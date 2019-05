Kritici EU si spletli terč, říká autor hvězdy na Letné a spotů s Jiřičnou

Proč máte hvězdu EU na Letenské pláni, kde dříve byly hvězdy rudé?

Na prvním místě nejde o provokaci, byť pracujeme i se zmíněným kontrastem. Češi se moc obrací do minulosti, my odkazujeme k budoucnosti, kterou vidíme ve sjednocené Evropě. Je dobře, že rudou hvězdu nahradila žlutá z vlajky EU.

Třímetrová hvězda je vaše dílo?

Kampaň je týmová práce, ale hvězdu jsem sám graficky navrhl a ze dřeva a překližky vyrobil. Od 17.5 stojí uprostřed pláně a je nakloněná, aby symbolizovala dynamiku. Protože hvězda buď stoupá, nebo padá. Jako postupuje či zadrhává evropská integrace.

Jak jste vybrali známé tváře, které ve vašich spotech EU podpořily?

Všem zúčastněným znovu děkuji. Často jsme je oslovili přes společné známé. Například Evu Jiřičnou přes Leoše Válku z Doxu. S Vojtou Dykem jsem vyrůstal ve stejném domě. Karla Janečka známe z jiných akcí. Téměř všichni, které jsme oslovili, souhlasili a točili zdarma z přesvědčení. Odmítli dva, ale kvůli zaneprázdněnosti, ne že by s námi nesouzněli.

Opravdu se Matěj Ruppert připletl do kampaně náhodou?

Ano, šel náhodou kolem, když jsme na Kampě točili spot s Ondřejem a Taťánou Brzobohatými. Když viděl své kamarády, tak počkal, až dotočíme. A jakmile zjistil, že jde o podporu EU, tak se hned přidal, aniž by se ptal, pro koho kampaň je. Prostě si stoupnul před kameru a mluvil.

Řekl ale také, že EU asi prochází krizí. Totéž zaznělo od Jiřího Přibáně...

Nejsme k EU nekritičtí. A každý hovoří za sebe. Já krizi EU nevidím, rozhodně ne krizi institucí, i brexit je hlavně krizí Británie. Ale připouštím, že EU možná prochází krizí komunikace či témat. Leč v prostředí 28 států je logicky hodně třecích ploch, takže určité napětí je vlastně normou. V krizi je asi spíš evropská kultura či společnost. Jenže důvodem není integrace, ale naopak atomizace, hodnotová vyprázdněnost, konzumerismus.

Konzumerismem mi nahráváte na otázku na dvojí kvalitu potravin…

U nás se problémy EU příliš zdůrazňují až nafukují. A je vedlejší, jestli je spatřujeme hlavně v dvojí kvalitě potravin, dvojí úrovni mezd, v migraci či v regulacích. Pozitiva EU vždy převažují, ale o tom se mluvit nenosí. A pak - problémy přičítané EU mají mnohdy zdroj spíš v národních státech.

Jak to myslíte?

EU často viníme, že něco (ne)dělá, ona to ale dělat (ne)může, protože ji státy (ne)předaly ty pravomoci. Máme prostor vytvářet v EU koalice a ovlivňovat tak její vývoj, ale ne vždy se to daří. A něco můžeme vyřešit i samy. Pokud nám opravdu vadí méně kvalitní potraviny, nekupujme je.

Od vás tedy sebemenší kritiku EU neuslyším?

Jsme součástí EU, takže s EU kritizujeme i sebe. Různé kritiky EU si protiřečí. Podle pravice je EU moc sociální, podle levice málo. Podle federalistů nechává státům rozhodující vliv, podle nacionalistů je válcuje. EU se přitom integrovala jen napůl. Musíme rozhodnout, jestli integraci dokončíme, například v podobě fiskální unie. Také o tom chceme posílit debatu.

Spoty končí výzvou běžte k volbám. Jaká účast by byla úspěchem?

Volby a účast v nich jsou projevem toho, jak lidé vnímají dané instituce. Týká se to voleb do zastupitelstva, Senátu i europarlamentu. Ten je navíc jediný volený orgán EU a tak jí dodává demokratickou legitimitu. Přál bych si, aby Češi vzali instituce vážněji, aby u každých voleb byla účast 70 až 80 procent.

Europarlament má ale vlastní kampaň na podporu účasti ve volbách...

Ano, jmenuje se ThisTimeImVoting (Tentokrát volím). Ale je to oficiální kampaň, což lidé nemusí vnímat úplně pozitivně, stejně jako fakt, že parlament propaguje sám sebe. My jsme nezávislá iniciativa, nespojená s EU. Jsme Češi, kteří se obrací jen na Čechy.

Ve spotech však vystupují „pražské elity“. Mohou oslovit širší veřejnost?

Bohužel nemáme kapacity vyjet třeba do pohraničí. Ale nejsme „pražská kavárna“, jsme „hospoda a ulice“. Jiří Pehe je na videu u piva, ostatní točili na Kampě i proto, aby se ušetřilo za pronájem studia. Já studoval politologii, ale živí mě truhlařina. A součástí kampaně je výzva, aby se zapojili lidé z celé republiky. Ať posílají vlastní videa či fotografie se sdělením, proč jsou rádi, že jsme v EU. My jejich příspěvky budeme sdílet.

Jsou tyto volby něčím výjimečné?

Staly se čitelnějšími, což nahrává větší účasti. Jak řekl ve svém spotu Pehe, půjde hlavně o střet proevropských a protievropských sil. A to v době, kdy potřebujeme silnou EU, abychom mohli řešit problémy klimatu a nerovností a obstáli vůči Číně, Rusku i USA.

Fandíte silám proevropským, to jest?

Nepropagujeme jednu stranu, ani skrytě. Proevropské síly jsou v zásadě jak lidovci, liberálové a socialisté, tak i zelení a piráti. Protievropské síly by mohly integraci nejen brzdit, ale i chtít vrátit třeba o desítky let zpět.

Co naopak účasti v eurovolbách nenahrává?

Třeba to, že většina stran dává najevo, že ani pro ně nejsou prioritou. Nestaví totiž své nejtěžší váhy. U nás kandiduje jediný předseda strany (Jiří Pospíšil z TOP 09 – pozn. red.), ale jen proto, že jeho strana umírá a pro něj je to jediná možnost perspektivní pozice.

Trápí vás, že Češi nevnímají EU pozitivně. Co jim ji znechutilo?

Osobně ten pesimismus vnímám hlavně jako důsledek neblahého vlivu Václava Klause. Ale i další politici téma EU pokřivují a zneužívají, nikdo si jej nevzal za své. Zároveň u nás není dost slyšet odborná veřejnost, kde dominuje proevropský postoj.

Těžíme z EU finančně, ale spoty to nezdůrazňují. Přišlo vám to přízemní?

Čistá pozice Česka za dobu členství je přes 740 miliard Kč, ale to jsou známé věci. Také nechceme redukovat evropskou myšlenku na kupecké počty. Těch výhod a důvodů, proč být členem EU, je daleko víc.

Podle vás vděčíme EU za to, že nejsme sami a máme víc příležitostí, třeba Erasmus. Ten jste ale sám nevyužil...

Chtěl jsem, jenže Paříž obsadili spolužáci s francouzštinou. A jinou štaci mi na katedře neumožnili. Ale vynahradil jsem si to půlroční stáží u europoslance Libora Roučka. Chodil jsem na jednání zahraničního výboru a podílel se na vydávání Eurolistů. Já jsem Brusel přijal za svůj, považuji se za Evropana.

Tak silná ta zkušenost byla?

Už před tím jsem byl proevropský, ale v europarlamentu se to utvrdilo. Ta atmosféra vás pohltí. V jedné budově potkáváte lidi z celé Evropy, což je nesmírně inspirující. Mluví desítkou jazyků, zastupují různé země, ale dokážou spolupracovat. V Bruselu opravdu vzniká jakýsi evropský duch.

Já na duchy nevěřím…

Žerty stranou, instituce EU pěstují kulturu dialogu a konsensu, konflikt se v nich tolik nevyhrocuje a nevyplácí jako v národní politice. Každému bych přál, aby to zažil a načichnul evropanstvím. U nás je problém, že s EU nemáme přímý kontakt, protože tu nesídlí žádný z jejích významných orgánů.

Proč nám sem EU nějaký nenastěhuje?

To lze jistě kritizovat, ale zase to není jen chyba EU. Jiří Dienstbier, který stál u zrodu naší Rady, chtěl, aby v Česku sídlilo OBSE. Klaus to zhatil, takže je OBSE ve Vídni. Máme bohužel špatnou pověst, v západní Evropě nám nerozumí. Nechápou, proč volíme Zemana, pravý opak Havla, s nímž měly generace na Západě Česko spojené.

Rada pro mezinárodní vztahy Vznikla v roce 1994 jako nevládní nadstranické sdružení. Jejím zakladatelem a předsedou byl exministr zahraničí Jiří Dienstbier. Ve výboru rady zasedá velvyslanec ve Francii Petr Drulák. Rada působí především prostřednictvím Klubu, jehož členem se může stát každý. Rada pořádá debaty, výstavy, vydává publikace. Podporuje zájem mladých lidí o mezinárodní vztahy. Každoročně organizuje studentskou konferenci o Balkánu, jejíž vítěz dostane peníze na cestu na Balkán. Pořádá také mezinárodní soutěže plakátů studentů na témata jako evropská identita, Evropa bez bariér a budoucnost Evropy.

Ve spotech zaznívá, že musíme být v EU aktivnější a viditelnější. Jak v tomto hodnotíte české eurokomisaře, europoslance a euroúředníky?

Komunikuji s lidmi z Bruselu a ti říkají, že všichni čeští eurokomisaři byli nevýrazní. Nejen proto, že nedostali portfolia takzvaně silová. Lepší resorty získáme, až vyšleme kvalitnější kandidáty, kteří přijdou s něčím novým. Máme ale opravdové experty mezi euroúředníky, o těch se však v Česku téměř neví.

A jak viditelní jsou europoslanci?

V Česku málo. Přitom co jim brání, aby každý měsíc udělali společnou tiskovku, kde by informovali o dění v EU? Už dávno také mohly být soutěže o stáže u europoslanců. Třeba na základě nejlepší studentské eseje o Evropě. To by byla reklama pro EU i ty europoslance.

Jak v tomto směru hodnotíte média?

Ve veřejnoprávní televizi i rozhlase chybí v hlavním vysílacím čase pravidelný, delší pořad o EU. V každých večerních zprávách může být informace o EU. Jen chtít…

Přejete si přijmout euro?

Neděláme kampaň za euro, ale za sebe jej chci. Má i psychologický rozměr. Slováci tím, že ho přijali, vidí EU každý den, mají ji pořád v kapse. My EU takto hmatatelnou nemáme. Oni když vytáhnou peníze, tak vidí EU, my Česko. Už to podvědomě předurčuje úhel pohledu. Na jedné straně široké společenství se stejným osudem, na druhé izolovaný stát.