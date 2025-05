Když vám hodím volební lístek, co za něj dostanu? Liberální, nebo konzervativní ODS?

Liberálně konzervativní, a tak je to správně. Hlavně za něj dostanete stabilní stranu, která ví, co chce, která o tom nejenom mluví, ale která už to realizuje posledních 30 let, a především toto volební období. Za ohromného řevu opozice a často nedůvěry veřejnosti jsme nastartovali nějakou trajektorii. Začnu tou ekonomickou. Ekonomice se daří a to je důležité úplně pro všechny, já vždycky říkám, i pro kteroukoliv mámu z Vysočiny. Když poroste celá naše ekonomika, bude se mít dobře i ona, bude práce, platy se budou zvyšovat, možná se dostaneme i k těm německým. Když se bude dařit ekonomice, tak budeme důležitý hráč v evropském prostoru.

Ze Sněmovny se stalo nahrávací studio některých opozičníků a je to trapné. Eva Decroix místopředsedkyně ODS a poslankyně