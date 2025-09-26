„První Turkova moštárna v Dubči. Moštujeme rychle, levně, kvalitně,“ píše se na plachtě, kterou neznámý vtipálek pověsil na Turkově plotě.
Na banneru je umístěna i europoslancova fotografie a dvě telefonní čísla, jedno je na mluvčí Motoristů Barboru Šťastnou, druhé pak patří řediteli kanceláře předsedy strany Miroslavu Sklenářovi.
Filip Turek staví další černou stavbu. „Moštárna“ vypadá jako garáž
Podle předsedy Petra Macinky jde o dílo vtipálka, se kterým nemají Motoristé ani Filip Turek nic společného.
„Reklama je to sice moc hezká, ale bohužel není naše. Moštárna Filipa Turka totiž zatím zprovozněna nebyla. Vzhledem k tomu, že zadavatel i zpracovatel tohoto milého počinu na něm uvedl telefonní čísla do centrály Motoristů, celý náš tým v tuto chvíli namísto agendy spojené s volbami samozřejmě vyřizuje předobjednávky na mošt. Zájem je obrovský,“ sdělil Macinka redakci iDNES.cz.
Turek začal na svém pozemku v Dubči stavět už v červenci. Budova postavená bez povolení vypadá jako garáž, avšak podle europoslance jde o moštárnu. Místo vysvětlení, proč staví bez povolení, uvedl, že mu bylo inspirací známé filmové drama Pravidla moštárny natočené podle stejnojmenného románu Johna Irvinga.
K tomu prohlásil, že objekt všechna potřebná povolení ještě získá. „Ubezpečuji vás, že jakkoli Pravidla moštárny symbolizují systémová pravidla, která neodpovídají realitě a jsou spíše kritikou pokrytectví a formalit beze smyslu, moje moštárna bude na mojí zahradě stát v souladu s platnými předpisy,“ sdělil.
Problémy se zákonem měla už i první Turkova stavba na jeho pozemku. Přibližně před rokem informovala média o tom, že europoslanec původní zahradní domek při rekonstrukci bez povolení rozšířil o přístavbu. V letošních volbách do Poslanecké sněmovny Turek kandiduje jako lídr Motoristů ve Středočeském kraji.