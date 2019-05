Jednička ANO Charanzová: Všechno nad pět mandátů bude dobrý výsledek

Volební účast v Česku podle odhadů Evropského parlamentu činila 20,2 procenta. To by bylo o dva procentní body víc než před pěti lety. „Je to pro nás politiky i média zpětná vazba, abychom dokázali víc k lidem dostávat evropská témata, abychom dokázali lépe vysvětlovat, co se vlastně v Brusel pro Česko děje,“ reagovala na to Charanzová.

Ta do volebního štábu hnutí ANO dorazila společně s dvojkou Martinou Dlavajovou. Doprovod z parkoviště jim dělal neúspěšný lídr pražské kandidátky Petr Stuchlík. V té době už v centrále na pražském Chodově, kde je štáb otevřen, byl místopředseda hnutí Jaroslav Faltýnek. Kdy přijede Andrej Babiš není jisté. Jede ze Slovenska, kde sledoval zápas o třetí místo na mistrovství světa v hokeji.

Do štábu ANO nicméně jinak všichni ostatní dorazili s dobrou náladou. „Věřím, že vyhrajeme a budeme mít i víc mandátů než v uplynulých volbách,“ zdůvodnil to Faltýnek. Ten se vyjádřil i k případnému neúspěchu ČSSD a možnému dopadu na vládní koalici. „Nepředpokládám, že eurovolby budou mít nějaký dopad. Ať dopadnou jakkoli,“ uvedl místopředseda ANO.