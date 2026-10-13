„Viděl jsem billboard, na němž senátor za ODS Lumír Aschenbrenner podporuje kandidátku za hnutí ANO v druhém kole senátních voleb v Plzni. Absolutně to nechápu. Je to pro mě nepřijatelné. Věřím, že se tím bude zabývat vedení ODS ,“ uvedl na sociální síti X bývalý premiér Fiala.
Své vyjádření připojil i Martin Kupka. „Zaznamenal jsem video Lumíra Aschenbrennera, ve kterém jasně říká, že nikoho z kandidátů do Senátu v druhém kole plzeňských voleb nepodporuje a nebude dávat voličům žádná doporučení. Podoba billboardů mě proto překvapila a nesouhlasím s ní,“ uvedl pro iDNES.cz stávající předseda ODS.
Video, o němž mluví Kupka, je skutečně na sociálních sítích senátora dostupné. Redakce iDNES.cz i proto Aschenbrennera s žádostí o reakci oslovila.
Aschenbrenner současně v horní komoře parlamentu působí a o prodloužení mandátu usiloval i v letošních volbách. Hlasy voličů ho však vynesly na pouhé třetí místo a se ziskem dvacet procent hlasů tudíž zůstal před branami druhého volebního kola.
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Výsledky senátních voleb v Plzni: do druhého kola postupují Řehka a Kantorová
Do něj naopak na Plzeňsku postoupil z prvního místa generál Karel Řehka kandidují za hnutí STAN a již zmíněná současná zastupitelka Plzně Lucie Kantorová.
Jako senátor Aschenbrenner působil dvanáct let, téměř třicet let byl také starostou druhého plzeňského obvodu Slovany. Odchod z jeho vedení nicméně avizoval již před volbami.