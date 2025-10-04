S Babišem se vždy domluvíme, řekl Fiala z SPD. Těší se na pád současné vlády

Průběžné výsledky sčítání volebních hlasů nepříjemně překvapily členy SPD. Hnutí zatím získalo nad osm procent. Podle místopředsedy a lídra v Olomouckém kraji Radima Fialy je ale vše v pořádku, protože důležité je, že vede Andrej Babiš, a ne Petr Fiala.
Radim Fiala ve štábu hnutí SPD v hotelu Don Giovanni v Praze. (4. října 2025)

„Taková čtyři procenta nám mohl určitě vzít Andrej Babiš, protože jsme ve stejném politickém spektru, ale to nic nemění na faktu, že Fialova vláda zjevně končí a to je důležité. Nevím o žádné podmínce, která by pro nás byla nepřekročitelná. Andrej Babiš už dnes má většinu našeho programu,“ řekl reportérovi iDNES.cz místopředseda SPD Fiala.

Fiala ještě při příchodu do volebního štábu v luxusním hotelu Don Giovanni tvrdil, že by si přál už v sobotu jednat s hnutím ANO a utvořit dvojkoalici. Pro SPD by považoval za úspěch dvojciferný výsledek. Při pohledu na předběžné výsledky je ale ve své rétorice už smířlivější.

„Motoristé nám dýchají na krk.“ Ve štábu SPD panuje napětí, je za očekáváním

„Je jedno, jestli hnutí ANO bude mít devadesát poslanců a SPD dvacet. S tímto uskupením se dokážeme vždy dohodnout. Bojujeme společně hlavně za to, aby Fialova vláda padla a naše země se dále nezadlužovala,“ prohlásil Fiala.

K tomu i podotkl, že od hnutí ANO zatím nemá žádné signály o tom, že by mohlo dojít k povolebnímu vyjednávání. „Máme spolu zásadní programové průniky. Věřím, že se nadále můžeme domluvit. Nijak se netajím tím, že by mi vyhovovala nejlépe koalice s ANO a případná tolerance od další strany,“ vysvětlil.

Na kandidátkách SPD se o hlasy ucházela celkem tři další uskupení. Mimo SPD jde o zástupce Svobodných, Trikolory a PRO, kteří uzavřeli s Okamurovým hnutím „vlastenecké spojenectví“.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2025

Parlamentní volby se v Česku konaly 3. a 4. října 2025. Volební místnosti se uzavřely v sobotu ve 14 hodin. Výsledky budou známy ve večerních hodinách.

