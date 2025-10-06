V evropských volbách loni Motoristé kandidovali spolu s Přísahou. Dohromady získali dva mandáty. Spolu s Turkem se europoslankyní stala Nikola Bartůšek za Přísahu. Třetím v pořadí na společné eurokandidátce byl předseda Přísahy Robert Šlachta, na podzim nicméně uspěl v senátních volbách. Šlachta v pondělí řekl, že se místa náhradníka vzdal už v lednu.
|
Neúspěšný ministr kultury Staněk míří do europarlamentu, bude brát přes 400 tisíc
Staněk obsadil čtvrté místo, po něm se v evropských volbách umístil předseda Motoristů Petr Macinka. Ten v sobotu také získal mandát poslance. Staněk v sobotu řekl, že je připraven mandát europoslance převzít. „Pokud mi bude oznámeno, že jsem náhradník, mandát přijmu,“ řekl.
|
Pokud Turek a Konečná uspějí ve volbách, přijdou o mandát europoslance
Turek je první český europoslanec, který v Evropském parlamentu končí kvůli zvolení do Sněmovny. Podle zákona jsou poslanecké funkce doma a v Evropě neslučitelné. O hlasy voličů se z europoslanců jako lídryně uskupení Stačilo! ucházela ve sněmovních volbách předsedkyně komunistů Kateřina Konečná. Hnutí ve volbách neuspělo.