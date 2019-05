Malé triumfy: „Trollové“ zvítězili ve dvou vesnicích, ČSSD ovládlo Chobot

Při prvním pohledu na volební mapu vypadá politická situace v České republice jasně. Ve volbách do Evropského parlamentu zvítězilo hnutí ANO ve všech krajích. Jenom v hlavním městě zvítězila koalice TOP 09, STAN a regionálních hnutí. Situace vypadá podobně i při srovnání okresů. V České republice je celkem 76 okresů plus Praha. ANO se podařilo vyhrát všude kromě Prahy a Prahy-západ, kde zvítězila koalice a Prahy-Východ, kterou ovládla ODS.

Ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2017 ANO zvítězilo drtivým výsledkem 29,6 procenta hlasů. To je laťka, kterou se mu nepodařilo překonat v letošních volbách v žádném z krajů. Blízko byla strana pouze v Ústeckém kraji, kde získala 28,7 procenta. Situace není jiná ani v jednotlivých okresech. Svůj bezkonkurenční výkon dokázalo ANO překonat pouze v Lounech, Chomutově a Mostě, kde získalo hnutí 32,71 procenta.

Opačný trend zaznamenali ODS a Piráti. Nad hranici, se kterou se strany dostaly do poslanecké sněmovny, se přehouply ve všech krajích vždy s jednou výjimkou. U ODS to byl Olomoucký kraj, u Pirátů kraj Moravskoslezský.

Letošní celorepubliková účast byla ve srovnání s dalšími Evropskými volbami s 28,7 procenta voličů vůbec nejvyšší v historii. Z velkých měst byli nejaktivnější voliči v Praze, kde k urnám přišlo 38,3 procenta lidí. Také v Brně se účast vyhoupla nad celorepublikový průměr, na 32,4 procenta, malý zájem byl naopak v Ostravě, kde přišlo k volbám jen 23,5 procenta lidí.

Není ANO jako ANO

Nečekanou celebritou voleb se letos stalo uskupení „ANO, vytrollíme europarlament“. Europarlament se jim sice vytrollit nepodařilo, od vytoužených křesel je dělilo zhruba 3,5 procenta hlasů, zato se jim ale zřejmě povedlo dokonale zmást obec Lužice na Prachaticku, kde recesisté získali 30 procent hlasů, zatímco to opravdové ANO ani jeden hlas. Podobná situace nastala také v Komárovicích na Třebíčsku. V obci se sto dvaceti obyvateli získala strana vedená youtuberkou Sejroškou přes 26 procent hlasů. Stejně jako v Lužici i zde slavili Trollové vítězství.

Sociální demokraté v letošních volbách do Evropského parlamentu propadli. Se ziskem necelých čtyř procent hlasů nedokázali obhájit ani jeden ze čtyř mandátů, které až do teď v Bruselu drželi. Všechno by vypadalo jinak, kdyby strana měla i ve zbytku republiky tak pevné voličské jádro jako v Chobotu nedaleko Strakonic, kde vládní strana drtivě porazila všechny své soupeře ziskem 52,6 procenta hlasů.

Podobně oddané příznivce mají také lidovci v Jižních Čechách. Dvě sousední obce poblíž Českého Krumlova, Zubčice a Věžovatá Pláně jim odevzdaly 64,3 a 55,1 procenta hlasů. Opoziční SPD, která bude mít letos nově dva zástupce v Evropském parlamentu se zase může spolehnout na Novou Ves, vesnici se 177 obyvateli uprostřed Slavkovského lesa. Strana zde získala 63,15 procent hlasů.

Moravané ovládli Horní Věstonice

Přestože se Moravané ve volbách do Evropského parlamentu letos neprosadili, alespoň malé vítězství slaví pod Pálavskými vrchy. V Horních Věstonicích získali téměř třicet procent hlasů a obec tak zcela ovládli. Ze 150 hlasů, které Moravané získali v celorepublikovém hlasování, jich 44 přišlo právě odsud.

Nejvyšší volební účast ve volbách do Evropského parlamentu zaznamenala obec Čilá na Rokycansku, kde přišlo k urnám 90 procent voličů. Naopak nejmenší volební účast byla ve Vřesové na Sokolovsku, kde jich přišlo necelých devět procent.