Stáhněte Faltýnka z kandidátky, vyzývá ANO Rakušan. Vadí mu údajný vliv na veřejné zakázky

„Výzva Andreji Babišovi: Stáhněte Faltýnka z kandidátky. Člověk, který zákulisně ovlivňoval velké veřejné zakázky, nepatří do parlamentu. Pokud půjdou Starostové do čela, zabráníme tomu, aby se takové věci opakovaly,“ uvedl na síti X Rakušan, který slibuje, že Starostové zajistí, aby v antimonopolním úřadě nerozhodoval o velkých veřejných zakázkách jeden člověk, ale kolektivní orgán. A to transparentněji než dosud.
Faltýnek po volbách 2021, kdy hnutí ANO odešlo do opozice, ustoupil do pozadí. Stále ale působil jako poslanec. Letos kandiduje do Sněmovny znovu, a to ze 4. místa v Olomouckém kraji, v němž hnutí v minulých volbách získalo téměř 30 procent hlasů a pět sněmovních křesel.
|
Policie vymyslela příběh, který se nestal, řekl Faltýnek o Čapím hnízdě
Podle policejních odposlechů z roku 2017, které zveřejnil ve čtvrtek portál Seznam Zprávy, ale Faltýnek svým způsobem ovlivňoval rozhodování Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) v jedné z největších zakázek desetiletí. Technika zaznamenala, jak tehdejší první místopředseda hnutí ANO Faltýnek a šéf nadnárodní společnosti Kapsch Feix domlouvají protekci v obřím tendru na výběr mýtného.
„Vždyť jsme nějací hráči“
Feixova firma se tehdy hlásila do výběrového řízení na jednu z největších státních zakázek - výběr mýtného. Jeho firma do té doby na českých dálnicích působila, hrozilo ale, že konkurence nabídne lepší cenu a stát si tedy vybere jinou firmu.
To chtěl dle portálu Seznam Zprávy Feix s Faltýnkovou pomocí zlomit. „Cesty jsou dvě - buď Kapsch vyhraje v soutěži, anebo jeho systém koupí stát a firma tak u provozu výběru mýtného zůstane jako provozovatel,“ píší.
|
Pád mocného muže ANO Faltýnka, který dirigoval dění ve Sněmovně
Nadějí Kapsche v listopadu 2017 bylo, že u antimonopolního úřadu uspěje stížnost, že účastníci tendru nedostali stejné podklady.
Pokud by Kapsch u úřadu uspěl, měl by možnost upravit důležité dokumenty. Firma tak mohla například tvrdit, že v zadávací dokumentaci pro tendr byly nesrovnalosti, které vznikly tak, že když se na desítkách flashdisků s technickými a osobními údaji zamazávala citlivá data lidí, kteří na systému pracovali, zůstalo někde začerněno o políčko více než jinde. Kapsch si tohoto detailu všiml a podal stížnost, že jednotliví účastníci tendru dostali rozdílná data.
|
Ať policie prověří záznamy z diáře, chce Faltýnek. Trestní oznámení nepodá
Faltýnek za tento krok podle odposlechů Feixe pochválil. „Jste teďka udělal krásnou operaci, já jí rozumím, i když veřejně nemůžu říkat nic,“ zapsali policisté, co nahrály mikrofony. „Vždyť jsme nějací hráči, ne?“ Manažer Kapsche následně chtěl po Faltýnkovi, aby u ředitele antimonopolního úřadu zařídil zrušení tendru.
Stížnosti Kapsche nakonec Úřad na ochranu hospodářské soutěže vyhověl. Výběrové řízení na mýtný systém zrušil, nedlouho před nástupem druhé Babišovy vlády. O několik měsíců později, v odvolacím řízení, pak rozhodnutí změnil.
Policisté, kteří se ovlivňováním zakázky na mýto zabývali, uzavřeli vyšetřování bez obvinění. Shromážděné materiály tak nikdy neopustily policejní spisy. Až nyní.