Klaus k Turkovi: Je to uměle vytvořená kauza, podívejme se, co dělal Pavel

„Je to standardní hrátka, kterých jsme už za těch 35 let demokratického systému zažili celou řadu. Je to věc nedůstojná a všichni by se měli dívat na věc souvisleji,“ řekl exprezident v pražských Kobylisích, kam přišel odevzdat svůj hlas do evropských voleb.

Klaus zdůraznil, že si nemyslí, že má člověk za mlada říkat jiné věci než v padesáti nebo sedmdesáti. „Já říkám věci stále stejné a v tomto smyslu nehájím žádné prohřešky mládí,“ dodal.

„Věta, kterou jsem dnes cestou sem zaslechl v médiích, že jestli Turek řekl něco v pětadvaceti letech, tak myslím, že by se mělo ptát, co dělal v pětadvaceti letech věku dnešní prezident České republiky, který byl rozvědčíkem komunistické armády,“ opřel se do prezidenta Petra Pavla.

„Buď měřme všem stejným metrem, nebo ne,“ uvedl Klaus.

„Nehájím, sám bych to nikdy neudělal“

„Nehájím to, co člověk hloupě řekne v pětadvaceti, říkám naprosto rezolutně, já bych to nikdy neřekl a v tomto okamžiku myslím, že je chyba, jestli to člověk někdy udělá. Ten dobový a věkový kontext berme ale na vědomí,“ zakončil.

Filip Turek v posledních dnech čelil odhalení, že na sociálních sítích dlouhodobě zveřejňoval příspěvky oslavující Adolfa Hitlera nebo vztyčoval pravici připomínající nacistický pozdrav. Na jeho Facebooku nejsou od čtvrtka starší příspěvky viditelné. Neúčastnil se ani posledních debat.

Že se jedná o kampaň konkurenčních stran, uvedl již dříve zakladatel strany Motoristé sobě a mluvčí exprezidenta Klause Petr Macinka. „Je to tak agresivní kampaň, která přesahuje možnosti volebního štábu hnutí STAN a mám obavu, že v této kampani zneužil ministr vnitra Vít Rakušan kapacity úřadu, kterému vládne,“ obvinil jej na CNN Prima News. Ten takové nařčení ale odmítá.