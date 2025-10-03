Systém e-doklady způsobil problémy mnoha voličům. Že nefunguje, potvrdila například volební komise v pražských Pohořelicích.
„Měli jsme tu i speciální policejní hlídku. Nefunguje spojení. Je to problém na straně ministerstva vnitra,“ řekla členka komise.
Odvolit se nepodařilo ani šéfce Sněmovny Markétě Pekarové Adamové, která svůj hlas chtěla odevzdat v prostorách libeňské Základní školy Na Balabence. „No nic, pro tu fyzickou budu muset zpátky domů,“ vysvětlila volební komisi.
Nakonec tak volila dvakrát. „Myslím, že je skvělé, že máme za toto volební období tak posunutou digitalizaci, to, že se to zrovna dnes nepovede mě naštvalo, ale naštěstí je tu stále možnost volit s fyzickou občankou,“ uvedla Pekarová.
Že by si měli voliči aktualizovat svou aplikaci e-doklady varovalo ministerstvo vnitra již před volbami.
S aktualizací jsou však problémy také, momentálně je nedostupná.