Volit tak, abych v Senátu někoho neviděl. Macinka naznačil strategii pro druhé kolo

Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel pro iDNES.cz řekl, že už má jasno, komu dá v obvodu Hradec Králové ve druhém kole hlas. „Budu volit Martina Dvořáka. TOP 09 ho podporuje už od prvního kola, je to náš společný kandidát,“ sdělil. Bývalý ministr za STAN se utká v duelu se Zuzanou Ceralovou Petrofovou (za ODS).
Výsledky senátních voleb 2026
Šéf Motoristů a ministr zahraničí Petr Macinka bude volit na Praze 5, kde do druhého kola postoupili Radko Sáblík (ODS) a Václav Láska (SEN 21).
„V případě senátních voleb často platí takové pravidlo, že v prvním kole jdete dát svůj hlas někomu, koho byste v horní komoře vidět chtěl, zatímco v tom druhém kole častokrát jdete hlasovat proto, abyste tam někoho neviděl. Nebo proti tomu, koho byste tam nechtěl,“ řekl Macinka pro iDNES.cz.
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„Tak jsou tam dva kandidáti, jeden z nich je horší než ten druhý, a podle toho se bude odvíjet moje volba. Ale voleb se určitě zúčastním,“ dodal.
Volit půjde v pátek i předseda STAN Vít Rakušan. „Prosím, aby lidé přišli k volbám i v druhém kole. To je zásadní,“ vysvětlil. V Kolíně podpoří do Senátu starostu Michala Kašpara, který je jeho nástupce ve starostenském křesle tohoto středočeského města.
„Sledoval jsem občansky opravdu hnusnou kampaň namířenou i osobně na Michaela Kašpara, tak jsem moc rád, že lidé neslyší na tu prostou negaci a mají otevřené oči,“ komentoval jeho postup do 2. kola.
Zeman volit prý nepůjde
Redakce se obrátila také na mluvčího Miloše Zemana, zda už je exprezident rozhodnutý, koho bude volit a zda k volbám vůbec půjde. Dosud neodpověděl.
O víkendu pro Blesk avizoval, že ve druhém kole senátních voleb nechce jít volit. Podle svých slov nemá komu dát hlas. Stejně tak se Zeman rozhodl v roce 2020.
„Pokud neprošel mnou preferovaný kandidát, kterého jsem volil v prvním kole, pak nemám koho volit,“ prohlásil. Zeman na Kladensku podporoval kandidáta hnutí ANO Aleše Gerlocha, ten se však do druhého kola neprobojoval. Postoupila tam stávající senátorka Adéla Sucharda Šípová, která kandiduje za koalici STAN, Pirátů, Zelených a SEN, a kandidát ODS pedagog Petr Paták.
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Hned v prvním kole senátních voleb si uzmulo vítězství pět kandidátů – Jan Grulich (TOP 09), Jan Sobotka (STAN), Tomáš Fiala (Naše Česko), Jan Grolich (KDU-ČSL) a Zbyněk Linhart (STAN). Pětice zvolených senátorů už v prvním kole je vyrovnaný rekord voleb, rozhodne se ještě o 22. Celkovými vítězi jsou Starostové se 14 senátory nebo finalisty.