem Petrem Dvořákem v roce 2023 odvolán. Pravděpodobně nejkontroverznějším momentem Ševčíkova veřejného působení byla jeho účast na demonstraci na Václavském náměstí, kdy se připojil ke skupině lidí, která chtěla z budovy Národního muzea sundat ukrajinskou vlajku.

Fica chápu, do Moskvy bych jel. Foldyna o výročí osvobození i šancích SPD na vládu

Ve Sněmovně bude pokračovat také Jaroslav Foldyna, který kandidoval v Ústeckém kraji. Bývalý člen Sociální demokracie (tehdy ještě ČSSD) je známý svým členstvím v kontroverzním motorkářském spolku s vazbami na kremelskou politiku. V rozhovoru pro iDNES.cz také například zmínil, že by jel do Moskvy na oslavy výročí konce druhé světové války podobně, jako to udělal slovenský premiér Robert Fico.

Parlamentní volby se v Česku konaly 3. a 4. října 2025. Volební místnosti se uzavřely v sobotu ve 14 hodin. Výsledky budou známy ve večerních hodinách.

