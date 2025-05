13:06 , aktualizováno 13:16

Europoslanec Filip Turek bude na podzim kandidovat za Motoristy do Sněmovny. Po měsících váhání to v pátek oznámil na obědě s přáteli a příznivci v pražské kavárně Café Louvre k ročnímu výročí svého zvolení do europarlamentu. Turek povede jako lídr kandidátku Motoristů ve Středočeském kraji.