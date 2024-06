Koalice SPOLU nepropadla, je co slavit, tvrdí Zdechovský. Měl roli bitkaře

Krátce před nedělní půlnocí v obleku vyzýval k oslavám volebního výsledku koalice SPOLU. Už o pár hodin později coby aktivní záložák oblékl maskáče, vypnul telefon a dobrovolně se mučil na vojenském cvičišti.

Přestože čtyřiačtyřicetiletý poslanec pochází z Havlíčkova Brodu, on sám se už dlouho považuje za Hradečáka. Právě v místním technologickém centru rozjížděl marketingovou firmu Commservis. A odtud se odrazil do evropské politiky. Začíná se o něm mluvit také jako o nástupci Mariana Jurečky v čele KDU-ČSL.

Na tiskové konferenci bezprostředně po zveřejnění výsledků voleb jste vyzval k oslavám. Skutečně bylo a je co slavit?

Rozhodně! Ty volby musíte vnímat v kontextu, o co se skutečně hrálo. A hrálo se o to, jestli tato vláda ve volbách propadne a jestli koalice SPOLU bude dál fungovat jako dosud. A to se ustát podařilo. Až opadnou emoce o mandátech a nemandátech, ten důvod k oslavě rozhodně bude. Vláda ani koalice nepropadla. Já jsem byl od začátku ten, který se snažil promovat spojenectví i do evropských voleb. Kdybychom byli sami, koalice SPOLU by se na vzájemné rétorice mohla výrazně rozbít. Pokud bychom chtěli uspět jako lidovci, museli bychom totiž na rétorice výrazným způsobem přidat.

Když už jsme u té rétoriky – všiml jsem si vaší proměny v určitého zlého muže. Nezdá se mi to, že jste docela přiostřil?

Každý tým musí mít svého Radko Gudase! Bitkaře, který je schopen se za tým poprat. Nemůžete mít jen hodné a chytré Petry Fialy a Luďky Niedermayery. Musíte mít člověka, který do věcí vlítne a udělá práci, kterou nikdo nechce dělat. Prostě vrátit soupeře do čistého stylu hry. A řekněme si na rovinu: to jsem dělal. Když bylo potřeba říct cokoli nepříjemného, poslali do diskusí Zdechovského.

Připomeňme si některé vaše „bitky“. Skutečně patří lídryně komunistů Kateřina Konečná do pekla, což jste před kamerami řekl v lednu?

Určitě ano! Právě za ty výroky a podporu Ruska ve válce proti Ukrajině. Jestli někdo šíří proruskou propagandu v České republice a snaží se Rusákům nahrát, těžko ode mě může mít označení demokrata.

A ještě jeden váš výrok: měl by se Vít Rakušan pakovat z vlády?

Já jsem k němu poměrně tvrdý, protože jak se ukázalo v řadě západních zemí, migrační pakt není taková výhra, jak se tady prezentovalo. Ďábel je skrytý v detailu. Co mě opravdu neskutečně štve, že koaliční ministr s koaličními europoslanci, kteří se deset let zabývají migrací a jsou uznávaní, není ochoten cokoli diskutovat. To od něj bylo absolutně amatérské a doufám, že si to budeme schopni vysvětlit.

Připouštěl jste si před volbami váš osobní neúspěch?

Volby jsem bral jako týmovou věc. Pomáhal jsem kandidátům „topky“ i ODS, aby se prosadili a lidi je znali. Rozdával jsem jejich materiály a věšel jejich plachty. A kdybych se do europarlamentu nedostal já, nic bych si z toho nedělal. Mám za sebou neskutečné dva mandáty, které jsem si odpracoval. Určitě bych to tedy nebral úkorně, poblahopřál všem, kteří byli zvoleni, a odešel středem sálu. Udělal jsem maximum pro to, aby tato koalice dál pokračovala. Víte, já jsem demokrat s určitou rodinnou historií. Naše rodina byla perzekvována jak nacisty, tak komunisty a pro mě je demokracie tou nejvyšší hodnotou.

Cítím, že nejen opozice, ale i vy jste volby bral jako vysvědčení pro vládu...

Vždy je to vysvědčení pro vládu. Řada voličů evropskou politiku nezná a nerozumí jí, a výsledek tedy spojují s vládou České republiky. Bylo důležité, že jsme udrželi jednotu a spolupracovali.

A co ukázalo vysvědčení pro lidovce?

Říkám dlouhodobě, že musíme zlepšit komunikaci a teď musíme zamakat a začít dávat góly. Dlouhou dobu jsme hráli v defenzivě. Ano, odmakali jsme to, ale nepřetavili jsme to na góly.

Ty góly by to chtělo už brzy, nejlépe v blížících se krajských volbách...

To tedy doufám! Ale volby ukázaly ještě jednu věc – my jako lidovci musíme zabrat na sociálních sítích. Ukázal nám to Filip Turek a další kandidáti, kteří uspěli.

Když už mluvíme o Turkovi a Konečné: překvapil vás úspěch Přísahy a levicové koalice Stačilo!?

Nepřekvapil. Kateřina Konečná i Filip Turek měli obrovskou kampaň. Určitě byla srovnatelná se zhruba třicetimilionovou kampaní koalice SPOLU, která byla opravdu veliká. Když jsem viděl jejich billboardy i to, jak se jejich kandidáti dostávali do médií, tušil jsem, že výsledek těchto stran bude velmi dobrý.

Ještě zpět k lidovcům: jestliže by krajské volby nedopadly ideálně, bylo by načase přemýšlet o odchodu Mariana Jurečky? A třeba i o vaší kandidatuře na šéfa strany?

Dříve, než někdo začne kritizovat Mariana Jurečku, měl by vědět, že on a někteří členové předsednictva společně s námi tu kampaň skutečně odmakali. Nebylo to mnoho lidí, ale právě Marian patřil k těm, kteří opravdu šli s námi. Nic mu nevyčítám. Ano, některé věci nebyly udělané tak, jak měly, ale Marian Jurečka je za prvé demokrat a za druhé nejpracovitější ministr této vlády. Škoda, že se některé věci nepodařilo lépe prodat. Ale teď bude mít velikánskou příležitost. A je to i na mně, abych straně vrátil, co do mě vložila. Nevnímám osobní ambici, jestli mám být předsedou, nebo členem předsednictva. Je potřeba vrátit týmovost a touhu vyhrát.

Budou vás krajské a posléze i komunální volby zajímat i jako kandidáta?

Nyní ne. Pro mě je Evropský parlament – a celých deset let i byla – priorita. Chci se tomu věnovat na 150 procent. Nemám moc rád, když kolegové jsou zároveň starosty a europoslanci, protože na jejich práci je to strašně vidět. Nejhorší, co se může stát: že prostě ten kolega přestane pracovat. Evropský parlament je zkrátka složitý a těžký. A abyste tam mohl něco změnit, musíte se tomu věnovat naplno, nikoli napůl.

Když už jste sám zmínil, že jste v Evropském parlamentu deset let: neobáváte se určité provozní slepoty?

Něco vám řeknu. V době covidu jsem měl možnost pracovat v nemocnicích a sociálních zařízeních a ten reálný pohled se mi – řekl bych – spíš vrátil. My víme, co je potřeba změnit, a tyto volby nám ukázaly, co je špatně. Bezpečnost a migrace! A jestli to nezměníme, volby budou vyhrávat extremisté a různí populisté. Měli jsme od začátku pravdu, že téma migrace se nesmí nechat extremistům, a sami musíme udělat maximum, abychom my sami byli schopni nabízet řešení.