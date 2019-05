Přežil skandály a je ještě úspěšnější. V Polsku vyhrál Kaczyński, píší média

„Nejde jen o to, že PiS porazil Evropskou koalici. Jde o rozsah tohoto vítězství: PiS ještě nikdy v žádných volbách nezískal více než 40 procent (samozřejmě kromě prezidentských voleb). Tentokrát to Kaczyńského strana dokázala, a to za velmi nepříznivých podmínek,“ napsal komentátor serveru.

Zmínil skandály okolo nahrávek jednání Kaczyńského o stavbě mrakodrapu, okolo majetku premiéra Mateusze Morawieckého či okolo případů sexuálního zneužívání dětí v církvi, která patří k oporám vlády PiS.



Přesto se předsedovi PiS podařilo zmobilizovat své voličstvo. A to nejen penězi v podobě třináctých důchodů, ale i strašením konzervativců sexuálními menšinami, chudých přijetím eura a zdražováním a všech odebráním přídavků na děti v případě porážky.

Vyšší účast tentokráte prospěla PiS, a to je taky unikát. Navíc Kaczyński svými ostrými výpady „na hranici pomluvy“ předvedl, že dokáže volby vyhrát, aniž by se krotil. Voliči mu nyní dovolí mnohem více než před lety, kdy se před volbami schovával či mírnil, dodává server.

Díky vysoké účasti se nedělní hlasování podle deníku Rzeczpospolita podobalo spíše parlamentním volbám, unijní problémy přešly do pozadí a hlasování bylo spíše plebiscitem o jednotlivých politických silách.

PiS k jasnému vítězství pomohla podle listu i obratnost premiéra Mateusze Morawieckého, který minulý týden okamžitě vyrazil pomoci jihu země při povodních s okamžitou výplatou odškodnění. Voliči PiS tak dostali pozitivní signál o politickém uskupení, které stojí na straně obyčejných lidí.

Zato opoziční Evropskou koalici povodně „úplně spláchly“. Její předák Grzegorz Schetyna označoval pomoc postiženým za „kabaret“, než pochopil vážnost situace. Ale to už bylo pozdě. „Je třeba se napít vodky, ale nepropadat panice. Demokratický tábor prohrál poločas, ale to neznamená, že v říjnových parlamentních volbách demokrati prohrají,“ míní opoziční Gazeta Wyborcza.

Úkol je však o to těžší, že PiS má v rukou rozhlas a televizi, štědré vládní programy přídavků na děti či třináctých důchodů, jakož i bezpodmínečnou podporu katolické církve, připouští deník. Výsledek nedělního hlasování, při kterém PiS dokázal zmobilizovat více přívrženců než opozice, by měl posloužit jako výstraha, že podzimní kampaň musí být lepší.

„Nejhorší by byla dezintegrace a rezignace,“ varoval list. „Demokratický tábor teď musí předvést jednotu a vůdcovství. PiS nemusí na podzim vyhrát,“ zdůraznil.