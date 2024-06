Piráti se na Hřibův návrh sejdou v sobotu. Budou hodnotit neúspěch v eurovolbách

Vládní Piráti by měli své výsledky ve volbách do Evropského parlamentu (EP) zhodnotit v sobotu po návratu předsedy strany a vicepremiéra Ivana Bartoše z pracovní cesty ve Spojených státech. Vyplývá to ze systému Pirátů pro zakládání úkolů, ve kterém schůzku republikového výboru navrhl pirátský náměstek pražského primátora Zdeněk Hřib. Piráti ve volbách do EP ztratili se ziskem 6,20 procenta hlasů dva z dosavadních tří mandátů.