E-doklady hlásí problémy, kvůli výpadku neodvolila ani Pekarová

Autor:
  15:03
Systém e-dokladů hlásí problémy. Potíže při prokázání totožnosti u voleb mají lidé, kteří aplikaci dlouho neotevřeli. Podle Digitální informační agentury by se měl problém vyřešit během několika desítek minut. Problém s odvolením měla také předsedkyně Poslanecké sněmovny a předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.
Markéta Adamová Pekarová ve volební místnosti. (3. října 2025)

Markéta Adamová Pekarová ve volební místnosti. (3. října 2025) | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Markéta Adamová Pekarová ve volební místnosti. (3. října 2025)
Po otevření volebních místností někteří voliči hlásí problém s aplikací...
Po otevření volebních místností někteří voliči hlásí problém s aplikací...
Po otevření volebních místností někteří voliči hlásí problém s aplikací...
5 fotografií

Systém e-doklady způsobil problémy mnoha voličům. Že nefunguje, potvrdila například volební komise v pražských Pohořelicích.

„Měli jsme tu i speciální policejní hlídku. Nefunguje spojení. Je to problém na straně ministerstva vnitra,“ řekla členka komise.

Odvolit se nepodařilo ani šéfce Sněmovny Markétě Pekarové Adamové, která svůj hlas chtěla odevzdat v prostorách libeňské Základní školy Na Balabence. „No nic, pro tu fyzickou budu muset zpátky domů,“ vysvětlila volební komisi.

Nakonec tak volila dvakrát. „Myslím, že je skvělé, že máme za toto volební období tak posunutou digitalizaci, to, že se to zrovna dnes nepovede mě naštvalo, ale naštěstí je tu stále možnost volit s fyzickou občankou,“ uvedla Pekarová.

Že by si měli voliči aktualizovat svou aplikaci e-doklady varovalo ministerstvo vnitra již před volbami.

S aktualizací jsou však problémy také, momentálně je nedostupná.

Vstoupit do diskuse (34 příspěvků)

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2025

Parlamentní volby se v Česku konají 3. a 4. října 2025. Volební místnosti budou otevřené v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.

Programy stran a hnutí:

Schillerová popsala, kde ANO vezme peníze do rozpočtu. Stanjura: Je to daňový džihád

Nejčtenější

Namířený prst a kroucení hlavou. Kamera zachytila výměnu názorů mezi Trumpovými

Záběry pořízené tento týden zřejmě zachytily rozepři amerického prezidenta Donalda Trumpa a první dámy Melanie Trumpové ve vrtulníku Marine One. Šéf Bílého domu po návratu do Washingtonu na jeho...

Zeman slavil narozeniny, dostal knihu o Hitlerovi. Jako dar si přeje výměnu vlády

Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. Stejně jako minulý rok se oslava konala na zámku v Hluboké nad Vltavou. Akce proběhla ve skromnějším duchu než ta poslední. Zemanovi...

U Gibraltaru se vynořila ruská ponorka. Prozradil ji únik paliva, hrozila exploze

U Gibraltaru se koncem září vynořila jedna z ponorek ruské Černomořské flotily. Plavidlo mělo údajně závažné technické problémy a hrozila jeho exploze. Otázkou zůstává: co dieselelektrický stroj...

Izrael zasáhl proti flotile pro Gazu, Češka žádá vládu o záchranu

Izraelská armáda v noci na čtvrtek zasáhla proti flotile více než čtyř desítek lodí, které chtěly prolomit izraelskou blokádu a dovézt humanitární pomoc do Pásma Gazy. Část aktivistů vojáci zadrželi...

Maláčová se v debatě objevila bez paruky, poprvé od oznámení boje s rakovinou

Bývalá ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová se v neděli poprvé objevila v televizi bez paruky, a to v debatě lídrů stran na televizi CNN Prima News. V květnu oznámila, že se léčí již...

Volby ONLINE: Maraton politiků začal. Odvolil prezident Pavel, Babiš i Zeman

Sledujeme online

Odstartovaly volby do Poslanecké sněmovny. Mezi prvními odvolil předseda hnutí ANO Andrej Babiš, prezident Petr Pavel nebo bývalá hlava státu Miloš Zeman. Voličské hlasy rovněž předurčí, jaké strany...

3. října 2025,  aktualizováno  15:07

E-doklady hlásí problémy, kvůli výpadku neodvolila ani Pekarová

Systém e-dokladů hlásí problémy. Potíže při prokázání totožnosti u voleb mají lidé, kteří aplikaci dlouho neotevřeli. Podle Digitální informační agentury by se měl problém vyřešit během několika...

3. října 2025  15:03

Fiala svůj hlas odevzdá v Brně. Česko vás potřebuje, vyzval voliče k účasti

Stejně jako v minulosti odevzdá premiér Petr Fiala (ODS) svůj hlas i v letošní volbách do Poslanecké sněmovny na brněnské Masarykově základní škole. Příchod lídra uskupení SPOLU do volební místnosti...

3. října 2025,  aktualizováno  15:02

„Už nejde o návrh, ale nutnost.“ Prezident Íránu trvá na přesunu metropole

Íránský prezident Masúd Pezeškján znovu vyzval ke změně hlavního města, kterým je nyní Teherán. Podle prezidenta už nejde o návrh, ale o strategickou nutnost. Prohlásil to na setkání s guvernéry....

3. října 2025  14:54

Birmingham povstane z popela a s ním i jeho gangy. Peaky Blinders pokračují dál

Fanoušci seriálu Gangů z Birminghamu (Peaky Blinders) budou mít žně. Streamovací společnost Netflix oznámila po šesti úspěšných sezonách tvorbu dalších dvou sérií. Ve svém vyjádření ohledně...

3. října 2025  14:52

Nemáme nic jistého. Své voliče nezradíme, řekl Babiš u voleb v Ostravě

Jak avizoval, lídr hnutí ANO Andrej Babiš svůj hlas odevzdal pár minut po otevření volebních místností v sokolovně na Sokolské třídě v Ostravě. Ačkoliv žije ve středočeských Průhonicích, vyřídil si...

3. října 2025  12:57,  aktualizováno  14:47

Referenda rozhodnou v Olomouckém kraji o větrnících, těžbě štěrku či bytech

Obyvatelé osmi obcí v Olomouckém kraji se mohou souběžně se sněmovními volbami v místních referendech vyjádřit k chystané stavbě větrných elektráren, těžbě štěrkopísku, bytové výstavbě, zachování...

3. října 2025  14:45

Mnoho slov v kampani, ale málo řešení, řekl prezident u volební urny v Černoučku

Prezident Petr Pavel a jeho manželka Eva odevzdali svůj hlas ve volbách do Poslanecké sněmovny v pátek v Černoučku na Litoměřicku, kde vlastní dům a mají také trvalé bydliště. Do volební místnosti...

3. října 2025,  aktualizováno  14:39

Anglikánskou církev poprvé povede žena. Arcibiskupkou z Canterbury je bývalá sestřička

Velká Británie jmenovala novou arcibiskupkou z Canterbury Sarah Mullallyovou, hlavou anglikánské církve se tak poprvé stala žena. Třiašedesátiletá Mullallyová, bývalá zdravotní sestra a matka dvou...

3. října 2025  12:30,  aktualizováno  14:11

Sterzik vyprovokoval lídry slovy o ústavě. Pase si vás miliardář, opáčil v debatě Hřib

Lídři sedmi politických uskupení diskutují v poslední předvolební debatě Českého rozhlasu. Přeli se o muniční iniciativu, bydlení i možné změny ústavy. Předseda Stačilo! Daniel Sterzik vyprovokoval...

3. října 2025,  aktualizováno  14:05

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Teror u synagogy v Manchesteru: jednu z obětí jsme postřelili, přiznala policie

Jednoho z mužů, který zahynul při čtvrtečním útoku před synagogou v Manchesteru, zasáhla kulka vystřelená policistou. V pátek to oznámila policie. Její šéf Stephen Watson řekl, že podle předběžného...

3. října 2025  14:03

Volby 2025: Kdo vyhraje sněmovní volby? Napovědět mohou kurzy sázek

Kurzy sázkových kanceláří jsou alternativou k předvolebním průzkumům. Bookmakeři bývají přesní - trefili se například u volby prezidenta v roce 2023 nebo v prezidentské volbě v USA. U předchozích...

3. října 2025  13:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.