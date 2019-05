Eurovolby 2019: videoklip ve stylu Pelíšků i muslimové před Hradem

„Rozšířil se nám tady takový nešvar,“ říká ve volebním videoklipu Spojenců pro Evropu známou repliku z Pelíšků herečka Eva Holubová. V lavicích ve třídě sedí kandidáti TOP 09 a STAN. Na tabuli ovšem místo slavného slova „prcat“ píše slovo brexit.

VIDEO: Předvolební spot TOP 09 a STAN Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Holubovou ve videoklipu doplňuje také Jan Hrušínský, který do třídy vejde a shání se po proevropské třídě. STAN a TOP 09 se ve videu opřeli také do mluvčího prezidenta Miloše Zemana. Ten se ve videoklipu objeví na konci a Hrušínského oslovuje jako soudruha.

Není to poprvé, co se filmová hláška Pelíšků objevila ve videoklipu. V roce 2013 Petr Gazdík, který tehdy kandidoval za TOP 09 využil v předvolební kampani citaci „Proletáři všech zemí...“. K tomu přidal nápis „Souhlasím s Jiřím Kodetem“.

„Dotace do každé rodiny“

„Jsem Dan Konečný a jsem tvůj osobní kandidát do Evropského parlamentu,“ začíná videoklip Dana Konečného, který kandiduje za Tvůj Kandidát. Jeho předvolení video může působit jako velká parodie, ovšem zmíněné slogany korespondují s programem uvedeným na webu.

VIDEO: Volební spot do parlamentu EU - Tvůj kandidát Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Budu chtít dotované kupony na pivo pro každého Čecha aj Moraváka!“ vykřikuje kandidát ve svém volebním videoklipu. Jeho slova doprovází potlesk příznivců. „Budu chtít pro všechny snídaně, obědy i večeře zdarma. Dotace do každé rodiny!“ pokračuje.

„Zabereme jim dvě tři spolkové země, jim dáme naše jídlo a vezmeme si to jejich,“ naráží dále na problematiku dvojí kvality potravin Konečný. „Budu chtít manželství pro pejsky a kočky!“ paroduje naopak současné politické debaty o manželství homosexuálů.

Házení vidlí

Lídrem Alternativy pro Českou republiku je právnička Klára Samková. „O co vám jde? Mně jde o tuto zemi. Jde mi o vás. Chtěla bych, abyste se měli co nejlépe,“ uvádí ve svém krátkém spotu. V pozadí za ní je vidět Pražský hrad.

Politické uskupení láká voliče na suverenitu České republiky, obhajobu svobody a bezpečí občanů. Zároveň také chce přeměnit Evropskou unii zpět do podoby Evropského společenství.

Krátký spot Samkové končí poeticky. „Chtěla bych, abyste se měli co nejlépe. Mám pochybnosti o tom, jestli to půjde s Evropskou unií. Proto kandiduji. Protože jestli to nepůjde, vyřeším to hezky česky,“ nadnese právnička. „Hodím do toho vidle,“ dodává.

VIDEO: Volební spot do parlamentu EU Alternativa pro ČR Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Přemluv vnouče

Hlavní roli ve videoklipu Pirátů získali starší generace. Babička s dědečkem se ve videu naváží do mladých generací. „Naše vnoučata Evropský parlament nezajímá,“ uvádí babička. Společně s představitelem dědy vyjmenovávají věci, co mladí raději dělají místo toho, aby šli k volbám.

„A když vás nebudou chtít poslechnout, použijte nátlak,“ uvádí děda. „Žádný štrůdl,“ doplňuje babička. Oba herci ve videu zdůrazňují, jak je důležité přemluvit vnuka a vnučku pro to, aby šli k urnám. K těm volebním.

VIDEO: Předvolební spot Pirátů Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Skákání přes gumu

Zahalené muslimky skákající přes gumu ukazuje ve svém spotu Česká suverenita. Panorama Pražského hradu v pozadí doplňují věže od mešity. Podle tohoto politického uskupení vypadá takto realita v České republice v roce 2029.

Ústřední postavou videa je však David Rath, který je zároveň i hlavním lídrem. „Opravdu chcete takovou budoucnost pro své děti a vnoučata? Nechat děti zotročit islámem - s tím my bojujeme,“ komentuje výjev ve videu Rath.

VIDEO: Česká suverenita - volební spot do parlamentu EU Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V pozadí videoklipu hraje dramatická hudba a aktéři ve videu zdůrazňují, že řešením nejsou zbraně, nýbrž volební lístky. Spot končí slovy: „Volte šťastnou a bezpečnou budoucnost pro své děti a vnuky!“

V hlavní roli Babiš

Hlavní roli ve videoklipu strany ODS získal premiér Andrej Babiš.

„Toto je Andrej. Často si myslí, že jsou všichni úplně blbí. Proto říká A a dělá B,“ začíná volební spot Občanské demokratické strany. „Andrej říká i to, že dnes už byznys nedělá a háji pouze zájmy České republiky. Přitom když mu EU zastavila dotace, sáhl do kapes českých daňových poplatníků,“ připomíná strana ve videu kauzu Andreje Babiše o evropských dotacích.

V závěru videoklipu, který poukazuje i na řepku či sucho v České republiky vyzývá strana občany k tomu, aby šli volit. „Řekněme mu, že už toho máme fakt dost,“ vyzývají.

VIDEO: Předvolební spot ODS Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Volby do Evropského parlamentu se v Česku uskuteční 24. a 25. května. Češi rozhodují o 21 europoslancích, kandidátky jsou jednotné pro celou republiku. Před pěti lety získaly ANO, ČSSD a TOP 09 se STAN po čtyřech europoslancích, KDU-ČSL a KSČM po třech, ODS dva a Svobodní jednoho.