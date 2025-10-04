Turek: Koalice i s SPD? Jsem k nim kritický, ale uděláme vše, aby nepokračoval Fiala

Jiří Vachtl
Tereza Krocová
,
  17:49
Do slavícího štábu Motoristů dorazil čestný prezident Filip Turek. V první reakci pro novináře potvrdil, že zvolením do Sněmovny ztratil mandát v europarlamentu. Vyjádřil se i k případné vládní koalici s SPD. „Jsem k nim kritický, ale musíme udělat vše, aby nepokračovala současná Fialova vláda,“ prohlásil Turek ve štábu.

Jaké jsou vaše první dojmy poté, co už je jasné, že se Motoristé dostali do Sněmovny?
Musím se přiznat, že jsem to v posledních minutách moc nesledoval. Kolik, že máme, šest, sedm?

Zatím máte lehce pod sedm, ale už je jasné, že se jako lídr Středočeského kraje dostanete do Sněmovny. Takže končíte v europarlamentu...
Je to tak, bohudík. Budu si tam muset ještě sjet sbalit nějaké věci (smích). Znamená to ale, že se nám podařilo splnit náš cíl.

Budete příštím ministrem zahraničí?
Na tuhle otázku je ještě brzy. Držím se ale svých pozic: boj proti Green Dealu, proti chat control a migračnímu paktu. Nevidím žádné větší změny, to, co jsem dělal v europarlamentu, teď snad budu moci prosazovat na efektivnější úrovni. Doufám, že bude šance se podílet na jednání Rady Evropské unie (kde zasedají ministři členských zemí).

Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo

Motoristé se netajili tím, že chtějí do vlády s ANO. Zatím to ale vypadá, že k tomu budete potřebovat i SPD. Umíte si to představit?
Nechci se k tomu zatím moc vyjadřovat. Jsem kritický k mnoha bodům jejich programu, ale na druhou stranu je potřeba udělat vše pro to, aby nepokračovala Fialova vláda. Jsem bývalý volič ODS a asi i ten nejvíc zklamaný, protože jsem kvůli tomu musel vstoupit do politiky.

A jak plánujete slavit dnes?
Asi nějak racionálně, nebudeme dělat žádný velký mejdan. Spíš budeme chtít už řešit povolební matematiku.

Budete ve vyjednávacím týmu Motoristů?
Pravděpodobně v něm budu.

Do volebního štábu Motoristů dorazil Filip Turek
Martinický palác Volební štáb strany Motoristé sobě. Petr Macinka a Filip Turek. (4. října 2025)
Martinický palác Volební štáb strany Motoristé sobě. Petr Macinka a Filip Turek. (4. října 2025)
Martinický palác Volební štáb strany Motoristé sobě. Petr Macinka a Filip Turek. (4. října 2025)
12 fotografií
4. října 2025  13:26,  aktualizováno  18:16

