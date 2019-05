Teď máme právo jednat o brexitu, tlačí na vládu sebevědomý vítěz Farage

10:57 , aktualizováno 11:14

Strana pro brexit by se měla účastnit jednání o odchodu Britů z Evropské unie. Prohlásil to předseda strany a europoslanec Nigel Farage poté, co drtivě vyhrál eurovolby. Podle agentury Reuters říká, že pokud mu vláda odmítne vyhovět a Británie neodejde do stanoveného data, Farage obě velké strany porazí i v dalších volbách.