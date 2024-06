Dárce před eurovolbami zveřejnilo 21 stran. Ostatní musí doložit, že nic nedostali

V tiskové zprávě to ve středu uvedla členka úřadu Aneta Pinková. Všechny parlamentní strany, případně koalice, v nichž kandidují, dárce zveřejnily.

Lhůta pro splnění povinnosti uplynula půlnocí na středu. „Nejpozději tři dny před dnem voleb musí být známy všechny osoby, které ve prospěch kandidující politické strany, politického hnutí, koalice nebo jejich kandidáta uhradily nebo se zavázaly uhradit výdaje na volební kampaň, poskytly peněžitý dar nebo bezúplatné plnění,“ uvedla Pinková. Seznam dárců musí být uvedený na webových stránkách, které kandidující subjekty nahlásily úřadu.

U dárce je potřeba uvést jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu fyzické osoby. V případě právnické osoby je nutný obchodní název, sídlo a IČO. „Kandidující subjekty musí vykázat všechny sponzory a nikdo nesmí chybět. Pro jistotu jich nicméně mohou vykázat i víc, pokud si například nejsou jistí, zda ještě těsně před volbami nějaký dar využijí, nebo ne,“ řekla Pinková. Cílem zveřejnění dárců je, aby měl volič před samotnou volbou informace o tom, kdo se podílel na financování volebních kampaní.

Poskytli jste někdy dar na politickou kampaň? ANO 18 %(2 hlasy) NE 82 %(9 hlasů)

Za nezveřejnění dárců či za nezveřejnění úplných informací může následovat správní řízení, ve kterém lze uložit pokutu od 20 tisíc do 300 tisíc korun. Zda kandidující subjekty povinnost nesplnily, nebo dary nevyužily, úřad prověří po odevzdání zpráv o financování kampaně. Termín pro jejich odevzdání je do 90 dnů od vyhlášení výsledků voleb. „Tuto nejasnost v zákoně navrhujeme legislativně vyřešit tím, že by do budoucna měly strany informovat také o tom, že sponzory neměly,“ poznamenala Pinková.