Nejvíc na volební kampani prodělalo ANO. Piráty vyšel mandát poměrně levně

17:27 , aktualizováno 17:27

Nejvíc peněz na kampani pro letošní volby do Evropského parlamentu zřejmě tratilo vítězné hnutí ANO, mohlo to být kolem dvaceti milionů korun. Naopak vydělají nejspíš jen Piráti a mírně také ODS. Vyplývá to z porovnání udávaných nákladů na kampaň a peněz, které dostanou úspěšné strany od státu za získané hlasy.