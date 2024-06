Pacientům brněnského lékaře telefonovala „automatická sestra“, aby volili SPD

Doktor Skřička je uvolněným brněnským zastupitelem za SPD. Pacient, který si nepřál uvést své jméno, ale redakce iDNES.cz jej zná, navštívil jeho ordinaci zhruba před rokem.

„Pan doktor se mě vyloženě vyptával, koho chci volit, a i když jsem neřekl, snažil se mi vysvětlit, že určitě bych neměl volit nějaké ty probruselské a kdovíjaké kandidátky,“ líčí Skřičkův pacient.

Minulý čtvrtek odpoledne pak obdržel telefonát z neznámého čísla. „Automat se mi představil jako Eva, automatická sestra pana doktora docenta Skřičky, se kterým jsem prý řešil nějaké ty zdravotní záležitosti. A prý, že má pro mě důležité sdělení. Tím sdělením bylo, že by mi pan doktor rád oznámil, že v zítřejších volbách kandiduje velký moravský patriot Boris Latýn. Pak se automat rozvykládal o tom, jak bude pan patriot bojovat proti diktátu Bruselu a podobně. Nakonec mi ještě přišla SMS s odkazem na Latýnovy webové stránky,“ popisuje muž.

Ten si část konverzace nahrál. Redakce iDNES.cz zároveň ví o nejméně dalších dvou lidech, kteří obdrželi podobný hovor.

Sám Skřička potvrdil, že o telefonátech ví. „Řeším to, protože se mi to nelíbí. Nic o tom nevím a snažím se vypátrat, jak k tomu došlo. Řeší to můj právník,“ uvedl brněnský zastupitel.

Ke zvolení agitace nepomohla

Latýn, v jehož prospěch automatická sestra Eva agitovala, je brněnský IT specialista a zastupitel městské části Kohoutovice. Na evropské kandidátce SPD byl pátý v pořadí a se ziskem 1 396 preferenčních hlasů také pátý skončil. Ke zvolení do Evropského parlamentu tak měl daleko, SPD totiž získala jediný mandát.

Na žádost o vyjádření dosud Latýn redakci neodpověděl. Na dotaz, zda mohl lékařskou databázi nějakým způsobem zneužít právě on, Skřička odpověděl, že neví. „Je to divné, pokusím se to zjistit,“ poznamenal.

Předsedkyně brněnské SPD a poslankyně Lucie Šafránková napsala, že o této záležitosti nemá žádné informace.

Podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) platí, že osobní údaje musejí být „shromažďovány pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nesmějí být dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný“.

„Z tohoto pravidla ovšem mohou existovat výjimky, například za jistých okolností je souladné s GDPR zpracování (osobních údajů) pro jiný účel než ten, pro který byly shromážděny, pokud je nové zpracování slučitelné s účely, pro něž byly osobní údaje původně shromážděny. Též může existovat jiný právní základ pro takové zpracování osobních údajů,“ uvedl mluvčí Úřadu pro ochranu osobních údajů Milan Řepka.

„Pokud jsou osobní údaje shromážděny například za účelem výkonu zdravotních zákroků, neměly by být užívány za jiným účelem,“ doplnil.