Rajchl, Šichtařová, Foldyna i Ševčík. Kdo se svezl do Sněmovny na Okamurově SPD

Zuzana Majerová v Poslanecké sněmovně už jednou byla. Ve volbách v roce 2017 uspěla za ODS, od které se s Václavem Klausem mladším odtrhla a společně založili hnutí Trikolora, jehož je Majerová v současnosti předsedkyní. Na společné kandidátce s SPD byla letos Majerová ve Zlínském kraji jako jednička.
Také ekonomka Markéta Šichtařová zaujala na kandidátní listině SPD první příčku, a to v hlavním městě. Šichtařová je členkou strany Svobodní, kam vstoupila v roce 2023. Minulost ji ale také pojí s Trikolorou. Od roku 2019 do roku 2020 straně radila jako externistka. Za Svobodné se snažila dostat se do Senátu ve volbách v roce 2024 v městské části Praha 4, ale neúspěšně. V srpnu 2024 v rozhovoru pro iDNES.cz promluvila o domácím násilí ze strany svého manžela Vladimíry Pikory, se kterým má sedm dětí. Pikora se dostal letos do Sněmovny také. V Ústeckém kraji uspěl za Motoristy a se Šichtařovou se tak v dolní komoře potká.
Za Svobodné uspěl na společné kandidátce také Libor Vondráček, který je předsedou strany a do voleb šel v Jihočeském kraji. Ten těsně před volbami připoutal pozornost médií tím, že přijal podporu od slovenského europoslance Milana Mazurka. Ten v roce 2015 na sociálních sítích uvedl, že „šest milionů a mýdla ze židů jsou jen lži a pohádky. O Hitlerovi se podle něj ve škole učí jen samé nepravdy.“ Později příspěvek smazal. Případem se zabývala i policie, ale vinným Mazurek shledán nebyl.
Možná nejvýraznější tváří na kandidátce SPD ze členů jiných politických uskupení byl Jindřich Rajchl, předseda hnutí PRO. Kandidoval z prvního místa kandidátky v Moravskoslezském kraji. Dostal přes 14 tisíc preferenčních hlasů, což je skoro zhruba sedminásobek toho, co dostal další kandidát. Jan Síla z SPD dostal přes dva tisíce preferenčních hlasů, do Sněmovny mu to ale stačilo. Rajchl se stal populárním hlavně díky organizaci a vystupování na protivládních demonstracích.
Další výraznou tváří, která uspěla za SPD, je Miroslav Ševčík. Ten dříve působil jako děkan Národohospodářské fakulty VŠE. Do funkce byl podruhé v životě zvolen v roce 2022, ale kvůli jeho politické angažovanosti na protivládních protestech byl rektorem Petrem Dvořákem v roce 2023 odvolán. Pravděpodobně nejkontroverznějším momentem Ševčíkova veřejného působení byla jeho účast na demonstraci na Václavském náměstí, kdy se připojil ke skupině lidí, která chtěla z budovy Národního muzea sundat ukrajinskou vlajku.
Ve Sněmovně bude pokračovat také Jaroslav Foldyna, který kandidoval v Ústeckém kraji. Bývalý člen Sociální demokracie (tehdy ještě ČSSD) je známý svým členstvím v kontroverzním motorkářském spolku s vazbami na kremelskou politiku. V rozhovoru pro iDNES.cz také například zmínil, že by jel do Moskvy na oslavy výročí konce druhé světové války podobně, jako to udělal slovenský premiér Robert Fico.