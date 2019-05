Kandidát Teličkova hnutí hledá voliče na Tinderu. Není to kampaň, prohlašuje

„Zajímáš se o politiku nebo se ti zdá složitá a chtěla by ses v ní zkusit zorientovat? Můžeme si o tom popovídat třeba u sklenky vína. Možná mi pak i dáš 24. 5. ve volbách svůj HLAS, abych tě mohl reprezentovat v Europarlamentu,“ píše Michael Pascal Večeř na svém profilu.

Kromě několika smajlíků přidává i českou a unijní vlajku a v bublině na profilové fotografii všechny ženy vyzývá: „Zvol si mě!“

Jedenatřicetiletý vedoucí oddělení rozvojových projektů na ministerstvu průmyslu a obchodu kandiduje právě za nové hnutí Hlas, které založil europoslanec Pavel Telička.

V kandidátce je Večeř osmý v pořadí. Uvedený odkaz na název hnutí a připomínku, kdy se volby do Evropského parlamentu konají, však za politickou kampaň nepovažuje. „Nepropaguji tam své stránky ani náš program, nepíšu nic o naší straně, ani žádný hashtag. Na to jsem si dával velký pozor, aby šlo o osobní profil obohacený tím, že můžu někoho edukovat,“ uvedl Večeř pro iDNES.cz.

Tvrdí, že se dlouhodobě zajímá o politiku, „že se rád baví s holkama“ a že případným zájemkyním jen upřímně popisuje, co právě dělá. Na seznamce prý není primárně proto, aby sháněl voliče. „Vždy mě zajímá ta slečna a ne, jestli je moje potenciální volička. Chtěl jsem být jiný. A bublinu ‚zvol si mě‘ nikdo nemá,“ pokračuje s tím, že vsadil na slovní hříčky.

„Kdybych chtěl sbírat politické body, zaplatím si Tinder Plus a dám tam naše programové body,“ dodává. Coby možný budoucí politik chce dělat osvětu, protože ho unavuje skepse Čechů. Vadí mu, že z neznalosti někdy vyvozují nesprávné závěry.

„V případě zvolení si Tinder smažu“

Zvýšený zájem žen však nezaznamenal a od té doby, co si na profil svou kandidaturu doplnil, prý nebyl na žádném rande. „Nepromítlo se to ani do vedených konverzací. Holky to asi nezajímá. Když na ulici rozdáváme letáky, ve věkové skupině 28 až 35 let o ně vůbec nemají zájem. A na Tinderu asi opravdu každý hledá jen zábavu,“ říká Večeř.



S vedením hnutí svůj nápad nekonzultoval. „Jsou to mé osobní věci a nejsou součástí kampaně,“ opakuje. Předseda hnutí a jednička na kandidátce Telička na dotaz iDNES.cz odpověděl, že o Večeřově aktivitě nic neví a nezná ani aplikaci Tinder. „Vzhledem k tomu, že na této seznamce nejsem, nemohu se k tomu vyjádřit,“ uvedl s nadsázkou.

Sám Večeř přiznává, že už ve svém okolí zaznamenal negativní reakce a údiv nad tím, proč vede kampaň právě na seznamce. „Tinder jsem měl už před volbami a budu ho mít i po nich, jen si změním popisek. Ale pokud se stanu europoslancem, asi Tinder zruším. Ovšem ne proto, že už budu zvolen, ale proto, že budu muset reprezentovat svůj úřad,“ uzavírá kandidát Hlasu.