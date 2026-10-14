Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Volit nepůjdu, potvrdil Zeman. Prázdnou obálku považuje za zbytečné gesto

Autor:
  15:41
Miloš Zeman volí do komunálních a senátních voleb v Lánech. (9. září 2026)

Miloš Zeman volí do komunálních a senátních voleb v Lánech. (9. září 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Miloš Zeman volí do komunálních a senátních voleb v Lánech. (9. září 2026)
Miloš Zeman volí do komunálních a senátních voleb v Lánech. (9. září 2026)
Bývalý prezident Miloš Zeman při volbách oznámil, že volil současnou „všeobecně...
Bývalý prezident Miloš Zeman při volbách oznámil, že volil současnou „všeobecně...
63 fotografií
Bývalý prezident Miloš Zeman už před několika dny avizoval, že nepůjde volit ve druhém kole senátních voleb, které se koná v pátek a sobotu. „Variantou by bylo vhodit do volební urny prázdnou obálku, to by však bylo prázdné gesto,“ vysvětlil nyní pro iDNES.cz exprezident Zeman.

Výsledky voleb 2026

O víkendu pro Blesk Zeman řekl, že ve druhém kole senátních voleb nechce jít volit. Podle svých slov nemá komu dát hlas. Stejně tak se Zeman rozhodl v roce 2020.

Výsledky senátních voleb 2026

Nyní to prostřednictvím svého mluvčího Jana Nováka pro iDNES.cz potvrdil. „Opakuji, co jsem učinil už v minulosti. Šel jsem ke komunálním volbám i volbám senátním v prvním kole. Protože kandidát do Senátu, pro něhož jsem hlasoval, nepostoupil do druhého kola, toho se nezúčastním,“ uvedl Zeman s tím, že variantou by bylo vhodit do volební urny prázdnou obálku. „To by však bylo prázdné gesto,“ dodal.

Druhé kolo voleb do Senátu: kdy a kde se volí, koho vybrat a jak sehnat hlasovací lístky

Zeman na Kladensku podporoval kandidáta hnutí ANO Aleše Gerlocha, ten se však do druhého kola neprobojoval. Postoupila tam stávající senátorka Adéla Sucharda Šípová, která kandiduje za koalici STAN, Pirátů, Zelených a SEN, a kandidát ODS pedagog Petr Paták.

Volit tak, abych v Senátu někoho neviděl. Macinka naznačil strategii pro druhé kolo

Hned v prvním kole senátních voleb si uzmulo vítězství pět kandidátů – Jan Grulich (TOP 09), Jan Sobotka (STAN), Tomáš Fiala (Naše Česko), Jan Grolich (KDU-ČSL) a Zbyněk Linhart (STAN). Pětice zvolených senátorů už v prvním kole je vyrovnaný rekord voleb, rozhodne se ještě o 22. Celkovými vítězi jsou Starostové se 14 senátory nebo finalisty.

Vstoupit do diskuse (38 příspěvků)

Nejčtenější

S uvázlým kamionem pod mostem přijel zápolit už třetí tank, lidé chtějí radit

Vyprošťovací tank hasičů se snaží vytáhnout uvázlý náklad pod mostem ve...

Hasiči se celý čtvrtek pokoušeli vyprostit kamion s vrtnou soupravou uvázlý pod mostem ve Vídeňské ulici v Praze 4. První vyprošťovací tank se porouchal a tak ho hasiči odstavili. Náhradní tank s ní...

Vyproštěno, hlásí hasiči. S uvázlou soupravou pod mostem bojovali víc než 24 hodin

Přibližně ve 4:30 se dal stroj do pohybu mimo most pomocí hydropohonu na...

Hasiči konečně vyprostili kamion s vrtnou soupravou, který ve středu v noci uvázl pod železničním mostem v pražské Krči. Celá akce od nehody po samotné uvolnění nákladu trvala více než 24 hodin a...

Letadlovka Abraham Lincoln s psychicky zdeptanou posádkou připlula zpět do USA

Americká letadlová loď USS Abraham Lincoln doplula k domovské základně u San...

Americká letadlová loď USS Abraham Lincoln ve čtvrtek večer doplula k domovské základně u San Diega po rekordně dlouhém nasazení na moři, jehož součástí byla podpora války s Íránem. Napsala to...

Vídeňská je po vyproštění kamionu volná. Díry opravili, škody jsou za desítky milionů

Technická správa komunikací vozovku pod železničním mostem ve Vídeňské ulici...

Frekventovaná Vídeňská ulice v pražské Krči, kde se ve středu v noci pod železničním mostem zasekl kamion s vrtnou soupravou, je opět průjezdná bez omezení. Opravit se už podařilo i vozovku, která...

Výsledky voleb do Senátu: Pět zvolených i nejtěsnější vyřazení. Vítězi jsou Starostové

Jan Grolich má senátorské křeslo prakticky jisté.

Po sečtení všech hlasů v senátních volbách je jisté, že v prvním kole byl zvolen Jan Grulich (TOP 09). Jistotu senátorského křesla mají po dnešku také Jan Sobotka (STAN), Tomáš Fiala (Naše Česko),...

Ruské tanky v Praze mi nechybí, dáváte Rusku legitimitu, kritizuje Meloniová Trumpa

Italská premiérka Giorgia Meloniová (14. října 2026)

Dohoda USA a Ruska o dodávkách nafty poskytuje Moskvě legitimitu, zatímco na ukrajinská města dále padají bomby. V italském parlamentu to ve středu řekla premiérka Giorgia Meloniová, jež k poslancům...

14. října 2026  12:41,  aktualizováno  16:08

Festival Obscene Extreme míří do Hradce. V Trutnově mu už bylo těsno

V Trutnově začal 26. ročník festivalu nejtvrdší muziky Obscene Extreme....

Po sedmadvaceti letech se festival extrémní hudby Obscene Extreme stěhuje z trutnovského Bojiště. V červenci se uskuteční v Parku 360 v Hradci Králové, kde už je doma Rock for People. Je tam lepší...

14. října 2026  16:08

Robot v Německu obtěžoval šestnáctiletou dívku. Předváděl kopulaci

Německá policie zadržela robota, který údajně obtěžoval šestnáctiletou dívku v...

Policisté v Kolíně nad Rýnem řeší kuriózní případ sexuálního obtěžování. Šestnáctiletá dívka totiž obvinila robota. Pravými viníky ale zřejmě byli dva mladíci, kteří jej využívali a incident si...

14. října 2026  16:04

V Americe jsme bydleli kousek od domu Elvise Presleyho, říkají členové Druhé trávy

Premium
Luboš Malina a Robert Křesťan z kapely Druhá tráva

Bluegrassová skupina Druhá tráva si udělala dvoutýdenní výlet do amerického Memphisu a s pomocí renomovaného producenta Matta Ross-Spanga natočila album, nazvané prostě a jednoduše Memphis. O...

14. října 2026

Koalice přehlasovala Pavla. Spor o jeho pravomoci i úředníky posoudí Ústavní soud

Přímý přenos
Ministr zahraničí Petr Macinka a ministryně financí Alena Schillerová na...

Vládní koalice přehlasovala dvě veta prezidenta Petra Pavla k novému zákonu o státních zaměstnancích i k doprovodné novele, která odebírá hlavě státu jednu z ústavních pravomocí beze změny Ústavy....

14. října 2026  5:15,  aktualizováno  15:55

Designérka, šéf Zbrojováků i hudebník z Vegalité. Kdo jsou noví zastupitelé Brna?

Budova nové radnice Magistrátu města Brna (24. září 2026)

Téměř ze tří pětin se po volbách obměnilo brněnské zastupitelstvo. Do lavic na Nové radnici usedne hned 32 nováčků, z končící garnitury bude pokračovat jen 22 politiků. Mezi novými tvářemi jsou mimo...

14. října 2026  15:51

Jsem jen nas**ný, nesnáším ANO, říká Aschenbrenner. Plakát, kde hnutí podporuje, přelepí

Premium
Na kontroverzních billboardech je Lumír Aschenbrenner z ODS na fotografii...

Boj o místo v senátu se v Plzni zauzlil v nečekaný souboj ODS, STAN a ANO. Ve městě se totiž objevily kontroverzní billboardy. Je na nich dlouholetý senátor a nyní neúspěšný kandidát Lumír...

14. října 2026  15:46

Advokátka bez praxe. Trumpova nová mluvčí lže o své minulosti, tvrdí média

Nová tisková mluvčí Bílého domu Katie Zachariaová pořádá svou první tiskovou...

Nová mluvčí Bílého domu Katie Zachariaová se veřejně označuje za právničku, avšak o tom, že by byla v USA přijata zejména k výkonu advokacie, s níž je pojem „právník“ v USA tradičně spojován, se...

14. října 2026  15:45

ANO v Přerově dominovalo. Chceme být hrdé posádkové město, říká primátor Vrána

Lídr hnutí ANO pro komunální volby v Přerově Petr Vrána.

Hnutí ANO v komunálních volbách v Přerově zabodovalo a se ziskem 16 mandátů z 35 vede povolební vyjednávání. Zda bude kopírovat stávající model koalice s ODS, lidovci a TOP 09, ale zatím není jisté....

14. října 2026  15:42

Volit nepůjdu, potvrdil Zeman. Prázdnou obálku považuje za zbytečné gesto

Miloš Zeman volí do komunálních a senátních voleb v Lánech. (9. září 2026)

Bývalý prezident Miloš Zeman už před několika dny avizoval, že nepůjde volit ve druhém kole senátních voleb, které se koná v pátek a sobotu. „Variantou by bylo vhodit do volební urny prázdnou obálku,...

14. října 2026  15:41

Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu
Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu

Chystáte se v příštích týdnech či měsících rodit, nebo už máte zkušenost z posledních let? Zapojte se do dalšího ročníku oblíbené Porodnice roku a...

Kurýři sepsali petici. Chtějí mít právo kolektivně vyjednávat třeba o odměnách

ilustrační snímek

Platformoví pracovníci, například kurýři a řidiči taxislužeb, sepsali petici, v níž požadují změny připravovaného zákona o platformové práci. Návrh mají nyní na programu poslanci. Veřejná debata se...

14. října 2026  15:30

Člen volební komise v Kladně byl opilý. Nadýchal přes dvě promile

ilustrační snímek

Kontrola, kterou provedli kladenští strážníci v sobotu ve volební místnosti v Brjanské ulic v Kladně potvrdila, že jeden ze členů byl pod vlivem alkoholu. Při orientační zkoušce nadýchal 2,47...

14. října 2026  15:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.