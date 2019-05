Nálepka extremistické SPD je bizarní, řekl volební lídr hnutí Ivan David

Svou hlavní tvář do eurovoleb představila SPD Tomia Okamury v únoru. Profesí lékař Ivan David už byl se stranou spojen dříve, loni v říjnu za ni kandidoval do Senátu v obvodu Praha 12. Získal však jen 5,5 procenta hlasů a do horní komory parlamentu zvolen nebyl.

„Stejně jako před senátními volbami jsem byl nyní osloven a souhlasil jsem. Nakonec jsem se stal i lídrem, byl to vcelku jednoduchý proces,“ zdůvodnil svojí současnou kandidaturu David v pořadu Rozstřel.

„Předtím jsem stranu volil, připadá mi nejpřiměřenější v otázce směřování společnosti,“ zopakoval svá dřívější tvrzení, proč s SPD sympatizuje.

Podle něj jsou v dnešní době důležité otázky národní identity, protože Evropská unie se snaží o centralizaci moci.

Předvolební kampaň SPD nebyla příliš viditelná. Podle Davida bylo složité uvážit, jaká část společnosti hnutí podpoří a tomu uzpůsobit vložené prostředky. Ohlas nicméně vyvolaly stranické noviny s titulkem „Evropská unie nás nutí jíst zkažené maso!“ „Bylo to hlavně ze snahy zaujmout, přinutit lidi, aby si článek přečetli a o tématu přemýšleli,“ popsal David.

Na vlastní oči. Noviny SPD před eurovolbami

Text se podle něj vztahoval k nedávné kauze dováženého masa se salmonelou z Polska. „EU tehdy vystupovala jako někdo, komu jde hlavně o volnost obchodu než o zdraví občanů. Takový titulek je legitimní, má ve zkratce upoutat, když se do něj nevejdou všechny detaily,“ řekl David.

Odchod Česka z EU by David podpořil

Na startu kampaně podpořili SPD i přední evropští nacionalističtí politici - předsedkyně francouzského Národního sdružení Marine Le Penová či předseda nizozemské Strany pro Svobodu Geert Wilders.

Ivan David Ivan David byl v letech 1998 až 2002 poslancem za ČSSD. V letech 1998 a 1999 také za opoziční smlouvy vykonával funkci ministra zdravotnictví ve vládě současného prezidenta Miloše Zemana. Demisi podal v prosinci 1999. „Tlačili na mě někteří funkcionáři ČSSD, abych odešel, a tlačili také na premiéra,“ řekl tehdy. David vždy patřil k levému křídlu sociální demokracie, ostatně v době pádu komunistického režimu v roce 1989 se hlásil k radikální marxistické Levé alternativě. V minulosti působil jako ředitel Psychiatrické léčebny v Bohnicích. Z této pozice byl odvolán v roce 2008. Loni krátce pracoval v Psychiatrické nemocnici Horní Beřkovice. Před pár lety založil David web Nová republika, který je kritiky považován za dezinformační či také konspirační.

„Takové úzké vztahy s partnerskými stranami jsou výhodou, je větší šance, že se dosáhne nějakých výsledků. Jsou spolu navíc i v neformálním, přátelském kontaktu. Ostatní strany toto nemají, mohou se tak obávat, v jaké frakci po zvolení skončí,“ myslí si David.

Ve studiu David mluvil i o teoretickém odchodu Česka z Evropské unie, pro „czexit“ by hlasoval. „Musely by však vzniknout vhodné podmínky,“ upozornil.

„Nedosáhli bychom sice na dotace, mohli bychom ale naopak například zdaňovat dividendy, nepřicházeli bychom o prostředky kvůli vyváženým polotovarům. Odchod z EU není konec, Švýcarsko, Lichtenštejnsko si nevedou špatně. Podle mého názoru můžeme brzy očekávat úvahy dalších států o odchodu,“ řekl David.

V závěru pořadu lídr SPD do eurovoleb reagoval na dnešní pověst strany, kterou řada lidí označuje za extrémistickou, xenofobní či rasistickou. „Ty nálepky jsou bizarní, ti co je lepí, by si měli najít lepší argumenty. Extrémistická, xenofobní, to je nesmysl. Rasová, to je směšné,“ upozornil David s odkazem na původ předsedy hnutí Tomia Okamury.

„Nebojíme se cizího, nového ve smyslu xenofobie, ale snažíme se najít nový přístup k odlišnostem,“ uzavřel.