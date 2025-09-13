Máme tu epidemii žloutenky, z covidu jste se nepoučili, vyčetl Vojtěch Válkovi

RozstřelSledovat další díly na iDNES.tv
Počty nakažených žloutenkou nezvykle rostou. Letos se jí nakazilo asi 1350 lidí a odborníci varují, že s nástupem nakažených dětí do školy jich může přibývat. Vojtěch hned v úvodu Rozstřelu Válkovi vyčetl, že se nepoučil z covidu a škrtl 130 pracovních míst v krajských hygienických stanicích.
„Máme tady epidemii žloutenky, nedávno jsme měli epidemii černého kašle. Vidíme, že podobných epidemií infekčních chorob přibývá. Když se podívám na to, jak jsme se poučili z covidu, tak si přiznejme, že se toho za poslední čtyři roky moc nestalo. Když my jsme končili covid, navyšovali jsme personální kapacity krajských hygienických stanic o 130 míst,“ začal Vojtěch. „Přišla nová vláda a tato místa škrtla. Myslím si, že dokonce dneska je ještě ten personální stav nižší, než byl před covidem,“ pokračoval.
Válek vyvrátil, že by v případě žloutenky a černého kašle šlo o epidemii. Na žloutenku jeho vláda prý zajistila dostatek očkovacích vakcín a odmítl, že by něco podcenil. Několikrát pak Válek vyzval, aby lidé dbali na důslednou hygienu rukou. „Prosím, myjte si ruce, dezinfikujte si ruce, používejte mýdlo. Tak, jak jsme se to učili v době covidu. To je naprosto klíčové,“ zdůraznil Válek.
Pře o eŽádanky
Velkým problémem současného zdravotnictví jsou dlouhé čekací lhůty na vyšetření a zákroky. Někteří pacienti třeba na magnetickou rezonanci nebo na kolonoskopii čekají tři až čtyři měsíce. Pro hnutí ANO je jejich zkrácení jednou z programových priorit. Vojtěch chce v prvé řadě zavést národní monitoring čekacích dob, protože dnes ani pojišťovny neví, jestli jejich nasmlouvaní lékaři přijímají pacienty a jak dlouho se u nich čeká. Pomoci ve sbírání dat by měla eŽádanka. Stejně jako Vojtěch před lety nařídil povinně lékařům, aby vystavovali eRecepty, vyžadoval by po nich i odesílání žádanek na vyšetření elektronicky.
„Mohu garantovat, že pokud budu ministrem zdravotnictví, eŽádanku zavedu jako povinnou, aby se nestalo to, co u eReceptu. Ten využívalo jen tři procenta lékařů, když povinný nebyl,“ prohlásil kandidát za hnutí ANO.
|
Motol se spojí s Nemocnicí Na Homolce, oznámil Válek
Podle Válka ale je dostatečný systém, který zavedl on. To znamená, že není nutné lékařům nařizovat vystavování eŽádanek, stačí, že se zdravotnickým zařízením nařídilo je přijímat. „Dnes taky není povinné posílat snímky magnetické rezonance elektronicky, a přesto už nenajdete v České republice jediné pracoviště, které by je posílalo jinak než elektronicky,“ reagoval Válek. A pochlubil se, že zatímco při jeho nástupu do funkce v roce 2021 pacienti podstoupili 192 tisíc vyšetření magnetickou rezonancí, v roce 2024 275 tisíc vyšetření.
„Jsou ale regiony, kde problém s dlouhými čekacími dobami je a my tam musíme schvalovat nákup přístrojů a musíme dál bonifikovat pracoviště, která jedou ve dvousměnných provozech a jedou o víkendech,“ nastínil Válek svoje řešení.
|
V rozpočtu chybí peníze na prevenci AIDS, řekl Válek. Agendu má převzít úřad vlády
Na eŽádance se neshodli, zato oba se vzájemně pochválili za navyšování počtu studentů na lékařských fakultách. To by do budoucna mělo pomoct řešit problém s nedostatkem a stárnutím doktorů.
Oba dále odmítli povolit eutanazii, smysl vidí spíše v podpoře kvalitní paliativní péče.
Manželství pro všechny ano
Na závěr pořadu padlo i několik otázek, které se netýkají zdravotnictví. Zatímco Válek by vyměnil českou korunu za euro do roku 2030, Vojtěch pro přijetí eura není. Oba by klidně místo současného partnerství zavedli pro stejnopohlavní páry manželství. Ani jeden by nechtěl jít do koalice s hnutím Stačilo! A přestože šéf hnutí ANO Andrej Babiš jasně odmítá závazek států NATO vynakládat pět procent HDP na obranu, Vojtěch na to má trochu jiný názor.
|
Česko podepsalo nákup 44 tanků Leopard. Napravujeme vlastní dluh, řekla Černochová
„Těch pět procent nemá být čistě na obranu, 1,5 procenta z toho může být na krizovou připravenost, třeba i nemocnice. Takže si myslím, že pokud to bude takto rozvrženo, tak samozřejmě nějaký trend navyšování bude,“ uvedl. Tyto výdaje ale podle něj nesmí být na úkor sociálních věcí nebo školství.
Válek obranu a bezpečnost označil za naprostou priorita. „Je to hlavní úkol státu zajistit svým občanům bezpečnost. V Polsku 200 kilometrů od Ostravy spadl ruský dron. To jasně ukazuje, že my musíme posílit bezpečnost a to uděláme jedině tak, že do ní budeme investovat a budeme součástí NATO,“ odvětil Válek.