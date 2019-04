Evropští lidovci budou v eurovolbách nejsilnější stranou, odhadují průzkumy

Čtvrteční publikovaný odhad předpokládá na základě dění kolem odkladu brexitu účast Británie v eurovolbách, a tedy rozdělení celkem 751 mandátů. Tisková služba europarlamentu připomíná, že přesné složení budoucích frakcí v Evropské parlamentu bude jasné až poté, co na základě voleb tato zastřešující uskupení získají konečnou podobu.



Ve skupině „jiné“ je tak v odhadu výsledků zařazeno 62 mandátů stran, které mají naději na vstup do europarlamentu, nyní ale v žádné frakci zastoupeny nejsou. Výrazný úspěch může například právě v Británii zaznamenat euroskeptik Nigel Farage a jeho nová Strana pro Brexit.

Obě největší frakce, tedy Evropská lidová strana (EPP) i sociální demokraté (S&D), ale proti své stávající síle zřejmě oslabí. Lidovci, kam nyní patří čeští europoslanci zvolení za KDU-ČSL a TOP 09, mají nyní 217 křesel, socialisté 186.

Třetím nejsilnějším uskupením má po eurovolbách podle nejnovějších odhadů být liberální frakce ALDE se 76 zástupci. Posílí tak z nynějších 68 europoslanců, mezi nimiž jsou i ti zvolení za české vládní hnutí ANO.

Frakce konzervativců a reformistů (ECR), kterou do voleb jako takzvaný „spitzenkandidat“ vede předseda české ODS Jan Zahradil, by měla mít i s britskými konzervativci 66 mandátů. To je o deset méně než dosud. O pět křesel z 52 na 57 by si měli polepšit Zelení.

Česko by mělo získat 21 mandátů, z toho 8 ANO

Levicová GUE/NGL - kam patří i čeští komunisté - by místo 52 europoslanců měla mít 46. Výrazněji - ze 37 na 62 mandátů - si podle odhadů polepší nacionalistické strany sdružené v uskupení ENF (Evropa národů a svobody). O něco si polepší i druhá podobná frakce EFDD, která by místo 41 křesel měla získat 45.



V případě České republiky odhady předpokládají osm mandátů pro ANO, čtyři pro Piráty, tři pro ODS, dva pro společnou kandidátku TOP 09, STAN a Zelených a po jednom europoslanci pro ČSSD, KSČM, KDU-ČSL a SPD.

Volby do Evropského parlamentu se budou v České republice letos konat 24. a 25. května, vybírat se bude 21 europoslanců. V posledním hlasování v květnu 2014 získalo ANO čtyři mandáty, stejně jako TOP 09 společně se STAN a také ČSSD. Zvoleni tehdy byli také tři zástupci KDU-ČSL a tři komunisté, dva zástupci ODS a jeden mandát tehdy připadl Svobodným.

