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Druhé kolo voleb do Senátu: kdy a kde se volí, koho vybrat a jak sehnat hlasovací lístky

Matouš Waller
  13:26

Druhé kolo voleb do Senátu proběhne v pátek 16. a v sobotu 17. října 2026. | foto:  Petr Topič, MAFRA

Ze sčítání hlasovacích lístků prvního kola senátních voleb ve 27 obvodech vzešlo pět kandidátů, kteří rovnou zamíří do lavic v Senátu. O obsazení mandátů ve zbývajících 22 obvodech voliči rozhodnou ve druhém kole, které se uskuteční hned za týden – v pátek 16. a v sobotu 17. října 2026. Průběh hlasování je stejný, jen na lístky ve schránce budou voliči čekat marně.

Výsledky voleb 2026

Druhé kolo voleb do senátu se bude konat v pátek 16. a sobotu 17. října 2026. Pravidla pro průběh voleb jsou stejná, jako pro uplynulé první kolo. Volební místnosti tak budou otevřené:

  • v pátek od od 14 do 22 hodin
  • v sobotu od 8 do 14 hodin

Obsah

Kdo vyhrál v prvním kole

Voliči v pěti ze 27 senátních obvodů svými hlasy rozhodli o zvolení nových senátorů hned v prvním kole

Výsledky voleb do Senátu: Pět zvolených i nejtěsnější vyřazení. Vítězi jsou Starostové

Největší úspěch mezi postupujícími si připisují Starostové a nezávislí, kteří ke dvou již jistým vítězům přidávají dvanáct kandidátů ve druhém kole. Na druhé příčce je hnutí ANO, za které se bude voleb účastnit třináct adeptů na post senátora, následované ODS s devíti kandidáty.

Kde se volí ve druhém kole

Ve druhém kole proběhne hlasování v těchto 22 senátních obvodech:

Volební obvody pro druhé kolo voleb do Senátu 2026
Číslo obvoduStávající senátor
3 – ChebMiroslav Plevný (STAN)
6 – LounyIvo Trešl (STAN)
9 – Plzeň-městoLumír Aschenbrenner (ODS)
15 – PelhřimovJaroslav Chalupský (Svobodní)
18 – PříbramPetr Štěpánek (STAN)
21 – Praha 5Václav Láska (SEN 21)
24 – Praha 9David Smoljak (STAN)
27 – Praha 1Miroslava Němcová (ODS)
30 – KladnoAdéla Šípová (Piráti)
36 – Česká LípaJiří Vosecký (STAN)
42 – KolínPavel Kárník (STAN)
45 – Hradec KrálovéJan Holásek (HDK)
51 – Žďár nad SázavouJosef Klement (KDU-ČSL)
54 – ZnojmoTomáš Třetina (TOP 09)
60 – Brno-městoZdeněk Papoušek (ODS)
63 – PřerovJitka Seitlová (KDU-ČSL)
66 – LitovelMarek Ošťádal (STAN)
69 – Frýdek-MístekHelena Pešatová (STAN)
72 – Ostrava-městoOndřej Šimetka (ODS)
75 – KarvináOndřej Feber (ANO)
78 – ZlínTomáš Goláň (SEN 21)
81 – Uherské HradištěJosef Bazala (KDU-ČSL)

Jak volit ve druhém kole senátních voleb

Způsob volby senátorů o nadcházejícím víkendu se nijak neliší od průběhu hlasování v uplynulém první kole. I nyní platí, že senátní volby patří k těm nejjednodušším:

  • Jeden lístek odpovídá jednomu kandidátovi
  • Volič má jeden hlas – vybírá jeden lístek
  • Ve druhém kole bude na výběr ze dvou kandidátů
  • Lístek se nijak neoznačuje (žádné kroužky nebo křížky)

Po prokázání totožnosti tak za plentou vybere lístek jednoho ze dvou kandidátů a vloží hlasovací lístek s jeho jménem do úřední obálky. Pozor si musí dát pouze na to, aby se jim při vkládání hlasu do obálky lístky náhodou neslepily k sobě. V takovém případě je totiž hlas neplatný.

Volby 2026 OBRAZEM

Vysypávání volební urny ve volební místnosti na Praze 1. Sčítání hlasů začalo. (10. října 2026)
Volební štáb Hnutí ANO v Praze na Chodově. Tisková konference Andrej Babiš a Karel Havlíček. (10. října 2026)
Jan Grolich má senátorské křeslo prakticky jisté. (10. října 2026)
Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku Vít Rakušan a David Smoljak. (10. října 2026)
393 fotografií

Kdy dostanu hlasovací lístky

Druhé kolo senátních voleb se odehrává jen týden po tom prvním. V mezidobí se musí stihnout vytištění nové sady lístků a na jejich distribuci do domácností už nezbývá čas.

Voliči tedy novou sadu lístků dostanou až společně s úřední obálkou ve volební místnosti po prokázání totožnosti.

Jaké doklady jsou potřeba k volbám?

Voliči musí před odevzdáním hlasu prokázat volební komisi svou totožnost. Možností je několik, zásadní je platnost dokladu:

  • Fyzický doklad – občanský průkaz nebo cestovní pas
  • Elektronicky – prostřednictvím aplikace eDoklady. Před cestou k volbám je vhodné zkontrolovat její aktuálnost.

Bez platného dokladu volit nebudete. Proč nespoléhat jen na eDoklady

Pokud volič svou totožnost neprokáže, nedostane od komise úřední obálku a nebude tedy smět hlasovat. Využít nemůže ani jiné doklady, například řidičský průkaz, tramvajenku nebo průkaz ZTP – ty komise neuzná.

Hlasování s voličským průkazem

Senátní volby umožňují odvolení i mimo okrsek podle trvalé adresy, přesto mají limitaci – volič nemůže hlasovat jinde, než ve „svém“ obvodě. Vždy tedy bude vybírat mezi stejnými senátory.

O samostatný průkaz pro druhé kolo lze požádat i nyní – nejpozději však do středy 14. října do 16 hodin. Pokud však volič žádal už před prvním kolem a dostal dva lístky, úřad nový lístek už nevydá. Nebude tedy smět k volbám.

Voličský průkaz 2026: jak ho získat a kde s ním volit

Žádost lze podat už pouze osobně na úřadě podle místa trvalého bydliště, vydání průkazu je na počkání. Průkaz je pouze v papírové podobě, volič jej při ověření totožnosti u voleb odevzdá komisi.

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