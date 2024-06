Nejsem Wonder Woman, nemůžu pokrýt všechno, hlásí jediná zvolená Pirátka

„Za poslední roky jsem si vybudovala vlastní brand (značku), lidé mě rozpoznávali. Za hlavní témata jsem měla bezpečnost, válku na Ukrajině, boj proti Rusku a dezinformacím. Ukázalo se, že je lidé vnímají jako důležitá, a chtějí, abych je dál řešila,“ pronesla Gregorová, která v jednatřiceti letech nadále zůstává nejmladší českou členkou Evropského parlamentu.

Ke znovuzvolení se vyšvihla z druhého místa kandidátky, když se díky preferenčním hlasům dostala před jedničku Marcela Kolaju. Kroužek jí dalo přes 23 tisíc voličů, lídra předběhla o víc než pět tisíc hlasů. Podle vlastních slov jí pomohlo aktivní působení ve funkci. „Byla výraznější kandidátkou než Kolaja,“ zhodnotil politolog z brněnského Masarykovy univerzity Otto Eibl.

Jeho kolega Vratislav Havlík poukázal na nečekaný propad strany ve volbách. „Takto nízký výsledek nikdo nečekal. Piráti chtěli alespoň tři mandáty, já jsem si dovedl představit dva, ale ne jeden. Dostali se do podobné pasti jako při sněmovních volbách v roce 2021, kdy doplatili na kroužkování u Starostů. Také tentokrát měli slibné preference, ale nakonec se ukázalo, že mají málo disciplinované voliče,“ poznamenal Havlík.

Proti volbám před pěti lety, kdy získali téměř 14 procent hlasů, nejsou nyní Piráti ani na polovině. „Měli by se ptát, zda styl a témata politiky, které nabízejí, se už nevyčerpaly,“ poukázal Eibl.

Emoce skoro nula, kritizuje kampaň Hlavenka

Podle neúspěšného Kolaji se nepodařilo prodat voličům jejich práci a vysvětlit nabízená řešení. „Beru jako selhání nás i dalších proevropských stran, že v Česku tolik vyrostla krajní pravice,“ prohlásil

Zatímco Kolaja výsledek označil za obrovské zklamání, jihomoravský radní Jiří Hlavenka ho považuje za výprask. „Jinak se to nazvat nedá. Emoce a influencing skoro nula - dobře to umí vlastně jen Markéta Gregorová, která taky do Evropského parlamentu postoupila. Pokud lídr kandidátky ve vzácném čase, který dostane před kamerou, opakuje, že důvod nás volit je v tom, že jsme ‚jediná opravdu liberální strana‘, tak právě v ten moment 10 tisíc potenciálních voličů usnulo a k tomu ještě umřelo 54 koťátek,“ nebral si servítky Hlavenka s tím, že Piráti ztratili i kvůli účasti ve vládě a jejím nepopulárním krokům. „Na to se ale pořád nemůžeme vymlouvat,“ dodal.

V Evropském parlamentu se Gregorová dosud zabývala tématy dezinformací, kyberbezpečnosti i dalších moderních technologií a také bezpečnosti. Prosazovala výraznou pomoc Ukrajině napadené před dvěma lety Ruskem. Na své politice v nové pětiletce hodlá měnit maximálně to, že ji rozšíří o oblasti, které řešili její pirátští kolegové, tedy například digitální práva. „Budu muset zamakat třikrát tolik,“ poznamenala s odkazem na to, že dva její dosavadní kolegové se do europarlamentu nedostali.

O své činnosti na půdě Evropské unie natáčí Gregorová videa na sociálních sítích. Letos také vydala sborník Vize pro Evropu, do něhož přispěla řada odborníků z akademického prostředí i praxe.

Gregorová je zastánkyní proevropské liberální politiky. Dosud byla s ostatními pirátskými poslanci členkou frakce Zelení/Evropská svobodná aliance. Zda v ní bude pokračovat i nadále, nebo zamíří do uskupení Obnova Evropy sdružující středové liberální strany, se ukáže teprve v následujících týdnech.

Jediná kritička brněnské koalice s ODS

Havlík očekává, že její pozice mezi Piráty po evropských volbách posílí. „Jednak se dostala jako jediná ze strany a navíc také získala hodně preferenčních hlasů,“ zdůvodnil. O větší slovo ve straně se Gregorová přihlásila už na začátku letošního roku, kdy jako jediná vyzvala Ivana Bartoše v souboji o předsednický post. Nominaci dostala od celostátního fóra a Jihomoravského kraje.

Letitý pirátský lídr Ivan Bartoš sice pozici obhájil, ale pořádně se při tom zapotil. Gregorová byla víc než důstojnou protikandidátkou, Bartoš vyhrál až ve druhém kole. Tehdy alespoň nově pronikla do vedení strany a stala se druhou místopředsedkyní.

Podle Eibla evropský výsledek také ukazuje, že minimálně část voličů nebyla s výsledkem boje o nejvyšší post spokojena. „Nedá se vyloučit, že by se o něj ucházela znovu. Možnost by se nabízela, ale Piráti jsou stabilizovaní. Nemají žádná vnitřní dramata,“ podotkl politolog.

Gregorová se ke snaze o posílení své vnitrostranické pozice v důsledku voleb staví rezervovaně. „Je na mě teď naloženo mnoho očekávání. Nejsem Wonder Woman, nemůžu pokrýt všechno,“ reagovala.

Do evropské politiky se Gregorová přesunula před pěti lety po ani ne ročním aktivním působení v brněnské komunální politice. Po volbách v roce 2018 jako jediná hlasitě vystupovala proti vznikající koalici Pirátů s ODS, KDU-ČSL a ČSSD, když jí vadilo pozadí brněnské ODS a její kandidátky na primátorku Markéty Vaňkové. Původně měla v domluvené koalici obsadit pozici radní pro kulturu, nakonec se však postu vzdala a zůstala pouze řadovou zastupitelkou. Rezignovala až po zvolení do europarlamentu.