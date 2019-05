Lídr Pirátů Kolaja v Rozstřelu prozradí, s čím jde strana do eurovoleb

Kolaja se chce v Evropském parlamentu věnovat problematice moderních technologií.

„Já se chci zaměřit na digitální agendu a informační technologie a vše co je s tím spojené, jako například občanská práva v dnešní digitální době, ochrana spotřebitelů, ale i třeba na problematiku technologického rozvoje,“ řekl.

Zatím nechtěl předjímat, do jaké frakce Evropského parlamentu by se Piráti případně po volbách zapojili. Vyloučil však možnost, že by Piráti působili v politické skupině, kde by s nimi byli i nacionalisté.



V kampani před volbami Piráti kladou důraz na zachování svobod, které Češi mají díky členství v Evropské unii, a na zajištění rovného zacházení s občany jednotlivých unijních zemí.



O pozici lídra kandidátky do Evropského parlamentu bojovalo šest Pirátů, ve druhém kole nakonec více hlasujících podpořilo Kolaju, který porazil poslance Mikuláše Peksu.