Polovina kandidujících stran nepřiznala sponzory. Hrozí jim statisícové pokuty

Je to povinností všech kandidujících uskupení při každých volbách. Přesto ani letos všechny strany nebo hnutí nezveřejnily svoje dárce a sponzory. Počet „hříšníků“ je vyšší než před čtyřmi lety. Úřad, který nad hospodařením stran dohlíží, jim může udělit pokutu až 300 tisíc korun.

Do letošní kampaně před sněmovními volbami vstoupilo dohromady 32 politických stran a hnutí, voliči je najdou na celkem 26 kandidátkách. Některé strany se totiž sloučily do přiznaných koalic nebo zástupce jiných hnutí přibrala vybraná strana na svou kandidátku.

Ze skutečně kandidujících 26 subjektů zveřejnilo své sponzory na webových stránkách jen 13, tedy přesně polovina, uvedl Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí.

Dalších 11 stran či hnutí, tedy 42 procent, povinnost nesplnilo vůbec, jeden subjekt zveřejnil informace pouze částečně a jeden vůbec neoznámil adresu webu, na kterém by měly být informace dostupné.

„Jednalo se konkrétně o stranu Volte Pravý Blok www.cibulka.net. Pozitivní zprávou je, že všechny politické strany, které jsou aktuálně zastoupeny v Poslanecké sněmovně, svou zákonnou povinnost splnily,“ shrnul za Úřad Jan Outlý.

Podle něj je však možné, že ti, kteří informaci o dárcích nezveřejnily, žádné dary ani bezúplatná plnění v kampani nevyužily. To bude Úřad teprve kontrolovat, a to až po odevzdání zpráv o financování volební kampaně. Na to mají kandidující čas rovných 90 dní po volbách, konkrétně od vyhlášení výsledků voleb.

„Zveřejnění není formalita — je to signál, že politická soutěž má pravidla a že je strany, které usilují o moc, berou vážně. Pokud polovina kandidujících subjektů svoji povinnost neplní, je to varovné,“ prohlásil Outlý.

„Jde o politickou kulturu, ne o pokuty“

Za nezveřejnění dárců nebo za zveřejnění neúplných informací může Úřad zahájit s kandidující stranou či hnutím správní řízení. Pokuta pak může představovat částky od 20 do 300 tisíc korun.

Primárně o pokuty ale podle předsedy Úřady Františka Sivery nejde. „Transparentnost financování kampaní je jedním z pilířů důvěryhodnosti demokratického procesu. Je na čase, aby se tato povinnost stala nejen zákonnou, ale i samozřejmou součástí politické kultury,“ vyzval Sivera.

Při posledních celostátních volbách, tedy volbách do Evropského parlamentu 2024, splnilo tuto povinnost 21 z 30 subjektů, což je 70 procent. V roce 2021, při předchozích volbách do Poslanecké sněmovny, zveřejnilo sponzory 18 z 28 kandidujících subjektů, tedy 64 procent, přičemž několik dalších alespoň částečně informovalo o dárcích.

Zákon o volbách do Parlamentu ukládá kandidujícím subjektům povinnost informovat veřejnost o osobách, které poskytly peněžitý dar nebo bezúplatné plnění ve prospěch kampaně. Tato informace musí být dostupná na webových stránkách subjektu nejpozději tři dny před volbami. Odkazy na jednotlivé stránky jsou dostupné na webu Úřadu.

Volby do Poslanecké sněmovny 2025

Parlamentní volby se v Česku konají 3. a 4. října 2025. Volební místnosti budou otevřené v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.

Programy stran a hnutí:

