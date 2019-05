Už jen zítra. Ve středu se uzavřou seznamy voličů do Europarlamentu

Průkaz voliče lze vyřídit i na poslední chvíli. K jeho vydání stačí přijít na obecní nebo městský úřad v místo trvalého bydliště. Člověk nemusí ani sám vyplňovat žádost, stačí předložit občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti. Úředník žádost zpracuje a voličský průkaz voliči vydá.

Volba s voličským průkazem není nic složitého. V den voleb může držitel průkazu přijít k urně v jakémkoliv volebním okrsku v Česku, kam se nemusí předem nahlašovat. Komisi průkaz odevzdá a prokáže svou totožnost pomocí občanského průkazu nebo cestovního pasu.

Ta ho zařadí na zvláštní seznam voličů a poté už vše probíhá jako při standardní volbě. Volič dostane prázdnou úřední obálku a sadu hlasovacích lístků. Poté může odvolit.

Pokud si volič voličský průkaz vyřídí a nakonec se rozhodne volit v místě svého trvalého bydliště, nevadí. Po příchodu do volební místnosti průkaz odevzdá a může odhlasovat.

Kdo se do místa svého trvalého bydliště do zítřka nedostane, chce volit a nemá voličský průkaz, má smůlu. Voliči se na obecní úřad mohli obracet i s písemnou žádostí, termín pro takové podání však už vypršel.

Jednotný registr voličů

Do budoucna plánuje ministerstva vnitra změnu. Kvůli získání voličského průkazu by tak lidé nemuseli cestovat do místa svého trvalého bydliště. Podle Radiožurnálu by měl vzniknout jednotný registr voličů, kandidátních listin i členů volebních komisí. Díky němu by lidé mohli o průkaz zažádat na kterémkoliv obecním úřadě.

Čeští voliči budou moci vybírat ze 39 uskupení a celkem 844 kandidátů. Preferenční hlas mohou dát maximálně dvěma kandidátům. Volit mohou i lidé, kteří jsou v jiné zemi Evropské unie, nemohou však hlasovat pro české kandidáty. Češi v cizině sice mohou požádat o zápis do zvláštního seznamu voličů, ale hlasovat mohou jen pro kandidáty daného státu.



Nově zvolený Evropský parlament bude mít stávajících 751 křesel. Původně se měl počet mandátů snížit na 705 v důsledku plánovaného Brexitu, což se nakonec odložilo. Česko v parlamentu bude mít stejně jako dosud 21 zástupců. Předchozí volby v roce 2014 u nás provázela rekordně slabá volební účast, k urnám přišlo jen 18,2 procenta voličů.