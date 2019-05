Moře pro ČR a Čech na Mars. Recesistická strana získá milionový příspěvek

Ve svém recesistickém programu žádala strana ANO, vytrollíme europarlament zrušení Eura i koruny a požadovala zavedení kryptoměny „pitkojt“ či dotace na okurkový salát. Ironicky se však vyjádřila i k otázce migrace. „Jsme naprosto proti migraci. Proto Pražáci do Prahy, Brňáci do Brna, Slováci na Slovensko a důchodci na Vysočinu,“ stojí v programu. Kromě toho požadovala moře pro Česko či dostat do roku 2030 Čecha na Mars.

Ve volbách získala strana 37 046 hlasů a stala se tak desátou nejsilnější stranou v Česku. A má tak nárok na přibližně 1 111 380 korun od státu na úhradu volebních nákladů. Podle zákona totiž získá strana, která při eurovolbách překročí jednoprocentní hranici, příspěvek třicet korun za každý platný hlas.

Příspěvky však získá i devět dalších stran. Největší sumu peněz, více než 15 milionů, dostane hnutí ANO. Částku okolo deseti milionů korun získají ODS a Piráti.

Přehled peněz, které získají strany za hlasy Strana Počet hlasů Částka ANO 502 343 15 070 290 ODS 344 885 10 346 550 Piráti 330 844 9 925 320 STAN/TOP 09 276 220 8 286 600 SPD 216 718 6 501 540 KDU-ČSL 171 723 5 151 690 KSČM 164 624 4 938 720 ČSSD 93 664 2 809 920 Hlas 56 449 1 693 470 Ano, vytrollíme europarlament

37 046 1 111 380

Předsedou recesistického hnutí je Jiří Kyjovský, jedničkou kandidátky Lucie Schejbalová, vystupující jako youtuberka „Sejroška - Šimering expert“. Kromě ní kandidátní listina čítala osm lidí. Dalšími byli například kryptobaron Antonín Capoušek, kouzelník Antonín Fuksa či „ekolog a imitátor Václava Havla“ Martin Šlachta (celý text o neobvyklých povoláních zde).

Volby do Evropského parlamentu vyhrálo v Česku hnutí ANO. Straně premiéra Andreje Babiše dali voliči 21,18 procenta hlasu a přiřadili jí tak šest poslaneckých mandátů. ODS bude mít čtyři europoslance, následují Piráti a STAN+TOP09, každý se třemi mandáty. Zástupce v Evropě budou mít také Okamurova SPD, KDU-ČSL a KSČM. Propadlo ČSSD, vládní strana je bez mandátu.