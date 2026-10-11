Druhé kolo voleb do Senátu: kdy a kde se volí, koho vybrat a jak sehnat hlasovací lístky

Druhé kolo voleb do senátu se bude konat v pátek 16. a sobotu 17. října 2026. Pravidla pro průběh voleb jsou stejná, jako pro uplynulé první kolo. Volební místnosti tak budou otevřené:
- v pátek od od 14 do 22 hodin
- v sobotu od 8 do 14 hodin
Obsah
Kdo vyhrál v prvním kole
Voliči v pěti ze 27 senátních obvodů svými hlasy rozhodli o zvolení nových senátorů hned v prvním kole
- Obvod 12 – Strakonice – Tomáš Fiala (Naše Česko)
- Obvod 33 – Děčín – Zbyněk Linhart (STAN)
- Obvod 39 – Trutnov – Jan Sobotka (STAN)
- Obvod 48 – Rychnov n. K. – Jan Grulich (TOP 09)
- Obvod 57 – Vyškov – Jan Grolich (KDU-ČSL)
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Výsledky voleb do Senátu: Pět zvolených i nejtěsnější vyřazení. Vítězi jsou Starostové
Největší úspěch mezi postupujícími si připisují Starostové a nezávislí, kteří ke dvou již jistým vítězům přidávají dvanáct kandidátů ve druhém kole. Na druhé příčce je hnutí ANO, za které se bude voleb účastnit třináct adeptů na post senátora, následované ODS s devíti kandidáty.
Kde se volí ve druhém kole
Ve druhém kole proběhne hlasování v těchto 22 senátních obvodech:
|Číslo obvodu
|Stávající senátor
|3 – Cheb
|Miroslav Plevný (STAN)
|6 – Louny
|Ivo Trešl (STAN)
|9 – Plzeň-město
|Lumír Aschenbrenner (ODS)
|15 – Pelhřimov
|Jaroslav Chalupský (Svobodní)
|18 – Příbram
|Petr Štěpánek (STAN)
|21 – Praha 5
|Václav Láska (SEN 21)
|24 – Praha 9
|David Smoljak (STAN)
|27 – Praha 1
|Miroslava Němcová (ODS)
|30 – Kladno
|Adéla Šípová (Piráti)
|36 – Česká Lípa
|Jiří Vosecký (STAN)
|42 – Kolín
|Pavel Kárník (STAN)
|45 – Hradec Králové
|Jan Holásek (HDK)
|51 – Žďár nad Sázavou
|Josef Klement (KDU-ČSL)
|54 – Znojmo
|Tomáš Třetina (TOP 09)
|60 – Brno-město
|Zdeněk Papoušek (ODS)
|63 – Přerov
|Jitka Seitlová (KDU-ČSL)
|66 – Litovel
|Marek Ošťádal (STAN)
|69 – Frýdek-Místek
|Helena Pešatová (STAN)
|72 – Ostrava-město
|Ondřej Šimetka (ODS)
|75 – Karviná
|Ondřej Feber (ANO)
|78 – Zlín
|Tomáš Goláň (SEN 21)
|81 – Uherské Hradiště
|Josef Bazala (KDU-ČSL)
Jak volit ve druhém kole senátních voleb
Způsob volby senátorů o nadcházejícím víkendu se nijak neliší od průběhu hlasování v uplynulém první kole. I nyní platí, že senátní volby patří k těm nejjednodušším:
- Jeden lístek odpovídá jednomu kandidátovi
- Volič má jeden hlas – vybírá jeden lístek
- Ve druhém kole bude na výběr ze dvou kandidátů
- Lístek se nijak neoznačuje (žádné kroužky nebo křížky)
Po prokázání totožnosti tak za plentou vybere lístek jednoho ze dvou kandidátů a vloží hlasovací lístek s jeho jménem do úřední obálky. Pozor si musí dát pouze na to, aby se jim při vkládání hlasu do obálky lístky náhodou neslepily k sobě. V takovém případě je totiž hlas neplatný.
Volby 2026 OBRAZEM
Kdy dostanu hlasovací lístky
Druhé kolo senátních voleb se odehrává jen týden po tom prvním. V mezidobí se musí stihnout vytištění nové sady lístků a na jejich distribuci do domácností už nezbývá čas.
Voliči tedy novou sadu lístků dostanou až společně s úřední obálkou ve volební místnosti po prokázání totožnosti.
Jaké doklady jsou potřeba k volbám?
Voliči musí před odevzdáním hlasu prokázat volební komisi svou totožnost. Možností je několik, zásadní je platnost dokladu:
- Fyzický doklad – občanský průkaz nebo cestovní pas
- Elektronicky – prostřednictvím aplikace eDoklady. Před cestou k volbám je vhodné zkontrolovat její aktuálnost.
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Pokud volič svou totožnost neprokáže, nedostane od komise úřední obálku a nebude tedy smět hlasovat. Využít nemůže ani jiné doklady, například řidičský průkaz, tramvajenku nebo průkaz ZTP – ty komise neuzná.
Hlasování s voličským průkazem
Senátní volby umožňují odvolení i mimo okrsek podle trvalé adresy, přesto mají limitaci – volič nemůže hlasovat jinde, než ve „svém“ obvodě. Vždy tedy bude vybírat mezi stejnými senátory.
O samostatný průkaz pro druhé kolo lze požádat i nyní – nejpozději však do středy 14. října do 16 hodin. Pokud však volič žádal už před prvním kolem a dostal dva lístky, úřad nový lístek už nevydá. Nebude tedy smět k volbám.
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Voličský průkaz 2026: jak ho získat a kde s ním volit
Žádost lze podat už pouze osobně na úřadě podle místa trvalého bydliště, vydání průkazu je na počkání. Průkaz je pouze v papírové podobě, volič jej při ověření totožnosti u voleb odevzdá komisi.