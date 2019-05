Výsledky eurovoleb? Piráti a ODS mohou jen vyhrát, TOP 09 jde o hodně

V první řadě půjde o to, kdo si bude moci pověsit zlatou medaili pro vítěze. I když i v tomto ohledu to bude značně ošidné. Na rozdíl od jiných typů voleb totiž lidé od Aše až po konec Moravy volí stejné kandidátky.



Celostátní šanci na úspěch tak mají i ti, kteří by se ve volbách do Sněmovny takovému číslu ani nepřiblížili. Před pěti lety se třeba do Bruselu dostal tehdejší šéf Svobodných Petr Mach, jehož strana přitom ve všech ostatních celostátních volbách propadla.

Za vítěze se v roce 2014 mohlo při osmnáctiprocentní volební účasti považovat hnutí ANO, koalice TOP 09 se STAN i sociální demokraté, kteří brali shodně po čtyřech křeslech. Vítězné ANO přitom získalo „jen“ 16,13 a třetí ČSSD 14,17 procenta hlasů.

I letos lze čekat, že výsledky na prvních místech mohou být těsné. Přesto vítěz může být pouze jeden, všechno ostatní pak už záleží jen na interpretaci. Pokud neskončí první ANO, bude to především pro jeho odpůrce zaručeným symbolem, že je Babišovo hnutí na sestupné trajektorii.

Naopak téměř jistě za všech okolností „zvítězí“ Piráti a ODS. Strana Ivana Bartoše před pěti lety propadla. Cokoli nad pět procent tedy mohou brát jako úspěch. Občanští demokraté zase skončili s necelými osmi procenty předposlední a získali dvě křesla. Nyní se strana obecně pohybuje okolo čtrnácti procent, měla by si tedy polepšit.

Ve složitější situaci jsou socialisté. Jejich pět let starý výsledek byl sice na tehdejší dobu průšvih, pořád ale brali stejně mandátů jako vítěz. Letošní kandidátka vedená neznámým Pavlem Pocem budí rozpaky.



I kdyby však ČSSD neuspěla, velký vliv na pozici předsedy Jana Hamáčka to mít nebude. To spíš výsledek jeho očekávaného souboje s prezidentem Milošem Zemanem o ministra kultury Antonína Staňka.

Klíčové tak volby nejspíš budou jen pro koalici TOP 09 a STAN. Nejen kvůli aktuálnímu dění na pražském magistrátu. Úspěch by nejspíš spolupráci upevnil. Pokud by nebyl, znamenalo by to komplikace.