Z pražských kandidátů koalice SPOLU si jako první na malém pódiu před kostelem svaté Ludmily vzala slovo ministryně obrany Jana Černochová. Mluvila o rozpočtu či podpoře Ukrajiny, obsah jejího sdělení se ale ztrácel v hluku aktivistů.
Zhruba třicítka propalestinských demonstrantů se na náměstí Míru sešla ještě před oficiálním časem zahájení akce ve 14:30. Přinesli si palestinské vlajky či cedule s nápisy jako „Spolu do Haagu“ či „Konec zbraní z našich daní“.
|
Křiklouni se na Fialově grilovačce hádali s diváky, premiér je k dotazům vyzýval marně
„Jste zrůdy, co podporují genocidu, a my vás zastavíme,“ řval mladík do megafonu, zatímco Černochová mluvila ke svým příznivcům. Skandování do tlampače demonstranti doplňovali pískáním a bubnováním.
Když dorazil premiér Petr Fiala, skandovali protestující: „Fiala do Haagu.“ Premiér je v reakci vyzval k debatě. „Přijďte za mnou a budeme se spolu bavit,“ vzkázal jim při příchodu a vysloužil si potlesk od většiny účastníků.
Fiala měl krátký proslov a poté začal podepisovat svou volební knížečku Pojďme dál. Obestoupili ho jeho podporovatelé. Zatímco mu děkovali a vyjadřovali přání, že bude i další čtyři roky v čele vlády, opodál pokračovali demonstranti ve skandování hesel jako například „Free Palestine.“
|
Jsi Ukrajinec! pokřikovali na Fialu v Budějovicích. Jedna žena na něj plivla
Fiala bude dnes pokračovat v předvolebních akcích na náměstí Republiky a od 18:00 má v plánu debatu s pražskými lídry Spolu.
Podle informací redaktorky iDNES.cz, která je na místě, jsou mezi demonstranty i členové Mladých sociálních demokratů. Aktivisté narušují téměř každou předvolební akci SPOLU. Organizují se prostřednictvím facebookové skupiny podporující Palestinu.
Celkem na shromáždění na náměstí Míru dorazilo zhruba 300 lidí. Na shromáždění dohlíželi policisté, kteří také oddělovali protestující od ostatních účastníků. Kromě propalestinských demonstrantů byla mezi zúčastněnými i malá skupinka dalších odpůrců vlády s cedulí s nápisem „Táhněte oba k čertu Fialo i Zelensky“.
|
Na Fialu si v Plzni počkali odpůrci. Premiérovi vyhrožovali, že se ho zbaví
Před říjnovými volbami do Poslanecké sněmovny se objevují různé způsoby protestů proti vládním i opozičním politikům. Odpůrci premiéra Petra Fialy v úterý přinesli na mítink v Liberci politické parte, kde bylo napsáno jeho jméno. Jeden z odpůrců si chtěl parte nechat podepsat přímo od premiéra, ale ten to odmítl.
V dobré na Frýdecko-Místecku zase odpůrce Andreje Babiše napadl tohoto politika berlí. Babiše zasáhl do hlavy, po útoku musel odjet do nemocnice. Zrušil také svůj úterní i středeční program. Útočníkem byl Vladislav N., který po útoku pro iDNES.cz prohlásil, že nechápe, jak byl na veřejnosti něčeho takového schopen. Na české politice mu prý nejvíce vadí, když někdo „donekonečna lže“.