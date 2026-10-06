„Stát poprvé pevně stanovil termín komunálních voleb přímo zákonem. Zároveň ale neudělal nic pro to, aby lidem umožnil volit flexibilněji, a to nejen ze zahraničí, ale ani z jiného místa v České republice, kde právě pracují, studují nebo tráví čas,“ kritizuje Pavlová na Instagramu.
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Prezident Pavel nepůjde ke komunálním volbám. Zachytili jej na rallye v Maroku
Naráží tak na skutečnost, že dříve vypisoval za předem stanovených pravidel termíny voleb přímo prezident, od letošního roku je ale termín komunálních, krajských i senátních voleb pevně stanovený zákonem na konec prvního říjnového týdne.
„Pokud chceme po lidech, aby se voleb účastnili, měli bychom jim zároveň pro to vytvořit podmínky,“ dodává Pavlová.
V senátních volbách lze volit mimo své trvalé bydliště s voličským průkazem, ale pouze v obvodu, kde se volby do Senátu zrovna konají. U komunálních voleb mimo trvalé bydliště volit nelze a taková možnost v České republice ani nikdy neexistovala.
Příspěvek Evy Pavlové přichází jen pár dní poté, co hlava státu oznámila, že se letošních komunálních voleb nezúčastní kvůli své soukromé cestě. Kancelář prezidenta republiky to označila jako „chybu v plánování“. Prezident kvůli tomu čelí kritice z řad opozice i koalice. Prezident se v pátek objevil na rallye závodech v Maroku.