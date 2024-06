Jako hejtmanka čelila řadě kauz, přesto je Pokorná Jermanová skokankou eurovoleb

Volby do Evropského parlamentu vyhrálo ve Středočeském kraji hnutí ANO se ziskem 24,34 procenta hlasů. Na druhém místě se umístila vládní koalice Spolu s 23,67 procenta voličů. Ze zvolených středočeských europoslanců nejvíce přednostních hlasů v kraji získal Luděk Niedermayer z koalice Spolu, a to 13 068.

Jaroslava Pokorná Jermanová z hnutí ANO dostala od středočeských voličů proti Luďku Niedermayerovi o dost méně preferenčních hlasů, a to 7 892, přestože v minulosti byla středočeskou hejtmankou, v součtu v celé republice přitom dostala 49 683 preferenčních hlasů.

Podle politologů sice ve středních Čechách dostala nejvíce hlasů ze všech krajů, ale s ohledem na to, že byla hejtmankou, mohla být její podpora v tomto regionu silnější. Může to být i tím, že někteří středočeští voliči si ještě pamatují její aféry z vedení středočeského hejtmanství, například užívání služebního vozu jejím manželem, trestní oznámení na záchranářku, která kritizovala postup kraje v pandemii covid-19, nebo odměňování externích zaměstnanců.

„Je to jeden z nejpozoruhodnějších výsledků těchto voleb,“ říká politolog Ladislav Mrklas. „Když jsem to viděl, nechtěl jsem věřit vlastním očím. Ukazuje to, že i voliči hnutí ANO, kteří nejsou zvyklí moc kroužkovat a kandidátky dávat tak, jak jsou jim předložené, udělali v tomto případě výjimku a kroužkovali známá jména,“ míní Ladislav Mrklas.

Podle politologa Lukáše Jelínka patří bývalá hejtmanka dlouhodobě ke známým tvářím hnutí ANO a spolu s Klárou Dostálovou zaujaly voliče. „Ti, kteří volili jen podle znalostí jména, jí dali preferenční hlas. Ale ve středočeském regionu byla podpora o něco slabší i kvůli tomu, že tamní voliči ještě pamatují její aféry na krajském úřadu. Středočeští voliči hnutí ANO ji tak kroužkovali méně,“ uvedl Jelínek.

Sama Jermanová ale míní, že tyto kauzy neměly žádný vliv na výsledek voleb. „Spousta těch kauz vyšuměla a nikdy se netýkaly mě osobně, že by mě někdo někde vyšetřoval. Za auto jsem se omluvila, nicméně to auto jsme platili a myslím, že se časem ukáže i to, jak to ve skutečnosti bylo s paní záchranářkou,“ řekla MF DNES Pokorná Jermanová.

„Mezi tím byly dvoje volby – do kraje a do Poslanecké sněmovny – a vždy jsem preferenční hlasy dostala. Nyní jsem dostala obrovskou podporu, kterou jsem absolutně nečekala. Měla jsme radost, až mě to rozbrečelo,“ přiznává Pokorná Jermanová.

V Evropském parlamentu se chce zaměřit na regiony, tvorbu příštího evropského rozpočtu, oblasti bezpečnosti Evropské unie a také na oblast Green Dealu. „Zatím je to těžké říci, uvidíme, jak se budou vyvíjet povolební jednání,“ uvedla Pokorná Jermanová.Kvůli neslučitelnosti funkcí bude muset v červenci skončit v Poslanecké sněmovně, nahradit by jí tam měl Miroslav Samaš z Rakovnicka.