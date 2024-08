Malujete věci narůžovo, vmetl Půtovi kandidát ANO. Liberecký hejtman to odmítá

„Prezentují se svými úspěchy, ale někdy by mělo jít vlastní PR stranou. Věci nejsou ideální třeba co se týče stavu krajských silnic, chybí lůžka v sociálních službách, chybí praktičtí lékaři v okrajových částech kraje, chybí pediatři a zubaři,“ kritizuje Pražák.

Odmítám, že malujeme věci narůžovo

Martin Půta ale malování narůžovo ze strany současného vedení kraje odmítá. „Na věcech, které jsme slíbili před čtyřmi nebo osmi lety, tvrdě pracujeme. Úplně všechno jsme zajisté nestihli, ale myslím, že mluvíme otevřeně, když říkáme, že ne všechny věci jsou úplně stoprocentní.“

Podle Půty zdržely současnou krajskou radu objektivní okolnosti. „Místo práce na plnění volebních cílů jsme řešili covid, řešili jsme uprchlickou krizi. To byly věci, které nás potkaly a se kterými jsme nikdo moc nepočítali.“

David Pražák pak hovořil o konkrétních selháních stávající rady v čele s Půtou. Podle něj se například nevytvářejí nová sociální lůžka pro seniory, zanedbávají se opravy silnic, klade se důraz na život ve městech a zapomíná se na venkov, kde chybí zubaři, pediatři či praktičtí lékaři.

„Už studentům na lékařských fakultách by se mohl Liberecký kraj představit. Aby mohli náš region poznat, vidět to tady, aby si zde následně otevřeli své ordinace. A aby se k nám také přestěhovali s rodinami. S tím souvisí bydlení nebo i to, že kraj finančně pomůže s vybavením ordinací,“ navrhuje Pražák.

Udržet dostupnou veřejnou dopravu

Podle Martina Půty už dotační titul na vybavení ordinací existuje a lékaři jej využívají. Jakékoliv zanedbání ze strany současné krajské rady současný hejtman odmítá. Silnice v kraji se podle něj opravují a on sám dělá maximum pro to, aby se vytvořilo co nejvíce sociálních lůžek pro seniory.

A Půta zmínil i další prioritu SLK, kterou je veřejná doprava. „Chceme ji udržet skutečně do každé poslední vesnice, do poslední osady. Je to důležité pro ty, kteří nemají v rodině dvě nebo tři auta, pro studenty i pro děti.“

Ostré výměny názorů by však podle obou politiků neměly SLK ani hnutí ANO předem uzavírat možnosti povolebních koalic. Obě uskupení už v minulosti spolupracovala, a to v letech 2016 až 2020, kdy spolu tvořila krajskou radu.

Po volbách v roce 2020 však Martin Půta upřednostnil koalici s ODS a Pirátskou stranou. „Řeknu to úplně otevřeně. Chtěli jsme, aby v radě byli lidé, kteří to budou dělat na sto procent. A v případě hnutí ANO jsme neměli úplně dobré zkušenosti. To byl ten hlavní důvod, proč jsme se nakonec rozhodli pro stávající koalici s Piráty a ODS.“

Podle Davida Pražáka se koalice uzavírají až po volbách. „Po minulých krajských volbách nás z jednání o radě vyloučilo hnutí SLK. A ať už volby dopadnou jakkoliv, budeme se bavit s těmi, kdo bude mít alespoň trochu podobný program jako my.“