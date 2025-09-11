Stáhněte Faltýnka z kandidátky, vyzývá ANO Rakušan. Vadí mu údajný vliv na veřejné zakázky

Autor:
  11:39
Hnutí ANO by mělo stáhnout ze své kandidátky poslance Jaroslava Faltýnka. Na síti X to uvedl ministr vnitra Vít Rakušan. Faltýnek dle odposlechů mohl ovlivnit rozhodování Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v zakázce spojené s mýtným systémem.
K soudu v kauze Čapí hnízdo se krátce po poledni dostavil bývalý šéf...

K soudu v kauze Čapí hnízdo se krátce po poledni dostavil bývalý šéf poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek. (14. září 2022) | foto: Anna Boháčová, MAFRA

Ministr vnitra České republiky Vít Rakušan (12. května 2025)
Jaroslav Faltýnek v Poslanecké sněmovně (14. března 2019)
Oficiální zahájení kampaně hnutí Starostové a nezávislí (STAN) před sněmovními...
K soudu v kauze Čapí hnízdo se krátce po poledni dostavil bývalý šéf...
30 fotografií

„Výzva Andreji Babišovi: Stáhněte Faltýnka z kandidátky. Člověk, který zákulisně ovlivňoval velké veřejné zakázky, nepatří do parlamentu. Pokud půjdou Starostové do čela, zabráníme tomu, aby se takové věci opakovaly,“ uvedl na síti X Rakušan, který slibuje, že Starostové zajistí, aby v antimonopolním úřadě nerozhodoval o velkých veřejných zakázkách jeden člověk, ale kolektivní orgán. A to transparentněji než dosud.

Faltýnek po volbách 2021, kdy hnutí ANO odešlo do opozice, ustoupil do pozadí. Stále ale působil jako poslanec. Letos kandiduje do Sněmovny znovu, a to ze 4. místa v Olomouckém kraji, v němž hnutí v minulých volbách získalo téměř 30 procent hlasů a pět sněmovních křesel.

Policie vymyslela příběh, který se nestal, řekl Faltýnek o Čapím hnízdě

Podle policejních odposlechů z roku 2017, které zveřejnil ve čtvrtek portál Seznam Zprávy, ale Faltýnek svým způsobem ovlivňoval rozhodování Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) v jedné z největších zakázek desetiletí. Technika zaznamenala, jak tehdejší první místopředseda hnutí ANO Faltýnek a šéf nadnárodní společnosti Kapsch Feix domlouvají protekci v obřím tendru na výběr mýtného.

„Vždyť jsme nějací hráči“

Feixova firma se tehdy hlásila do výběrového řízení na jednu z největších státních zakázek - výběr mýtného. Jeho firma do té doby na českých dálnicích působila, hrozilo ale, že konkurence nabídne lepší cenu a stát si tedy vybere jinou firmu.

To chtěl dle portálu Seznam Zprávy Feix s Faltýnkovou pomocí zlomit. „Cesty jsou dvě - buď Kapsch vyhraje v soutěži, anebo jeho systém koupí stát a firma tak u provozu výběru mýtného zůstane jako provozovatel,“ píší.

Pád mocného muže ANO Faltýnka, který dirigoval dění ve Sněmovně

Nadějí Kapsche v listopadu 2017 bylo, že u antimonopolního úřadu uspěje stížnost, že účastníci tendru nedostali stejné podklady.

Pokud by Kapsch u úřadu uspěl, měl by možnost upravit důležité dokumenty. Firma tak mohla například tvrdit, že v zadávací dokumentaci pro tendr byly nesrovnalosti, které vznikly tak, že když se na desítkách flashdisků s technickými a osobními údaji zamazávala citlivá data lidí, kteří na systému pracovali, zůstalo někde začerněno o políčko více než jinde. Kapsch si tohoto detailu všiml a podal stížnost, že jednotliví účastníci tendru dostali rozdílná data.

Ať policie prověří záznamy z diáře, chce Faltýnek. Trestní oznámení nepodá

Faltýnek za tento krok podle odposlechů Feixe pochválil. „Jste teďka udělal krásnou operaci, já jí rozumím, i když veřejně nemůžu říkat nic,“ zapsali policisté, co nahrály mikrofony. „Vždyť jsme nějací hráči, ne?“ Manažer Kapsche následně chtěl po Faltýnkovi, aby u ředitele antimonopolního úřadu zařídil zrušení tendru.

Stížnosti Kapsche nakonec Úřad na ochranu hospodářské soutěže vyhověl. Výběrové řízení na mýtný systém zrušil, nedlouho před nástupem druhé Babišovy vlády. O několik měsíců později, v odvolacím řízení, pak rozhodnutí změnil.

Policisté, kteří se ovlivňováním zakázky na mýto zabývali, uzavřeli vyšetřování bez obvinění. Shromážděné materiály tak nikdy neopustily policejní spisy. Až nyní.

Vstoupit do diskuse (20 příspěvků)

Černochová připustila vyslání vojáků na Ukrajinu. Metnar to považuje za hazard

Nejčtenější

„Fantom“ ve formuli se proháněl po D4. Řidiče policisté dohnali doma, syn ho brání

Po dálnici D4 se v neděli ráno proháněla formule. Jednapadesátiletého řidiče se policistům podařilo zastavit v obci Buk, odkud jej odvezli na výslech do Příbrami, kde se k věci odmítl vyjádřit. S...

V Lisabonu vykolejila slavná lanovka. Vůz se roztříštil o dům u trati, zahynulo 16 lidí

V Lisabonu vykolejila a havarovala lanovka Glória, která patří mezi oblíbené turistické atrakce. Počet úmrtí vzrostl na šestnáct, v nemocnici jsou dvě desítky lidí. Příčina nehody je zatím...

Ulice slaví 20 let od premiéry. Jak šel čas s hrdiny nekonečného seriálu

Je to přesně 20 let od premiéry prvního dílu nováckého seriálu Ulice. Za tu dobu „nekonečným“ seriálem prošla řada herců. Někteří už nejsou mezi námi, jiní odešli, aby se pak zase vrátili, další...

Řidič formule ukázal, jak ho policie dopadla. Stěžuje si, že neprávem

Policistům se podařilo v neděli zastavit formuli, která se proháněla po dálnici D4. Jednapadesátiletého řidiče pronásledovali až k jeho domu, kde se muž odmítal policii ztotožnit. Hájil se tím, že...

Rozpadla se jako krabice, pak se ozval pláč. Svědci popisují hrůzu v Lisabonu

Svědci popisují, že slavná lisabonská lanovka Glória se při nárazu do budovy rozpadla jako krabice z kartonu. Někteří uvádějí, že na místě nehody bylo ticho, které narušil až pláč dítěte. Společnost...

Volby 2025: Superdebata na ČT, Nova dvě debaty na závěr, Prima o regionech

Volby se Sněmovny se blíží. Předvolební vysílání v televizích běží v plném proudu. Předvolební debaty odhalují názory politiků na obrazovkách CNN Prima NEWS, České televize i Novy. Televize toho pro...

11. září 2025

Stáhněte Faltýnka z kandidátky, vyzývá ANO Rakušan. Vadí mu údajný vliv na veřejné zakázky

Hnutí ANO by mělo stáhnout ze své kandidátky poslance Jaroslava Faltýnka. Na síti X to uvedl ministr vnitra Vít Rakušan. Faltýnek dle odposlechů mohl ovlivnit rozhodování Úřadu pro ochranu...

11. září 2025  11:39

Maďarsko objevilo další ložisko domácí ropy, bude dodávat tisíc barelů denně

Skupina MOL ve spolupráci se společností O&GD oznámila objev nového ropného naleziště u maďarské obce Galgahévíz. Ropu nalezla v hloubce 2 400 metrů. Nový vrt bude tvořit přibližně 4 procenta ropné...

11. září 2025  11:31

Zrádná záměna. Žena si spletla borůvky s jedovatým rulíkem, skončila v nemocnici

Záchranáři zasahovali v Pavlově u Mohelnice na Šumpersku, kde seniorka v lese sbírala borůvky a omylem požila několik plodů jedovatého rulíku zlomocného, který je podobný. Ženu se podařilo...

11. září 2025  11:11

Z okna bytu během oslavy vylétla kovová berle, na ulici zranila dva chlapce

Dva osmileté chlapce zranila v centru Brna berle, která nečekaně vylétla z okna v prvním patře. Jeden měl po zásahu zdravotnickou pomůckou na hlavě velkou bouli, druhý krvavý šrám. Podle svědkyň...

11. září 2025  11:04

Volby do Poslanecké sněmovny 2025 ONLINE: Černochová bude bilancovat

Sledujeme online

Volby do Poslanecké sněmovny se v Česku konají 3. a 4. října. Sledujte předvolební kampaň, volby samotné i povolební vyjednávání v podrobné online reportáži iDNES.cz.

11. září 2025  11:04

Pražský hrad dostává jinou tvář. Novým logem bude nápis inspirovaný gotikou

Hrad představil svou novou vizuální identitu. V otevřené soutěži zvítězil návrh Studia Marvil, jehož základem je typografie a vytvoření nového písma. Na logu bude pouze příslušný nápis „Pražský hrad“...

11. září 2025,  aktualizováno  11:03

Prasečí hlavy u mešit ve Francii měly zvýšit napětí. Stopa vede na východ Evropy

Den poté, co před mešitami v pařížské aglomeraci našli nejméně devět prasečích hlav, oznámila tamní prokuratura, že za činem stojí duo cizinců, kteří ihned po vykonání aktu opustili zemi. Podle...

11. září 2025  10:51

Festival zrušil kvůli izraelskému dirigentovi koncert. Skandál, zní z Německa

V Německu vyvolalo pobouření rozhodnutí belgického hudebního festivalu, který zrušil koncert Mnichovských filharmoniků naplánovaný na příští týden. Důvodem bylo, že měl orchestr dirigovat Izraelec...

11. září 2025  10:46

Ukrajinci zasáhli Rusku loď za miliardu, podobných má jen několik

Ukrajinská vojenská rozvědka (HUR) ve středu poškodila u Novorossijsku průzkumné plavidlo ruské Černomořské flotily v hodnotě 60 milionů dolarů.

11. září 2025  10:37

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Policie odvolala pátrání po pacientovi z Bohnic. Důvody pominuly, řekla

Pražská policie odvolala pátrání po šestadvacetiletém pacientovi psychiatrické léčebny v Bohnicích, které vyhlásila ve středu poté, co se nevrátil z povolené vycházky. Podle lékařů hrozilo, že by...

10. září 2025  12:38,  aktualizováno  11.9 10:26

Polsko omezilo leteckou dopravu na východě země, zasedne Rada bezpečnosti

Polsko omezilo leteckou dopravu u svých hranic s Běloruskem a Ukrajinou, uvedlo velení ozbrojených sil den po vniknutí ruských dronů do země. Na žádost Varšavy se mimořádně sejde Rada bezpečnosti OSN.

11. září 2025  10:11,  aktualizováno  10:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.