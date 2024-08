Pro Vysočinu jsou klíčové Dukovany a VRT, shodují se kandidáti na hejtmana

Rozdílný pohled na bydlení

Oba politici zasedají v současné krajské radě, proto mají na většinu klíčových témat podobná stanoviska. Přesto se v dílčích názorech mírně liší. Příkladem může být regionální podpora bydlení. Současný hejtman v Rozstřelu řekl, že krajské samosprávy tu nejsou proto, aby přímo stavěly byty.

„To mají v kompetenci města a obce. My zajišťujeme bydlení na jiné úrovni: například v sociálních a zdravotních službách. A tam jsme aktivní,“ konstatuje Schrek.

Jiří Běhounek by naopak uvítal, aby byl kraj v oblasti bydlení aktivnější. Zároveň se v této souvislosti ostře pustil do vlády, konkrétně do ministerstva pro místní rozvoj.

„O dostupném bydlení se hovoří deset let a dodnes ministerstvo nebylo schopné dát dohromady jakýkoliv návrh. Přitom když budeme mít od státu jasná pravidla, jak postupovat ve spolupráci s městy a obcemi, jsme schopni projekty zrealizovat. Povedlo se nám to už u kotlíkových dotací nebo obnovy lesů,“ říká Běhounek.

Sucho, Dukovany a VRT

Právě v případě obnovy lesů se bývalý hejtman obává narůstajícího rizika sucha. Přestože v průměru za rok naprší na Vysočině stejné množství srážek jako v minulosti, problémem jsou větší úhrny během kratšího časového úseku. Proto je nutné důsledněji zadržovat vodu v krajině.

„V tom je třeba spolupracovat s lesníky i s dalšími strukturami tak, aby nám Vysočina úplně nevyschla, a nakonec jsme tady za deset let nepěstovali víno,“ povzdechl si Běhounek. Schrek k tomu naopak dodal, že by nebyl proti tomu, aby se v budoucnu víno na Vysočině pěstovalo.

V dalších tématech se oba politici spíše doplňovali. Shodli se například v tom, že pro rozvoj regionu jsou zásadními projekty rozšiřování dukovanské jaderné elektrárny a výstavba vysokorychlostní trati (VRT). Ta by měla mít odbočku do Jihlavy, konkrétně do Pávova.

Podle Schreka pak vznikne díky rozšiřování Dukovan množství nových kvalifikovaných pracovních míst, což představuje pro kraj obrovskou příležitost, ale také závazek. „Do kraje může přijít až pět tisíc nových pracovníků a my pro ně musíme mít připravené bydlení, infrastrukturu, sociální a zdravotní péči či místa ve školách a školkách,“ uzavírá Schrek.

Volby do zastupitelstev krajů se budou konat v pátek 20. a v sobotu 21. září 2024. Zároveň s krajskými volbami se uskuteční také první kolo voleb do Senátu.