Matěj Svěrák
  15:15
Na plotě u nepovolené stavby, kterou na své zahradě v pražské Dubči postavil čestný prezident Motoristů Filip Turek, se objevila bílá plachta. Upozorňuje na otevření údajné „první Turkovy moštárny“. Europoslanec se v minulosti hájil tím, že černá stavba není garáž, nýbrž moštárna. Podle předsedy Motoristů Petra Macinky jde o dílo recesisty.
Na plotě u nepovolené stavby, kterou na své zahradě postavil Filip Turek, se objevila bílá plachta, jež upozorňuje na otevření první Turkovy moštárny v Dubči (26. září 2025) | foto:  Jiří Meixner,iDNES.cz

„První Turkova moštárna v Dubči. Moštujeme rychle, levně, kvalitně,“ píše se na plachtě, kterou neznámý vtipálek pověsil na Turkově plotě.

Na banneru je umístěna i europoslancova fotografie a dvě telefonní čísla, jedno je na mluvčí Motoristů Barboru Šťastnou, druhé pak patří řediteli kanceláře předsedy strany Miroslavu Sklenářovi.

Podle předsedy Petra Macinky jde o dílo vtipálka, se kterým nemají Motoristé ani Filip Turek nic společného.

„Reklama je to sice moc hezká, ale bohužel není naše. Moštárna Filipa Turka totiž zatím zprovozněna nebyla. Vzhledem k tomu, že zadavatel i zpracovatel tohoto milého počinu na něm uvedl telefonní čísla do centrály Motoristů, celý náš tým v tuto chvíli namísto agendy spojené s volbami samozřejmě vyřizuje předobjednávky na mošt. Zájem je obrovský,“ sdělil Macinka redakci iDNES.cz.

Turek začal na svém pozemku v Dubči stavět už v červenci. Budova postavená bez povolení vypadá jako garáž, avšak podle europoslance jde o moštárnu. Místo vysvětlení, proč staví bez povolení, uvedl, že mu bylo inspirací známé filmové drama Pravidla moštárny natočené podle stejnojmenného románu Johna Irvinga.

Na plotě u nepovolené stavby, kterou na své zahradě postavil Filip Turek, se objevila bílá plachta, jež upozorňuje na otevření první Turkovy moštárny v Dubči (26. září 2025)
Na plotě u nepovolené stavby, kterou na své zahradě postavil Filip Turek, se objevila bílá plachta, jež upozorňuje na otevření první Turkovy moštárny v Dubči (26. září 2025)
Zahájení závěrečné fáze volební kampaně strany Motoristé sobě. Na snímku Filip Turek. (23. září 2025)
Na plotě u nepovolené stavby, kterou na své zahradě postavil Filip Turek, se objevila bílá plachta, jež upozorňuje na otevření první Turkovy moštárny v Dubči (26. září 2025)
K tomu prohlásil, že objekt všechna potřebná povolení ještě získá. „Ubezpečuji vás, že jakkoli Pravidla moštárny symbolizují systémová pravidla, která neodpovídají realitě a jsou spíše kritikou pokrytectví a formalit beze smyslu, moje moštárna bude na mojí zahradě stát v souladu s platnými předpisy,“ sdělil.

Problémy se zákonem měla už i první Turkova stavba na jeho pozemku. Přibližně před rokem informovala média o tom, že europoslanec původní zahradní domek při rekonstrukci bez povolení rozšířil o přístavbu. V letošních volbách do Poslanecké sněmovny Turek kandiduje jako lídr Motoristů ve Středočeském kraji.

Rakušan v Rozstřelu: Bek zklamal, ministrem školství za STAN už nebude

